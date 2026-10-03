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В Доброполье за сутки освобождены 70 зданий
В течение суток в Доброполье Донецкой Народной Республики (ДНР) освобождены 70 зданий, уничтожено более 20 боевиков ВСУ, отметили в Минобороны.
В Доброполье штурмовые группы 51-й армии совместно с подразделениями морской пехоты вели наступление в северо-западной, восточной и центральной частях города.
Подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии, наступая западнее населенного пункта, уничтожили позицию противника и овладели участком лесополосы.
В целом подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии в районах Святогоровки, Белозерского, Веровки, Благодати, Дружковки и Роганского ДНР.
В зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований за прошедшие сутки составили до 385 военнослужащих, бронемашина, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и три станции РЭБ.
Накануне сообщалось, что с начала окружения противника в Доброполье уничтожено свыше 375 боевиков и два пикапа.
Российские дроны-минеры перерезали пути снабжения ВСУ под Добропольем.