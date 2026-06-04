Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Дмитриев заявил о возможности восстановления «Северных потоков»
Техническая возможность ремонта поврежденных «Северных потоков существует, и здравые силы в европейских странах демонстрируют заинтересованность в возобновлении поставок энергоносителей, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Дмитриев в ходе Петербургского международного экономического форума прокомментировал перспективы ремонта газотранспортной инфраструктуры, передает ТАСС.
«Здравые силы в Европе, в Германии понимают, что да, надо восстанавливать «Северные потоки». И мы слышим уже отголоски таких вот идей и предложений», – подчеркнул спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству.
Отвечая на вопрос о вероятности возобновления прокачки газа по данному маршруту в ближайшем будущем, руководитель РФПИ подтвердил, что с технической точки зрения реализация такого проекта абсолютно осуществима.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле представитель Кремля Дмитрий Песков указал на блокировку европейскими странами запуска уцелевшей ветки газопровода.
Месяцем ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предложил Евросоюзу самостоятельно оплатить восстановление магистрали.
Вскоре после этого председатель Евросовета Антониу Кошта раскритиковал Германию за создание энергетической зависимости от России.