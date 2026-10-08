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    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    8 октября 2026, 16:05 • Новости дня

    Бундестаг одобрил закупку четырех фрегатов за 5,3 млрд евро

    Bild: Бундестаг одобрил закупку четырех фрегатов МЕКО за 5,3 млрд евро

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бюджетный комитет парламента Германии согласовал приобретение дополнительных военных кораблей типа МЕКО А-200 для нужд бундесвера, несмотря на юридические претензии со стороны нидерландской компании Damen, сообщили СМИ.

    Бюджетный комитет парламента Германии одобрил закупку четырех военных кораблей типа МЕКО А-200 для нужд бундесвера, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild. Стоимость закупки составит около 5,3 млрд евро.

    Решение было принято вопреки официальной жалобе нидерландской судостроительной верфи Damen, которая обвинила министерство обороны Германии в нарушении процедуры государственных закупок.

    Против выделения средств выступили представители нескольких парламентских фракций. Они раскритиковали военное ведомство за сокрытие информации о юридических рисках и напомнили о срыве предыдущего совместного проекта с Damen по строительству фрегатов типа F126. Из-за отмены того контракта судостроители теперь требуют от Берлина компенсацию в размере 4,6 млрд евро.

    Ранее министерство обороны Германии уже заказало четыре корабля этого типа почти за 6,3 млрд евро. Таким образом, в общей сложности немецкие военно-морские силы планируют получить восемь однотипных фрегатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Германии запланировали масштабную закупку систем шифрования для бундесвера.

    Летом министерство обороны страны обвинили в миллиардных тратах на устаревшее оружие.

    В июне французские программисты оставили Германию без новых фрегатов.

    8 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    Боевики ВСУ казнили российского военнопленного

    Боевики ВСУ казнили военнопленного ВС России взрывом ошейника GPS

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские боевики дистанционно подорвали российского военнопленного, на которого предварительно надели заминированный GPS-ошейник, из-за отказа вскрывать позиции своих товарищей, сообщили в силовых структурах России.

    Ранее один из спасшихся солдат рассказал, что украинская сторона начала использовать захваченных россиян в качестве смертников. На них надевают взрывчатку с маячками и отправляют к своим, передает ТАСС.

    «Украинские боевики взорвали на российском пленном ошейник, на котором была взрывчатка. Парень стал очередным смертником. Очевидно, что его отправили, чтобы вскрыть наши позиции, но он никуда не пошел», – рассказали силовики.

    Передвижения таких пленных контролируются с помощью беспилотников, а координация осуществляется по рации.

    При неподчинении детонатор срабатывает дистанционно. Незадолго до гибели бойца дрон снял кадры, на которых мужчина с неизвестной конструкцией на шее неподвижно сидит в лесу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заставляли раненых военнопленных рыть могилы и отбирали нательные крестики. Мирошник заявил о применении к пленным россиянам пыток электричеством и водой.


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    8 октября 2026, 05:50 • Новости дня
    Минобороны сообщило о контрольной проверке Владимирского ракетного объединения

    Минобороны: Владимирское ракетное объединение подняли по тревоге

    Минобороны сообщило о контрольной проверке Владимирского ракетного объединения
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) стартовала комплексная проверка Владимирского ракетного объединения с участием командующего генерал-полковника Сергея Каракаева и применением комплексов «Ярс», сообщили в Минобороны.

    «В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2026 год комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Владимирского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с ракетным соединением стационарного базирования под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева», – приводит РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства.

    К практическим задачам также привлечены обеспечивающие силы и приданные формирования Московского военного округа.

    Помимо стационарных сил, на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки мобильного базирования. Расчеты ПГРК «Ярс» отрабатывают марши, смену полевых позиций, преодоление зараженных участков и организацию маскировки.

    Для разведки и поиска условных диверсантов активно используются армейская авиация и беспилотники РВСН.

