Верховный суд отклонил первый иск Надеждина к ЦИК

Tекст: Валерия Городецкая

Политик не согласен с требованием ЦИК к тому, чтобы сбор подписей осуществлялся только зарегистрированными в регионе прописки подписантов сборщиками, передает ТАСС.

«Федеральный закон не запрещает гражданину жить в любой точке страны и ставить подписи, где он хочет. Единственное требование, чтобы подписной лист имел региональную принадлежность, и мы его соблюли», – настаивает Надеждин.

В свою очередь представитель Центризбиркома назвал претензии политика необоснованными и просил суд отклонить иск.

Ранее ЦИК признала достоверными 95 тыс. 587 подписей из почти 105 тыс. в поддержку выдвиженца от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина на выборах президента России, что не позволило зарегистрировать его кандидатом. Надеждин после отказа ЦИК в регистрации заявил об отсутствии претензий.