  • Новость часаПутин заявил о важности привлечения малого бизнеса к нефтепереработке
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    Переговоры США и Ирана вернулись на стадию войны
    Киев охватил едкий запах после российского удара по нежилому зданию
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    Си Цзиньпин вручил российскому ученому Оганову высшую научную премию Китая
    Путин назвал временными трудности с топливом
    Путин заявил о высочайшем запасе прочности российской энергосистемы
    Путин потребовал ускорить решения по обеспечению Крыма топливом
    Путин заявил об обеспеченности топливом сельскохозяйственной отрасли
    Путин призвал нефтяников прекратить «зажимать» топливо для независимых АЗС
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Добивание врага с Запада требует времени и сил

    В нынешнем противостоянии с Западом, в борьбе за будущее на полях Правобережной Украины нет ничего уникального. Вот Петр I более чем 300 лет тому назад сражался практически с теми же противниками и в тех же локациях.

    0 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Британия теряет морскую мощь по собственной инициативе

    Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Власти Украины захлопнули ловушку для украинского народа

    Нет у вас теперь никаких дедов, воевавших в Красной армии, строивших корабли в Николаеве и преподававших русскую литературу в Киевском университете. Единственный дед ваш – Бандера, единственное наследие ваше – Бабий Яр, зверски убитые польские дети и сожженные белорусские села.

    15 комментариев
    8 июля 2026, 19:20 • Новости дня

    Кабмин запретил производителям экспортировать дизельное топливо

    Кабмин запретил производителям экспортировать дизельное топливо
    @ Спиридонов Олег/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство России расширило действие временного запрета на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойлей. Ограничения теперь распространяются не только на компании, которые не занимаются производством нефтепродуктов, но и на производителей топлива.

    Соответствующее постановление было подписано 8 июля 2026 года. Согласно документу, запрет будет действовать до 31 июля 2026 года, сообщает кабмин

    Решение принято для сохранения стабильности на внутреннем рынке топлива. При этом ограничения не затронут поставки дизельного топлива, которые осуществляются в рамках международных межправительственных соглашений.

    Временный запрет на экспорт дизельного топлива был введен правительством в конце января 2026 года. Изначально он распространялся только на участников рынка, которые не производят дизтопливо.

    Новая мера направлена на расширение контроля за объемами топлива, доступного на внутреннем рынке, на фоне необходимости обеспечить стабильные поставки для российских потребителей.

    Ранее президент России Владимир Путин выступил за привлечение малого и среднего предпринимательства к работе в сфере нефтепереработки.

    8 июля 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт: Samsung знал о производстве ракет «Фламинго» на заводе «Самсунг-Украина»

    Эксперт Онуфриенко: Киев сделал Samsung соучастником конфликта с Россией

    Эксперт: Samsung знал о производстве ракет «Фламинго» на заводе «Самсунг-Украина»
    @ Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Мировые компании знают о выпуске военной продукции их гражданскими заводами, расположенными на Украине. Это дает России право считать подобные корпорации прямыми соучастниками конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее российские силы поразили предприятие «Самсунг-Украина», производящее комплектующие для крылатых ракет «Фламинго».

    «Выпуск военной продукции на мощностях зарубежных предприятий – это давняя украинская практика. На заводе «Самсунг-Украина», вероятно, производилась или собиралась поступающая с Запада электроника для систем коррекции, управления и наведения ракет «Фламинго». Это профильное предприятие, обладающее необходимой технологической базой, станками, другим оборудованием», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Спикер полагает также, что на предприятии были задействованы западные специалисты. «Собственными ресурсами для такой работы Украина практически не обладает», – подчеркнул он. «Уверен, материнская компания не просто знала о перепрофилировании завода, но также технически и консультационно участвовала в процессе. Все это с полным правом позволяет России назвать подобные корпорации прямыми соучастниками конфликта», – подчеркнул спикер.

    Он напомнил, что западные страны и производственные объединения уже открыто сообщают о создании совместных с Киевом предприятий для выпуска ракет, дронов, боеприпасов. «Украина обладает довольно внушительным ресурсом для размещения на своей территории военных производств, в том числе – путем перепрофилирования гражданских площадок», – заметил собеседник.