    Основная цель учений заключается в совершенствовании слаженности органов военного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что ядерные силы России на 98% являются современными, указав на беспрецедентную долю современного вооружения в РВСН.

    Российские ядерные силы в мае отработали пуски ракет на масштабных учениях.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет

    ExtremeTech: США вывели из эксплуатации последние спутники программы DSP

    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет
    @ IMAGO/piemags/Reuters

    Космические силы США завершили эксплуатацию двух последних спутников программы Defense Support Program (DSP), созданной для обнаружения пусков советских баллистических ракет. Система прослужила более полувека.

    В сентябре аппараты перевели на более высокую орбиту для подготовки к отключению, передает ExtremeTech. При этом ранее рассматривалась возможность продолжить их использование для наблюдения за природными катастрофами.

    Первый спутник DSP запустили в 1970 году, начав замену системы предупреждения о ракетном нападении MIDAS, разработанной в 1960-х. Запуски аппаратов DSP продолжались до 2007 года. Размещенные на геосинхронной орбите спутники с помощью инфракрасных датчиков фиксировали тепловые следы стартующих баллистических ракет.

    После окончания холодной войны систему переориентировали на обнаружение пусков из других стран. В частности, она отслеживала иракские ракеты «Скад». Кроме того, аппараты использовали для выявления признаков лесных пожаров и извержений вулканов.

    Командир подразделения Mission Delta 4 полковник Брэндон Дэвенпорт отметил, что группировка DSP была одной из основ американской системы раннего предупреждения. По его словам, она обеспечивала сдерживание во время холодной войны и помогала защищать американских военнослужащих начиная с войны в Персидском заливе.

    Задачи выведенных из эксплуатации аппаратов переходят к системе SBIRS. Она объединяет спутники на геосинхронных и высокоэллиптических орбитах, а также наземную инфраструктуру.

    В дальнейшем SBIRS планируют дополнить системой нового поколения NGG – геосинхронными спутниками инфракрасного наблюдения для предупреждения о ракетных пусках и их отслеживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду РЖД анонсировали запуск спутниковой связи и 5G на высокоскоростной магистрали Москва – Петербург. Турция решила создать национальную систему спутниковой связи по образцу Starlink. Во вторник главнокомандующий ВСУ создал параллельное управление беспилотными системами.

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    8 октября 2026, 11:35 • Новости дня
    В Германии начали подготовку к выпуску ядерного топлива по технологиям Росатома

    dpa: В Германии приступили к подготовке выпуска ядерного топлива из России

    Tекст: Мария Иванова

    Компания Advanced Nuclear Fuels начала подготовку к производству в Германии тепловыделяющих сборок по технологиям российской компании «ТВЭЛ».

    Компания Advanced Nuclear Fuels (ANF) получила разрешение на немедленное исполнение проекта и приступила к подготовке выпуска ядерного топлива на заводе в Лингене, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

    Предприятием в федеральной земле Нижняя Саксония управляет ANF, которая является дочерней структурой французского концерна Framatome. Местное министерство окружающей среды одобрило проект в июле, а 5 октября выдало разрешение на безотлагательный запуск производства.

    Местные экоактивисты месяц назад подали иск против министерства, а теперь планируют направить новую жалобу для ускоренного рассмотрения дела. Власти Нижней Саксонии также критикуют проект, но отмечают, что выдали разрешение по указанию профильного федерального ведомства.

    Для запуска производства был выдвинут ряд условий, включая запрет на допуск представителей «ТВЭЛ» и Росатома на территорию завода, а также обязательную проверку поставляемого из России сырья, оборудования и программного обеспечения. Ожидается, что со следующего года ANF начнет поставки ядерного топлива из Лингена в Болгарию, Венгрию, Словакию, Финляндию и Чехию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле власти немецкой земли Нижняя Саксония разрешили выпускать топливные сборки по технологиям Росатома.

    В августе Россия запланировала локализовать производство ядерного топлива в Индии.

