Путин: Россия гордится героями СВО

Путин поздравил Рязань с открытием филиала Национального центра «Россия»

Tекст: Валерия Городецкая

«Отрадно, что масштабный, содержательный проект по созданию филиалов Национального центра «Россия» развивается, и сегодня такое выставочное пространство открывается в Рязанской области», – говорится в телеграмме президента на сайте Кремля.

Глава государства поздравил участников торжественного мероприятия и всех жителей региона с этим событием, подчеркнув, что регион по праву гордится своей историей, уникальными памятниками и традициями созидательного труда.

Путин также отметил достижения Рязанской области в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и других сферах, а также статус Рязани как столицы Воздушно-десантных войск. Он выразил уверенность, что филиал станет просветительской площадкой и точкой притяжения для жителей и гостей области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин даст старт строительству нового Национального центра «Россия».

В прошлом году президент помог мальчику из Югры осуществить мечту и попасть в Национальный центр «Россия».

Путин поздравил жителей ХМАО с открытием филиала центра.