    По его словам, все эти объекты должны становиться целями российских ударов. «Поражение «Самсунг-Украина» говорит о хорошей работе нашей разведки и высокой точности ВКС. Но это не значит, что Киев утратил возможность производить компоненты для «Фламинго». Уверен, выпуск продукции в кратчайшие сроки будет перенесен на другую аналогичную площадку», – добавил эксперт.

    «Кроме того, российскую задачу по уничтожению так называемого украинского ВПК осложняет то, что приобретшие военное значение гражданские предприятия размещены в непосредственной близости от жилых кварталов», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило, что в ночь на среду был нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. В результате было поражено предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». Также был уничтожен цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.

    Двумя днями ранее Россия поразила киевские предприятия, производящие БПЛА большой и средней дальности, средства телеметрии, электронного и оптического оборудования, РЛС и РЭБ, а также артиллерийские катера. Военный эксперт Юрий Кнутов пояснял газете ВЗГЛЯД, что удары по украинскому ВПК носят комплексный характер, направленный на уничтожение «глаз и рук» ВСУ.

    Видео последствий ударов по объектам ВПК в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    8 июля 2026, 14:24 • Новости дня
    Принят закон об ужесточении требований к доходам мигрантов
    Принят закон об ужесточении требований к доходам мигрантов
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума в окончательном чтении одобрила законопроект, ужесточающий правила пребывания иностранных граждан на территории России.

    Документ обязывает трудовых мигрантов обеспечивать себя и иждивенцев доходом, не уступающим прожиточному минимуму с учетом регионального коэффициента, передает РИА «Новости».

    Если иностранец работает в нескольких регионах, за основу берется наибольший показатель.

    Закон предполагает внедрение механизма контроля за заработками приезжих. Налоговые органы будут регулярно информировать МВД о доходах иностранцев. В случае выявления недостаточного уровня заработка трудовой договор аннулируется, а срок пребывания в России сокращается. Также усложняется процедура продления патентов: при отсутствии данных о доходах или их недостаточности документ не оформят.

    При аннулировании или отказе в продлении патента мигрант обязан покинуть страну вместе с несовершеннолетними детьми в течение 15 дней. Аналогичные правила распространяются на иностранцев, работающих по разрешениям. Дети мигрантов по достижении совершеннолетия должны выехать из России в течение месяца либо оформить собственный патент с уплатой авансового платежа.

    Новые нормы наделяют МВД правом проверять доходы мигрантов и факт уплаты налогов. Основные положения документа начнут действовать с 1 января 2027 года. Правила о финансовом обеспечении семьи и сокращении сроков пребывания вступят в силу с 1 марта 2027 года.

    Ранее профильный комитет Госдумы рекомендовал принять данный законопроект в первом чтении.

    Позже нижняя палата парламента одобрила инициативу о выезде детей иностранных работников из России по достижении совершеннолетия.

    В мае депутаты приняли закон о запрете на выдачу гражданства мигрантам с непогашенной судимостью.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    7 июля 2026, 23:58 • Новости дня
    Sky News: ФИФА обсудит возвращение российских футболистов на турниры

    Sky News: ФИФА обсудит возвращение спортсменов из России на турниры

    Tекст: Катерина Туманова

    Международная федерация футбола (ФИФА) официально обсудит отмену запрета на участие всех российских команд после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) призвал все виды спорта снять санкции, связанные с украинским конфликтом.

    ФИФА обсудит отмену запрета на участие российских команд в международных соревнованиях после того, как МОК призвал спорт прекратить санкции, связанные с военным конфликтом, узнал телеканал Sky News.

    С момента запрета, введенного ФИФА и УЕФА в 2022 году, ни одна российская команда не участвовала в международных соревнованиях.

    Но теперь МОК отменил дисквалификацию Олимпийского комитета России (ОКР) и уведомил об этом международные спортивные федерации, открыв путь для российской команды на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

    При этом МОК предоставляет каждому виду спорта право самостоятельно принимать решение о возвращении российских команд.