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    7 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Мерц пожаловался на нападки прессы и призвал писать о позитивном

    Канцлер Германии Мерц призвал СМИ прекратить нападки на правительство

    Мерц пожаловался на нападки прессы и призвал писать о позитивном
    @ Mike Schmidt/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц пожаловался на негативное освещение работы правительства в прессе и призвал журналистов сосредоточиться на позитивных новостях.

    Глава правительства выразил недовольство тем, что средства массовой информации представляют его деятельность в негативном свете. Об этом он сообщил на конференции изданий Handelsblatt и WirtschaftsWoche, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о том, что бы он написал в качестве колумниста, канцлер предложил изменить риторику прессы. «Я бы написал: прекратите же, наконец, нападки на федеральное правительство и канцлера», – ответил Мерц. Он также посоветовал журналистам рассказывать о позитивных событиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце толпа немцев криками «Убирайся» прогнала Мерца.

    Летом канцлер назвал критиков немецких реформ нытиками.

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    8 октября 2026, 09:07 • Новости дня
    Япония спустила на воду седьмую ударную подлодку класса «Тайгэй»

    Kyodo News: Япония спустила на воду новую ударную подлодку «Сёгэй»

    Tекст: Мария Иванова

    Новейшая японская ударная дизель-электрическая подводная лодка «Сёгэй» класса «Тайгэй» спущена на воду на верфи корпорации Mitsubishi Heavy Industries в городе Кобе.

    Торжественная церемония спуска на воду седьмой субмарины новейшего класса «Тайгэй» состоялась на верфи в Кобе. Корабль получил название «Сёгэй», что в переводе означает «Летящий кит», передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo News.

    Ожидается, что после прохождения всех необходимых испытаний субмарина войдет в состав флота в марте 2028 года. Она станет 24-й ударной подлодкой в Военно-морских силах Японии. Длина таких кораблей составляет 84 метра, водоизмещение достигает около 3 тыс. тонн, а экипаж насчитывает примерно 70 человек.

    Новые субмарины оснащены литийионными батареями, которые значительно увеличивают время их непрерывного нахождения под водой. Вооружение подлодки включает торпеды и высокоточные противокорабельные ракеты Harpoon. В перспективе на эти корабли могут установить крылатые ракеты «Тип-25» с дальностью поражения около 1 тыс. километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце США задумались о покупке иностранных фрегатов.

    В августе корабль «Адмирал Пантелеев» провел противолодочные учения в Японском море.

    В том же месяце корабли Тихоокеанского флота вышли на учения в Японском и Охотском морях.

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    7 октября 2026, 22:46 • Новости дня
    Bild: Арестованный экс-глава немецкой разведки просил Шольца о финансовой помощи

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший руководитель федеральной разведывательной службы Германии (BND) Август Ханнинг, арестованный по подозрению в государственной измене, ранее обращался к бывшему канцлеру ФРГ Олафу Шольцу за помощью в решении финансовых проблем, сообщает Bild.

    По данным Bild, в 2019 году после банкротства латвийского PNB Banka, в наблюдательном совете которого состоял Ханнинг, он столкнулся с долгом до 4 млн евро. В отличие от другого члена совета, экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, с которого власти Дании не стали взыскивать средства до суда, в Германии пенсия Ханнинга в размере 11 тыс. евро была арестована, передает РИА «Новости».

    По информации издания, 6 февраля 2022 года Ханнинг написал Шольцу письмо с просьбой поднять тему банкротства банка и вывода из него более 30 млн евро на встрече с тогдашним премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. Однако помощи от немецкого правительства экс-глава разведки не получил.

    Ранее Федеральная прокуратура Германии сообщила о задержании Ханнинга и его бывшего подчиненного Манфреда Д. по подозрению в шпионаже, выведывании государственной тайны и покушении на госизмену.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду экс-главу разведки Германии арестовали по делу о госизмене.

    В ФРГ потребовали запретить бывшим агентам заниматься лоббизмом.

