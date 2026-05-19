СК возбудил уголовное дело после гибели туристов на Байкале
Уголовное дело возбуждено после гибели нескольких человек во время крушения аэролодки на Байкале, сообщил Следственный комитет России.
Дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц», указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
В результате крушения катера во время водной прогулки погибли пять человек, все находившиеся на борту путешественники оказались жителями Московской области, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Спасателям удалось вытащить из воды 13 пострадавших, включая одного ребенка.
Опрокинувшийся катер на воздушной подушке выполнял прогулочный рейс вдоль побережья озера и принадлежал местному туроператору «Кристальный Байкал».
Как писала газета ВЗГЛЯД, судно на воздушной подушке опрокинулось недалеко от берега Байкала в местности Черепаха. Специалисты назвали предварительной причиной трагедии превышение допустимого количества пассажиров. Позже спасатели извлекли из воды тела пятерых погибших.