    С 2022 года российские футболисты не участвовали в официальных международных турнирах, пропустив отборы на чемпионаты мира. Однако в феврале президент ФИФА Джанни Инфантино отмечал необходимость восстановления прав команд. По его словам, отстранение не принесло результатов, а лишь породило разочарование и ненависть.

    Стоит отметить, что федерация уже разрешила юношеской сборной России до 15 лет выступить на турнире в Азербайджане в октябре. В то же время УЕФА в 2023 году отказался от планов по возвращению молодежных составов из-за негативной реакции европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполком МОК принял решение восстановить в правах Олимпийский комитет России. При этом МОК отложил решение о допуске флага России на Олимпиаду. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о работе властей по возвращению спортсменов на соревнования под национальным флагом.

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    8 июля 2026, 00:12 • Новости дня
    Минфин США отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти объявили о блокировке контрактов на поставку углеводородов из Ирана. Изначально лицензия на операции по производству, продаже, доставке и разгрузке иранской нефти и нефтепродуктов должна был действовать до 21 августа.

    Министерство финансов США обновило правила работы с энергетическим сектором Ирана и заменило действовавшее разрешение на жесткую директиву, передает РИА «Новости».

    «С 7 июля 2026 года генеральная лицензия X от 21 июня 2026 года отзывается <...> За исключением случаев, предусмотренных пунктом (c), все операции, запрещенные перечисленными выше нормативными актами, которые обычно сопутствуют и необходимы для сворачивания операций, ранее разрешенных генеральной лицензией X, разрешаются до 00.01 по восточному летнему времени 17 июля 2026 года», – сказано в новой лицензии X1.

    Решение было принято на фоне атаки на два танкера в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана объявил о планах возобновить экспорт углеводородов. Минфин США временно разрешил Ирану продавать нефть за доллары. Разрешение на экспорт иранской нефти было одним из пунктов меморандума США и Ирана об урегулировании конфликта.

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    7 июля 2026, 23:11 • Новости дня
    В Минсельхозе заявили о росте урожайности зерна почти на четверть

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе уборочной кампании отечественные аграрии зафиксировали значительное увеличение сборов пшеницы и ячменя, особенно в южных регионах страны: средняя урожайность зерновых культур в России достигла 40 центнеров с гектара, сообщили в ведомстве.

    «Средняя урожайность зерна – 40 ц/га. Рост примерно на четверть, в том числе по пшенице – на 22%, ячменю – на 18%», – сказано в Max-канале Минсельхоза России.

    В министерстве отметили, что наиболее активно идут работы в южных регионах, где урожайность выросла более чем на 40%.

    Лидирует Краснодарский край с 53,6 ц/га. Заметный рост отметили в Ростовской области и Крыму.

    Как пояснила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, положительная динамика связана в том числе с системной работой последних лет.

    «Аграрии повышают технологичность производства, используют современные сорта и гибриды, минеральные удобрения и средств защиты растений. В совокупности это помогает эффективнее раскрывать потенциал культур и получать более устойчивые результаты», – сказал она.

    В Минсельхозе добавили, что темпы уборочных работ в стране соответствуют среднемноголетним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Патрушев рассказал о влиянии холодов на российский урожай. Глава Минсельхоза заявила в мае об укреплении самообеспеченности России продовольствием. Онищенко объяснил необходимость использования пестицидов при выращивании урожая.


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    7 июля 2026, 21:59 • Новости дня
    Песков: Зеленский начал спорить на первой встрече с Путиным в Париже в 2019 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский во время первой встречи с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году попытался изменить заранее согласованный текст документа по минским договоренностям, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По его словам, Зеленский начал оспаривать содержание документа, который ранее уже утвердили специалисты, передает РИА «Новости».

    «Тогда в Париже было обсуждение минских договоренностей и был проект совместного заявления, который был согласован экспертами до встречи», – сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche. В беседе также участвовали бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

    Песков уточнил, что глава российского государства удивился поведению собеседника и указал на недельную работу экспертов над текстом. Представитель Кремля назвал эту ситуацию очень ярким примером первого опыта общения двух политиков.

