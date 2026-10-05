Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.5 комментариев
Путин: Россия гордится героями СВО
Вся Россия гордится героями специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград педагогам и наставникам участников программы «Время героев».
«Вашими учениками мы по праву гордимся, вся страна ими гордится. Они проявили доблесть, отвагу, мужество при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции и на деле доказали свою преданность долгу и Отечеству», – сказал он, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в День учителя Путин вручил в Кремле государственные награды педагогам, воспитавшим героев специальной военной операции.