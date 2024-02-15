Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.7 комментариев
Верховный суд отклонил первый иск Надеждина к ЦИК
Верховный суд России вынес решение об отказе в удовлетворении иска Бориса Надеждина, оспаривающего требования Центральной избирательной комиссии к сбору подписей для регистрации кандидатом на президентских выборах.
Политик не согласен с требованием ЦИК к тому, чтобы сбор подписей осуществлялся только зарегистрированными в регионе прописки подписантов сборщиками, передает ТАСС.
«Федеральный закон не запрещает гражданину жить в любой точке страны и ставить подписи, где он хочет. Единственное требование, чтобы подписной лист имел региональную принадлежность, и мы его соблюли», – настаивает Надеждин.
В свою очередь представитель Центризбиркома назвал претензии политика необоснованными и просил суд отклонить иск.
Ранее ЦИК признала достоверными 95 тыс. 587 подписей из почти 105 тыс. в поддержку выдвиженца от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина на выборах президента России, что не позволило зарегистрировать его кандидатом. Надеждин после отказа ЦИК в регистрации заявил об отсутствии претензий.