    Саммит прошел 9 декабря 2019 года. После общих переговоров лидеры России и Украины провели первую отдельную личную встречу.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила об отказе украинского лидера утверждать заранее подготовленный итоговый документ на парижской встрече.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о кривляниях политика во время пресс-конференции по итогам данного саммита.

    Президент России Владимир Путин позже ознакомился с видеокадрами несерьезного поведения оппонента за столом переговоров.

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    8 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин назвал временными трудности с топливом
    Путин назвал временными трудности с топливом
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Текущие проблемы с обеспечением горючим в России не будут долгосрочными, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    «Это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи», – подчеркнул президент, оценивая ситуацию на внутреннем топливном рынке, передает ТАСС. По его словам, нехватка бензина отчасти спровоцирована целенаправленными действиями противника.

    Российский лидер пояснил, что киевский режим пытается таким образом сорвать летний сезон отпусков. В первую очередь эти усилия направлены против граждан, отдыхающих на юге страны, включая территорию Крымского полуострова.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка бензином и дизельным топливом.

    Правительство России изучает проект постановления о возвращении на рынок горючего пониженных экологических стандартов.

    Для решения возникающих вопросов власти сформировали специальный штаб оперативного мониторинга.

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    8 июля 2026, 18:36 • Новости дня
    Новак сообщил о стабилизации ситуации с топливом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал текущее состояние внутреннего рынка энергоносителей.

    По его словам, обстановка частично нормализовалась, однако по-прежнему остается сложной из-за возросшей нагрузки на заправочные станции, передает ТАСС.

    Для обеспечения стабильности правительство отложило плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах и задействовало резервные мощности, сообщил Новак. Кроме того, в июле стартовали импортные поставки нефтепродуктов. Крупные нефтяные компании начали в приоритетном порядке снабжать те регионы, где преобладают независимые автозаправочные станции, добавил вице-премьер.

    Ранее Новак сообщил о полном обеспечении внутреннего рынка бензином и дизелем.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил готовность России к импорту нефтепродуктов ради стабилизации ситуации.

    Правительство страны рассматривало возможность введения полного запрета на вывоз дизельного топлива за рубеж.

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    8 июля 2026, 14:43 • Новости дня
    Госдума приняла закон об обязательной маркировке созданного нейросетями контента
    Госдума приняла закон об обязательной маркировке созданного нейросетями контента
    @ Александр Астафьев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях закон о маркировке сгенерированного контента.

    Эта норма вошла в базовый документ о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России, передает РИА «Новости».

    Теперь любой человек, использующий большие фундаментальные модели ИИ для создания аудио- и видеоматериалов, сможет отмечать их специальным предупреждением. Точный формат такой маркировки будет зависеть от соглашения между автором и провайдером нейросети.

    Владельцев крупных интернет-ресурсов с суточной аудиторией свыше 500 тыс. пользователей обязали обеспечить техническую возможность для добавления этих меток. Требование касается сайтов и информационных систем, распространяющих информацию на государственных языках народов страны.

    Ранее правительство России занялось разработкой рамочного законопроекта по регулированию искусственного интеллекта.

    Позже премьер-министр Михаил Мишустин поручил внести этот документ в Госдуму до конца весенней сессии.

    Из новой редакции инициативы исчезло положение об обязательной самостоятельной проверке нейросетевых материалов интернет-площадками.

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    8 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    «Яндекс» запустил карту с наличием топлива на АЗС
    «Яндекс» запустил карту с наличием топлива на АЗС
    @ ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Компания «Яндекс» открыла интерактивную карту с информацией о наличии топлива и очередей на АЗС для всех пользователей «Яндекс Go» и приложения «Яндекс Заправки».

    Ранее этот функционал был доступен только водителям такси, передает ТАСС. В настоящее время опция работает в тестовом режиме для Москвы и Петербурга. В ближайшие недели разработчики планируют запустить ее и в других городах.

    «На карте можно увидеть АЗС, на которых водители заправлялись совсем недавно, отфильтровать заправки по нужному типу топлива и проверить очереди», – сообщили в пресс-службе компании.

