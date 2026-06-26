Французские программисты оставили Германию без новых фрегатов

Tекст: Станислав Лещенко

Когда-то ВМС Германии обладали мощными боевыми кораблями, наводившими трепет даже на владычицу морей Великобританию. Те времена давно прошли – сильных ВМС Германия лишилась по итогам Второй мировой войны. С тех пор на протяжении десятков лет Дойчмарине влачили жалкое существование – самыми крупными его кораблями были относительно небольшие эсминцы и фрегаты.

Но постепенно в Берлине крепли амбиции по восстановлению имперской военно-морской мощи. В июне 2020 года, когда министром обороны еще была Урсула фон дер Ляйен, Германия заключила контракт с нидерландской судостроительной компанией Damen Schelde Naval Shipbuilding на строительство четырех фрегатов нового поколения. Позже заказ расширили до шести кораблей.

Проект, изначально известный как MKS 180 (Mehrzweckkampfschiff 180 – многоцелевой боевой корабль 180) и позже переименованный в F126, должен был стать для германского флота настоящим прорывом. Эти военные суда только номинально относились бы к классу фрегатов. При водоизмещении свыше 10 тысяч тонн и длине в 166 метров они соответствовали размерам тяжелых крейсеров Второй мировой войны и стали бы крупнейшими боевыми кораблями Германии после 1945 года.

F126 проектировался как универсальная боевая единица, способная выполнять широкий спектр задач в любой точке мирового океана – в первую очередь, уничтожение надводных, подводных, наземных и воздушных целей. Его хотели снабдить мощным ПВО, противокорабельными ракетами, 127-мм артиллерийской установкой, а также автоматическими пушками меньших калибров. Предусмотрены были средства и для борьбы с субмаринами, включая торпеды и противолодочные ракеты.

Ключевой инновацией проекта F126 была модульная конструкция.

Корабль предполагали оснастить сменными модулями, которые можно было бы менять в зависимости от поставленной задачи. Каждый такой модуль должен был представлять из себя комплекс оборудования, упакованный в стандартный 20-футовый ISO-контейнер.

Контейнеры могли содержать в себе либо гидроакустическую станцию для дальнего поиска подводных лодок; либо помещения для содержания членов спецназа или задержанных террористов; или средства радиоэлектронной разведки; или специализированные устройства для поиска и уничтожения мин; или барокамеру и прочее оборудование для водолазных операций и т. д. В результате вместо разных узкоспециализированных кораблей создавался удобный «конструктор» под разные задачи.

Германским адмиралам не терпелось заполучить этот инструмент в свои руки. Изначально планировалось, что первый корабль будет передан флоту в 2028 году, остальные – к 2033-му. На старте проекта стоимость контракта на строительство четырех кораблей составляла около пяти млрд евро. Позже цена всей программы (уже для шести кораблей) оценивалась более чем в десять млрд.

В проектном виде все выглядело очень красиво, но за шесть лет, прошедших с момента подписания контракта, проект F126 превратился в настоящий кошмар для немецкого Министерства обороны.

Началось все со срыва сроков и бюджета голландским подрядчиком. Потом оказалось, что цифровая платформа для проектирования корабля при попытках совместить ее с интерфейсами субподрядчиков давала сбои. В результате проектировщики ошибочно размещали кабели и трубы в неверных местах корабля, а стальные детали выходили с верфей сделанными неправильно.

Из-за этих проблем программа F126 ползла вперед лишь на 20-30% от запланированной скорости. Сроки сдачи головного корабля сдвинулись с 2028-го как минимум на 2032 год. Уже позже пресса выяснила, что Damen Naval крупно подвела французская фирма Dassault Systèmes, разработавшая по ее заказу специализированное программное обеспечение. Дошло до того, что по причине некачественного французского ПО никак не удавалось завершить даже судовые чертежи, необходимые для строительства.

