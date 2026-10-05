Бастрыкин поручил расследовать повреждение памятника советским солдатам в Латвии

Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским

Politico: Визит Мерца в Киев омрачили разногласия с Украиной о членстве в ЕС

Tекст: Антон Антонов

«Визит был омрачен массированными атаками России на Киев, а также напряженностью вокруг перспектив членства Украины в ЕС», – пишет Politico.

Как отмечает издание, между Мерцем и Зеленским есть разногласия из-за стремления Киева максимально быстро присоединиться к Евросоюзу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц в ходе визита в Киев пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

Германия предоставила Киеву новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.

Немецкий канцлер также заявил о несогласии с мнением жителей своей страны по поводу необходимости поддержки украинской стороны.

Ранее Мерц исключил возможность немедленного вступления страны в Евросоюз.

В апреле Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. Позже Зеленский отверг инициативу канцлера Германии по ассоциированному членству.