    Во вторник политолог Александр Рар назвал задержание Ханнинга беспрецедентным скандалом.

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    7 октября 2026, 19:26 • Новости дня
    Telegraph: Германия столкнулась с крупнейшим кризисом со времен Второй мировой

    Tекст: Денис Тельманов

    ФРГ переживает беспрецедентный со времен Второй мировой войны экзистенциальный кризис, затрагивающий все сферы жизни общества, заявил журналист Ульф Пошардт в статье для The Telegraph.

    Германия движется в сторону всестороннего кризиса в разных сферах – от политики и автомобильной промышленности до национальной футбольной команды, передает РИА «Новости» со ссылкой на колонку Пошардта в The Telegraph.

    По словам журналиста, правительство «большой коалиции» социал-демократов и христианских демократов превратилось «в блеклую тень» своего прошлого на фоне снижающейся поддержки, а сама Германия стала «страной лунатиков».

    Пошардт также подчеркнул, что задержание по подозрению в шпионаже экс-главы немецкой разведки Августа Ханнинга нанесло сильный «удар по хрупкой самооценке» государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник задержание бывшего главы разведки ФРГ назвали началом возможной охоты на шпионов в Германии.

    Летом гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о деиндустриализации и спаде немецкой экономики из-за разрыва связей с Россией.

    В марте эксперты института IFO спрогнозировали спад экономики Германии из-за конфликта на Ближнем Востоке.

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    8 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Германия потратила треть выделенных на помощь Украине денег внутри страны

    DW: Из 100 млрд евро помощи Киеву Германия потратила внутри страны 36 млрд

    Tекст: Игорь Иножарский

    Заявленные властями Германии 100 млрд евро на поддержку Киева не отражают объем фактической помощи, поскольку треть этой суммы была израсходована внутри ФРГ, констатировали эксперты Кильского института.

    Из заявленных Берлином 100 млрд евро помощи Украине только около 41 млрд евро фактически направлены по назначению, пишет Deutsche Welle со ссылкой на данные Кильского института.

    По оценке аналитиков, 36 млрд евро из указанной суммы были потрачены в самой Германии. Кроме того, еще 22 млрд евро относятся к будущим обязательствам ФРГ, что не позволяет считать эти средства уже оказанной поддержкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник депутат Бундестага Сара Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины. В воскресенье Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро. Лидер ХДС Фридрих Мерц в Киеве пообещал продолжить поставки оружия.

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    7 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Выпускавший ракеты «Фламинго» киевский комбинат остановил работу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Киевский картонно-бумажный комбинат в городе Обухов, на базе которого производились и хранились крылатые ракеты «Фламинго», полностью прекратил работу из-за серьезных разрушений, сообщили в компании.

    Производственная деятельность на предприятии полностью прекращена после российского удара, пишет РИА «Новости». «В настоящее время работа производства остановлена», – говорится в сообщении на странице комбината в социальной сети. В компании уточнили, что производственные и складские помещения получили серьезные разрушения, также повреждены оборудование и инженерные коммуникации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские войска также ударили по производству ракет «Фламинго» в Днепропетровской области. Кроме того, был нанесен массированный удар по предприятиям выпуска беспилотников на Украине.

    Во вторник дроны бригады «Варяг» поразили Северный мост в Киеве.

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    7 октября 2026, 18:32 • Новости дня
    Самолет ВВС Швеции провел над Черным морем шесть с половиной часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шведский самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream S102B Korpen совершил посадку близ Бухареста после длительного пребывания над водами Черного моря.

    Самолет радиоэлектронной разведки ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen провел над акваторией Черного моря шесть с половиной часов. Борт с позывным SVF680 вылетел из международного аэропорта имени Анри Коанды около 9:00 мск и направился на восток, сообщает РИА «Новости», изучив полетные данные.

