Бундестаг одобрил закупку четырех фрегатов за 5,3 млрд евро

Bild: Бундестаг одобрил закупку четырех фрегатов МЕКО за 5,3 млрд евро

Tекст: Дарья Григоренко

Бюджетный комитет парламента Германии одобрил закупку четырех военных кораблей типа МЕКО А-200 для нужд бундесвера, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild. Стоимость закупки составит около 5,3 млрд евро.

Решение было принято вопреки официальной жалобе нидерландской судостроительной верфи Damen, которая обвинила министерство обороны Германии в нарушении процедуры государственных закупок.

Против выделения средств выступили представители нескольких парламентских фракций. Они раскритиковали военное ведомство за сокрытие информации о юридических рисках и напомнили о срыве предыдущего совместного проекта с Damen по строительству фрегатов типа F126. Из-за отмены того контракта судостроители теперь требуют от Берлина компенсацию в размере 4,6 млрд евро.

Ранее министерство обороны Германии уже заказало четыре корабля этого типа почти за 6,3 млрд евро. Таким образом, в общей сложности немецкие военно-морские силы планируют получить восемь однотипных фрегатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Германии запланировали масштабную закупку систем шифрования для бундесвера.

Летом министерство обороны страны обвинили в миллиардных тратах на устаревшее оружие.

В июне французские программисты оставили Германию без новых фрегатов.