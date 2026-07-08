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Кабмин запретил производителям экспортировать дизельное топливо
Правительство России расширило действие временного запрета на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойлей. Ограничения теперь распространяются не только на компании, которые не занимаются производством нефтепродуктов, но и на производителей топлива.
Соответствующее постановление было подписано 8 июля 2026 года. Согласно документу, запрет будет действовать до 31 июля 2026 года, сообщает кабмин.
Решение принято для сохранения стабильности на внутреннем рынке топлива. При этом ограничения не затронут поставки дизельного топлива, которые осуществляются в рамках международных межправительственных соглашений.
Временный запрет на экспорт дизельного топлива был введен правительством в конце января 2026 года. Изначально он распространялся только на участников рынка, которые не производят дизтопливо.
Новая мера направлена на расширение контроля за объемами топлива, доступного на внутреннем рынке, на фоне необходимости обеспечить стабильные поставки для российских потребителей.
Ранее президент России Владимир Путин выступил за привлечение малого и среднего предпринимательства к работе в сфере нефтепереработки.