    Примерно в 9:27 мск самолет вошел в воздушное пространство над Черным морем. Разведчик вернулся в воздушное пространство Румынии около 15:56 мск, а в 16:22 мск приземлился в аэропорту вылета. Общее время разведки над акваторией составило около шести с половиной часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американский самолет-разведчик также совершил полет над Черным морем.

    Во вторник самолет ВВС Швеции также провел над акваторией шесть часов.

    В понедельник еще один шведский военный борт заметили над водами Черного моря.

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    7 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Еврокомиссар Кубилюс призвал ЕС ускорить военные приготовления

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал страны Евросоюза ускорить военные приготовления и создать военный шенген из-за неспособности сдерживать Россию.

    Европа пока не может обеспечить военное сдерживание Москвы, так как российская сторона производит больше военно-промышленной продукции и быстрее вводит в эксплуатацию новые технологические разработки, в том числе беспилотники, заявил еврокомиссар, пишет ТАСС.

    «Мы пока не можем обеспечить сдерживание России», – признал Кубилюс.

    Еврокомиссар допустил вероятность наступления дня X, когда якобы может начаться вторжение, и ЕС столкнется с закаленной в боях российской армией, способной применять до 10 млн беспилотников в год. На этом фоне он потребовал развивать военную мобильность для быстрой переброски войск и вооружения по территории Европы.

    Кроме того, Кубилюс указал на необходимость скорейшего создания военного шенгена, который станет юридической системой для свободного перемещения войск по всем странам Европы в случае экстренной ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа привлекла Украину для устранения недостатков в армиях государств ЕС.

    Минобороны Хорватии сообщило о планах создать мощнейшую малую армию.

    Глава военного комитета НАТО назвал армию Евросоюза «нонсенсом и оксюмороном».

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    7 октября 2026, 16:41 • Новости дня
    Жителей Баварии призвали к осторожности из-за пумы возле аэропорта Мюнхена

    Власти Баварии призвали жителей к осторожности из-за пумы у аэропорта Мюнхена

    Tекст: Денис Тельманов

    В Баварии администрация округа Эрдинг призвала местных жителей к повышенной осторожности после появления пумы в природоохранном парке неподалеку от аэропорта Мюнхена.

    Дикую кошку заметили в природоохранном парке Нотцингер-Моос, расположенном в 3,5 км от аэропорта Мюнхена и в 2,7 км от ближайшего населенного пункта, передает ТАСС.

    «В качестве меры предосторожности призываем проявлять повышенную бдительность. Пожалуйста, держите собак на поводке при выгуле и не позволяйте детям играть без присмотра», – говорится в сообщении местной администрации.

    По предварительным оценкам экспертов, животное действительно может быть пумой, сообщили в администрации агентству DPA. Пока неизвестно, как хищник оказался в этой местности. Власти располагают неопубликованной видеозаписью с дикой кошкой.

    Полиция проинформирована о ситуации, однако детальных сведений пока не имеет. Решение об организации поисков животного местными властями еще не принято. Летом 2023 года под Берлином искали львицу, которая, как позже выяснилось, оказалась обычным кабаном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года работа аэропорта Мюнхена приостанавливалась из-за тревоги.

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    8 октября 2026, 01:15 • Новости дня
    В России разработали системы навигации с подавлением 16 каналов РЭБ

    Российские инженеры создали уникальную защиту от РЭБ

    В России разработали системы навигации с подавлением 16 каналов РЭБ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Научно-производственный центр «Ушкуйник» создал новые навигационные устройства для эффективной борьбы со средствами РЭБ противника, сообщил гендиректор организации Алексей Чадаев.

    «Разработана целая линейка новейших помехозащищенных навигационных устройств. В ней есть устройства, которые способны гасить одновременно 16 каналов помех», – рассказал Чадаев РИА «Новости».

    До этого максимальный предел подавления составлял 12 каналов.

    Новые технологии предназначены для использования на беспилотных летательных аппаратах и морских дронах.