Наконец в 2025 году Damen Naval уведомила Минобороны Германии о двух неприятных фактах: во-первых, строительство кораблей невозможно в согласованные сроки; во-вторых, оно невозможно в рамках оговоренного бюджета. Задержка должна была составить от трех до четырех лет. В ответ на это министерство начало изучать возможность смены генерального подрядчика.

Однако спасти проект так и не удалось. Выяснилось, что общая стоимость программы перевалила бы за 18 млрд евро. А таких трат германское государство позволить себе уже не могло. В итоге, к июню 2026 года было принято окончательное решение: программа F126 официально закрыта. А вместо шести гигантов будут построены восемь более компактных фрегатов MEKO A-200, проекта фирмы Blohm + Voss.

Сравнение двух проектов со всех сторон не в пользу MEKO A-200. Они более чем вполовину меньше, чем F126, куда слабее вооружены и не обладают столь широкими возможностями. Но есть у них и преимущества, главное из которых заключается в том, что проект MEKO A-200 давно реализован на практике. Фрегаты этого семейства, хоть и разных модификаций состоят на вооружении ВМС Австралии, Турции, Греции, Португалии и Новой Зеландии – это проверенная, серийная конструкция.

Но главное преимущество заключается в том, что общая стоимость восьми MEKO A-200 составит 11,6 млрд евро. Это значительно меньше, чем те 18 млрд, что требуются для F126. «Своевременное и полное выполнение обязательств перед НАТО имеет решающее значение при закупке фрегатов», – подчеркивает Министерство обороны. Там отмечают, что в условиях растущей напряженности в отношениях с Россией и необходимости усиления противолодочной обороны в Северной Атлантике, Германия не может позволить себе ждать еще годы, пока Damen и Rheinmetall будут разбираться с последствиями провального контракта.

Отметим, что

к моменту отмены проекта F126 в него уже было вложено 2,3 млрд евро, которые фактически оказались потраченными впустую.

Когда об этом стало известно, закипел политический скандал. Представитель партии «Зеленых» Себастьян Шефер заявил, что налогоплательщики на ровном месте потеряли огромную сумму. А оппозиционная партия «Левая» назвала случившееся «дорогостоящим позором». В свою очередь, «Альтернатива для Германии» называет произошедшее «провалом в сфере безопасности и промышленной политики», требуя выяснить, почему заказ отдали голландской, а не немецкой верфи. Депутат от АдГ Ханнес Гнаук заявил о необходимости расследования, так как в проекте «были утоплены более двух миллиардов евро налоговых средств». Больше всего оппозицию возмущает, что никаких уголовных дел против конкретных чиновников не возбуждено.

Министр обороны Борис Писториус отказался брать на себя политическую ответственность за этот провал, заявив, что «невиновен в потоплении фрегатов». Тем временем оппозиция требует не только расследования, но и реформы системы оборонных закупок – пытаясь возложить ответственность за срыв проекта F126 на министра Писториуса.

Отмена проекта F126 стала тяжелым ударом для Rheinmetall, который уже готовился взять на себя роль генподрядчика. Акции этой компании, еще недавно считавшейся прибыльнейшим из германских предприятий, упали почти на 19% – самое резкое падение с апреля 2025 года. Напротив, акции компании TKMS, которая получит заказ на строительство MEKO A-200, выросли примерно на 10%.

«Перераспределение миллиардных контрактов в считанные часы изменило расстановку сил в немецком оборонно-промышленном комплексе. Решение властей Германии, которые, как выяснилось, в любой момент могут изменить свои приоритеты, подорвало доверие ко всему военно-промышленному сектору. Данный случай стал лишним напоминанием о том, что военные закупки – это, в первую очередь, процесс политический. И, разумеется, отсутствие виновных в германских государственных структурах и нежелание их искать стало еще одним ударом по рейтингу правительства, возглавляемого Фридрихом Мерцем», – отмечает аналитик Максим Рева.