    Для определения наличия бензина и загруженности станций используются технологии, аналогичные сервису «Пробки». Анализируется информация от «Карт», заказы в «Яндекс Заправках», а также результаты опросов автомобилистов, которые недавно посещали АЗС или проезжали мимо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о создании штаба для мониторинга ситуации с топливом.

    Минэнерго предупредило об опасности сторонних сайтов с информацией о наличии бензина.

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    8 июля 2026, 15:28 • Новости дня
    В РСТ назвали самые популярные направления для летнего отдыха россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Традиционным лидером среди отечественных направлений для отпуска стал Краснодарский край, тогда как за границей граждане массово предпочитают курорты Египта и Юго-Восточной Азии, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

    Отечественные туристы летом традиционно выбирают пляжный отдых. «Если говорить о спросе, то в топе все равно остается пляжный отдых... Первое место остается за Краснодарским краем с долей в общем объеме 23,7%», – заявила член комитета Российского союза туриндустрии Оксана Булах.

    В пятерку самых востребованных регионов страны также вошли Москва, Петербург, Подмосковье и Татарстан. На бархатный сезон в сентябре и октябре 2026 года россияне активно бронируют поездки на Кубань, в Дагестан и на Алтай. Кроме того, ежедневно поступают заявки на отдых в Крыму, пишет РИА «Новости».

    Среди зарубежных направлений безоговорочным лидером остается Египет. Граждане также часто отправляются в Китай, Вьетнам и Таиланд. Главным открытием сезона стала Танзания, куда возобновились прямые регулярные рейсы.

    В премиальном сегменте первенство удерживают Мальдивы, где доля россиян достигает 15% от общего числа гостей. Эксперты отмечают, что туристы ценят наличие прямых перелетов и отели, адаптированные под отечественный рынок. Также сохраняется высокий интерес к поездкам в Марокко и на Маврикий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский также назвал Краснодарский край самым популярным направлением для летнего отпуска.

    Ранее Ассоциация туроператоров России оценила минимальную стоимость десятидневного отдыха в Египте в 130 тыс. рублей. До этого Росавиация выдала авиакомпании Air Tanzania разрешение на выполнение прямых рейсов в Москву.

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    8 июля 2026, 02:03 • Новости дня
    Захарова иронично оценила призыв Украины к МОК о россиянах в спорте

    Захарова иронично оценила призыв Украины к МОК о россиянах

    Tекст: Катерина Туманова

    Национальный олимпийский комитет Украины призвал МОК пересмотреть решение об отмене санкций против России, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова, добавив ироничный комментарий.

    «В рейхе404 проснулись. Только что грохнули в Монако одного из своих, потом закопали в Киеве тетку какую-то, на которую теракт списали, в НАТОвский общак отправили главаря ещё оружия просить – все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться», – написала она.

    Напомним, МОК отменил дисквалификацию Олимпийского комитета России (ОКР) и уведомил об этом международные спортивные федерации, открыв путь для российской команды на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом МОК отложил решение о допуске флага России на Олимпиаду. Представитель Кремля Дмитрий Песков в марте заявлял о работе властей по возвращению спортсменов на соревнования под национальным флагом.

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    7 июля 2026, 21:04 • Новости дня
    Песков заявил о мерах России в ответ на милитаризацию Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия намерена усилить меры по защите национальной безопасности на фоне происходящих в Европе военно-политических изменений. Об этом в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Москва внимательно наблюдает за изменениями, происходящими в Евросоюзе, который, как считает представитель Кремля, постепенно приобретает не только экономические, но и военные функции, передает ТАСС.

    «Сейчас мы наблюдаем трансформацию ЕС в экономический и военный блок. Это совершенно новый процесс на европейской земле. И конечно, мы очень внимательно следим за этим, потому что для нас это чрезвычайно важно. И это потребует от нас принятия дополнительных мер для обеспечения нашей национальной безопасности», – заявил Песков.

    Он также отметил, что европейские государства продолжают наращивать военные бюджеты и стремятся приблизить элементы своей военной инфраструктуры к российским рубежам.

