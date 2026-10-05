Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.3 комментария
Бастрыкин поручил расследовать повреждение памятника советским солдатам в Латвии
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку осквернению памятника советским солдатам в Латвии.
Глава СК Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства дать правовую оценку факту повреждения памятника и совместно с МИД установить обстоятельства произошедшего, передает РИА «Новости».
Ранее депутат думы латвийского города Елгава Андрей Пагор сообщил, что неизвестные повредили надгробие на братском захоронении в волости Даугмалес, где покоятся 73 воина Красной армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле председатель СК Александр Бастрыкин поручил расследовать снос памятника советским солдатам в Эстонии.
В мае он поручил возбудить дело из-за осквернения монумента в Австрии.
В 2025 году Бастрыкин распорядился завести дело после осквернения памятника советскому воину в Чехии.