    Их применение возможно и в гражданской сфере из-за повсеместного распространения систем РЭБ. Особое внимание разработчики уделили сохранению доступной стоимости изделий при увеличении их эффективности.

    В качестве успешного примера применения технологий генеральный Чадаев привел FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский». По его словам, этот аппарат уничтожил технику противника на миллиарды долларов при соотношении затрат один к 40.

    Разработчики стремятся к достижению технико-экономического превосходства над западными конкурентами, нанося максимальный ущерб при минимальных вложениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России получили интеллектуальный комплекс РЭБ «Ястреб 1.0». В Ростехе создали зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для круглосуточной защиты объектов от коптеров.

    В Китае разработали неуязвимую для РЭБ систему перехвата дронов


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    7 октября 2026, 22:21 • Новости дня
    Госдеп объявил о продаже военной продукции Греции на 4 млрд долларов

    Госдеп: Греция закупит у США военную продукцию на 4 млрд долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    В среду, 7 октября, госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис провели шестой раунд американо-греческого стратегического диалога, договорившись о закупках военной продукции на 4 млрд долларов.

    «Греция и Соединенные Штаты подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению давнего сотрудничества в области обороны и безопасности. США и Греция объявили о продаже военной техники на сумму 4 млрд долларов в поддержку долгосрочного плана Греции по укреплению оперативной совместимости и изучению будущих возможностей сотрудничества в оборонно-промышленной базе, в том числе в области инновационных технологий», – сказано в сообщении Госдепа США.

    Там указано, что стороны завершили включение Греции в программу партнерства Национальной гвардии США с Флоридой. Оперативная совместимость будет повышена за счет поставок американских бронемашин Stryker.

    Помимо обороны, обе страны намерены усилить контроль за инвестициями и защитить закупки критической инфраструктуры. Учитывая участие Греции в соглашении Pax Silica, планируется развитие связей в сфере кибербезопасности и передовых вычислений.

    Также подписаны документы о продлении защиты культурных ценностей и сертификации американских моряков на греческих судах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Адриатического региона допустили создание общего оборонного щита. Рубио призвал Европу взять на себя большую долю расходов на оборону.

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    Сверхдоходы от дорогой нефти заставили Минфин в шесть раз увеличить объем скупки валюты в октябре в пользу резервов. Однако для рубля этот фактор является крайне неприятным. Российская валюта начала снова слабеть после укрепления в сентябре. Ждут ли резкого обвала рубля эксперты? Подробности

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Украина ударила по дата-центру «Яндекса» ради медийного эффекта

    ВСУ впервые ударили по центру обработки данных на территории России. Целью стал дата-центр «Яндекса» в городе Сасово в Рязанской области. Как сообщили в компании, часть сервисов может быть недоступна для пользователей. Эксперты подчеркивают: ЦОД не использовался в интересах российского Минобороны, и атака противника на этот объект в очередной раз подтвердила террористическую тактику Киева. Подробности

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    Распад Канады способен навредить интересам России

    Две из десяти канадских провинций так или иначе готовятся отделиться от остальной страны: Квебек, где сепаратисты победили на выборах, и Альберта, где сосредоточены нефтяные запасы. Несмотря на русофобию правительства Канады, распад этого государства не идеальный для России сценарий. Есть и получше. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

    • Помидоры и томаты: в чем разница, польза и вред, кому нельзя есть и сколько можно в день

      Помидоры входят в рацион миллионов россиян почти круглый год: летом их едят свежими, а зимой используют томатную пасту, соки и соусы. При этом вокруг продукта остается немало мифов – от споров о разнице между томатом и помидором до утверждений, что эти плоды якобы нельзя есть при подагре, камнях в почках или заболеваниях желудка. Разбираемся, чем на самом деле полезны помидоры, сколько в них калорий, почему приготовленные томаты могут быть особенно ценным источником ликопина, кому стоит ограничить продукт и есть ли разница между помидором и томатом.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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