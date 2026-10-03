В Доброполье штурмовые группы 51-й армии совместно с подразделениями морской пехоты вели наступление в северо-западной, восточной и центральной частях города.

Подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии, наступая западнее населенного пункта, уничтожили позицию противника и овладели участком лесополосы.

В целом подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии в районах Святогоровки, Белозерского, Веровки, Благодати, Дружковки и Роганского ДНР.

В зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований за прошедшие сутки составили до 385 военнослужащих, бронемашина, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и три станции РЭБ.

Накануне сообщалось, что с начала окружения противника в Доброполье уничтожено свыше 375 боевиков и два пикапа.

Российские дроны-минеры перерезали пути снабжения ВСУ под Добропольем.