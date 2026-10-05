Учитель рассказал Путину о вызвавшем огонь на себя участнике СВО Михайловском

Педагог попросил Путина присвоить ученику звание Героя России за подвиг на СВО

Tекст: Валерия Городецкая

Путин в День учителя вручил государственные награды педагогам-наставникам героев спецоперации на Украине, пишет РИА «Новости». Михайлов попросил президента рассмотреть кандидатуру майора Михайловского, полного кавалера ордена Мужества, к званию Героя России.

«Он настоящий герой. Он закончил школу, он закончил Рязанское училище, и потом он не остался в стороне. Он с группировкой войск был направлен на СВО, находился в глубоком тылу, мастерски руководил, давал указания личному составу, и, выполняя очередное задание, он вызвал огонь на себя, находясь далеко в тылу у врага», – заявил педагог.

По его словам, история Михайловского напоминает подвиг советского летчика Алексея Маресьева.

«Была образована инициативная группа, и мы собрали большой объем информации о Владимире для присвоения государственной награды. Но по объективным и субъективным причинам дело далеко не прошло», – пояснил свою просьбу учитель.

Михайлов был тренером по кикбоксингу детско-юношеской спортивной школы спорта, где учился Михайловский.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин вручил госнаграды воспитавшим героев СВО учителям. Он высоко оценил работу учителей в приграничных регионах.

Президент провел встречу с лауреатами конкурса «Учитель года».