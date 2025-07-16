Песков назвал отказ ФРГ от поставок Taurus признаком здравого смысла

Tекст: Дмитрий Зубарев

Германия пока не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, что, по мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, свидетельствует о сохранении «остатков разума» у европейских стран, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что на данный момент в планах США по поставкам такого типа вооружений нет, ссылаясь на недавние заявления американского президента Дональда Трампа. Также представитель Кремля отметил, что из Германии поступали противоречивые комментарии по этому вопросу.

«Хотя по пресловутым Taurus вроде бы пока какие-то, скажем так, остатки разума дают о себе знать, пока говорят о том, что Taurus не поставляются», – заявил Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия отказалась поставлять Украине ракеты Taurus.

Власти Германии решили засекретить информацию о масштабах и сроках поставок оружия на Украину.