    По словам пресс-секретаря президента, ни одна страна не стала бы спокойно относиться к подобным действиям, поэтому Россия будет принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее Дмитрий Песков заявил о трансформации Евросоюза в военно-политико-экономический блок. Накануне этого он назвал курс европейских стран милитаристским. Месяцем ранее Россия приняла необходимые меры безопасности из-за активности Североатлантического альянса у своих границ.

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    8 июля 2026, 18:52 • Новости дня
    Путин заявил о высочайшем запасе прочности российской энергосистемы
    Путин заявил о высочайшем запасе прочности российской энергосистемы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства указал на безуспешность действий противника, направленных против российской экономики.

    Российский лидер подчеркнул, что попытки противника дестабилизировать общество и нанести урон экономике обречены на провал благодаря надежности энергосистемы страны.

    «Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая, запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире», – приводит Кремль слова Путина в Max.

    В июне глава государства рассказал о попытках украинской стороны создать трудности в энергетической сфере.

    Российский лидер указал на необходимость ускоренного восстановления поврежденных объектов критически важной инфраструктуры.

    До этого президент исключил возможность раскола общества из-за вражеских атак по гражданским целям.

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    8 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Путин потребовал ускорить решения по обеспечению Крыма топливом
    Путин потребовал ускорить решения по обеспечению Крыма топливом
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином настоял на скорейшем принятии решений по обеспечению Крыма топливом.

    На совещании с правительством президент России Владимир Путин потребовал ускорить принятие решений по обеспечению Крыма топливом, передает ТАСС. Глава государства возразил против размытых формулировок о намерении что-то обсудить, потребовав конкретных и оперативных действий.

    Поводом для его замечания стало выступление вице-премьера Александра Новака, который, отвечая на вопрос о поставках топлива на полуостров и возможной субсидии региону, заявил о готовности «рассмотреть» ситуацию совместно с руководством Крыма и Севастополя.

    «Давайте договоримся, что формулировки будут другие. Не просто «готовы рассмотреть», не просто «рассмотреть», а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. Хорошо? Тем более возможности такие есть у нас», – сказал Путин, подчеркнув необходимость безотлагательных мер.

    Ранее Путин пообещал, что задача по поставкам в Крым необходимого количества топлива будет решена.

    Комментарии (3)
    Главное
    Кабмин запретил производителям экспортировать дизельное топливо
    Саммит НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой альянсу
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    Конфронтация с Западом подстегнула несырьевой экспорт России

    Масштабная переориентация торговых потоков с Запада на Восток позволила России серьезно нарастить экспорт товаров неэнергетического сектора. Если раньше основу заработка на зарубежных поставках составляло нефтегазовое сырье, то теперь выстрелила обрабатывающая промышленность. За три года она показала рост почти на треть. В чем уникальность этой ситуации? Подробности

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    Украина объявила войну белорусским автобусам

    В Брянской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, следовавший из Белоруссии в Анапу. Это уже второй подобный случай – двумя неделями ранее украинский беспилотник поразил автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. Эксперты и политики сходятся в одном – это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные террористические акты. Зачем Киев бьет по белорусским автобусам? Подробности

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    Как зенитные ракетные войска внедрили искусственный интеллект в армию

    В среду, 8 июля, Россия отмечает День зенитных ракетных войск (ЗРВ), входящих в систему войск ПВО/ПРО Воздушно-космических сил РФ. Именно с ЗРВ еще несколько десятилетий назад началась эпоха внедрения в советские войска систем искусственного интеллекта – которые сегодня становятся ключевым фактором повышения эффективности боевых действий, особенно против угроз с воздуха. Подробности

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    Французам вернули выбор между мужчиной и женщиной

    Ключевая для предстоящих выборов президента Франции интрига развернулась 7 июля в Париже. Суд вынес решение, де-факто запрещающее участие в выборах главному представителю оппозиции, лидеру фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен. И все же Ле Пен нашла юридическую уловку, открывающую выход из этого тупика. О чем идет речь? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • США возобновили войну с Ираном

      Президент США Дональд Трамп завил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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