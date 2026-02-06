Журналистка «Дождя» и три политика признаны иноагентами

Журналистка «Дождя» Милушкова и три политика признаны Минюстом иноагентами

Tекст: Тимур Шайдуллин

Минюст России включил в реестр иностранных агентов журналистку телеканала «Дождь» (признан СМИ-иноагентом в РФ) Полину Милушкову, а также политиков Дениса Билунова, Максима Иванцова и Игоря Драндина, сообщается на сайте ведомства.

В список попали также сообщество Frame и интернет-проект «Континент». Все новые иноагенты сейчас проживают за пределами России.

В официальном сообщении подчеркивается: «Д. Б. Билунов принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. <...> П. Ю. Милушкова распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Также указано, что Милушкова выступала против спецоперации на Украине и сотрудничала с лицами, уже внесёнными в реестр иностранных агентов.

Максим Иванцов, по информации ведомства, является основателем сообщества, организующего мероприятия с участием иноагентов.

Что касается интернет-проекта «Континент», его владельцем является медиагруппа, зарегистрированная за пределами России, а авторами выступают лица, признанные иноагентами в РФ.

Организация Frame, согласно данным Минюста, занимается проведением мероприятий с участием иноагентов и нежелательных в России компаний. В то же время из реестра исключена организация «Иноагент ААВ*» из-за ликвидации.

Ранее Минюст России включил Яна Шенкмана и Александра Гольдфарба в реестр иностранных агентов, указав на их участие в распространении материалов иноагентов.

В тот же день Дорогомиловский суд Москвы признал бывшего сотрудника Следственного комитета Кирилла Качура (иноагент) виновным в нарушении законодательства об иностранных агентах.

До этого Минюст добавил пять иностранных организаций в список нежелательных в России.