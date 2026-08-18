Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.7 комментариев
ВСУ покинули Райское в ДНР
Село Райское в ДНР оказалось в так называемой серой зоне после того, как подразделения ВСУ оставили населенный пункт, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Марочко сообщил, что российские военнослужащие ведут наступательные действия на Дружковском направлении, передает ТАСС.
«Сейчас населенный пункт Райское уже зачищен от украинских боевиков. Он находится в серой зоне, то есть украинские боевики его покинули», – заявил Марочко.
Ранее он рассказывал, что российские военные практически полностью выбили подразделения ВСУ из Райского. Также он отмечал, что соседняя Новогригоровка находится «под пристальным вниманием» российских сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что российские подразделения продвинулись восточнее Торецкого и у населенного пункта Райское на торецком направлении.
Под давлением российских войск подразделения ВСУ бежали из Торецкого в соседнюю Новогригоровку.
Новый главнокомандующий украинскими войсками Михаил Драпатый отдал приказ о начале масштабных «мясных штурмов» на дружковском направлении.