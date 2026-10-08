Помидоры и томаты: в чем разница, польза и вред, кому нельзя есть и сколько можно в день

Tекст: Ольга Никитина

Томат и помидор – в чем разница

В повседневной речи слова «томат» и «помидор» обозначают практически одно и то же растение и его плоды.

Словари русского языка приводят их как синонимы, хотя употребляются они немного по-разному.

Слово «помидор» нейтральное и чаще встречается в обычной речи:

• свежие помидоры;

• салат из помидоров;

• килограмм помидоров;

• соленые помидоры.

Слово «томат» чаще используется в книжной, профессиональной и производственной речи:

• сорта томатов;

• рассада томата;

• выращивание томатов;

• томатный сок;

• томатная паста;

• томатный соус.

При этом строгого правила, по которому плод можно называть только помидором, нет. Фразы «свежие томаты» и «салат из томатов» также являются нормальными.

Помидор – это овощ, фрукт или ягода

С точки зрения ботаники плод томата относится к ягодам.

Он развивается из завязи цветка, имеет мякоть и содержит семена.

Однако в кулинарии помидоры традиционно относят к овощам, поскольку их используют прежде всего в несладких блюдах:

• салатах;

• супах;

• соусах;

• гарнирах;

• закусках;

• овощных заготовках.

Поэтому оба утверждения могут быть верными в зависимости от контекста: ботанически помидор – ягода, а в кулинарии – овощ.

Откуда появились слова «томат» и «помидор»

У двух названий разное происхождение.

Слово «томат» восходит к слову tomatl из языка науатль, на котором говорили ацтеки. Через испанское tomate оно распространилось в европейских языках.

Слово «помидор» пришло из итальянского pomodoro, что буквально означает «золотое яблоко».

Сегодня оба названия прочно закрепились в русском языке.

Сколько калорий в помидорах

Свежие красные помидоры относятся к низкокалорийным продуктам.

В 100 г содержится примерно 18 ккал.

Также на 100 г приходится около:

• 94–95 г воды;

• 3,9 г углеводов;

• 1,2 г пищевых волокон;

• 0,9 г белка;

• 0,2 г жира;

• 237 мг калия;

• 13–14 мг витамина С.

Пищевая ценность немного меняется в зависимости от сорта, зрелости и условий выращивания.

Главная особенность красных помидоров – наличие каротиноида ликопина.

Чем полезны помидоры

Для большинства здоровых людей помидоры могут быть частью обычного разнообразного рациона.

Они содержат:

• витамин С;

• калий;

• пищевые волокна;

• фолаты;

• бета-каротин;

• ликопин;

• другие каротиноиды и растительные соединения.

При этом полезные свойства продукта не следует сводить к одному веществу или воспринимать помидоры как лекарство.

Ликопин в помидорах – что это такое

Ликопин – каротиноидный пигмент, который придает зрелым красным помидорам характерный цвет.

Он обладает антиоксидантными свойствами и давно изучается в связи с сердечно-сосудистым здоровьем и другими хроническими заболеваниями.

Современные обзоры исследований показывают, что употребление ликопина из томатных продуктов может благоприятно влиять на некоторые факторы сердечно-сосудистого риска, в частности артериальное давление.

Однако помидоры не являются лекарством от гипертонии или сердечно-сосудистых заболеваний и не заменяют назначенную врачом терапию.

Что полезнее – свежие или приготовленные помидоры

Однозначного победителя здесь нет.

Свежие помидоры удобны как источник:

• витамина С;

• воды;

• клетчатки;

• калия;

• различных растительных соединений.

У приготовленных томатов есть другое преимущество – ликопин становится более доступным для усвоения организмом.

Тепловая обработка разрушает часть структуры растительных клеток, благодаря чему ликопин легче высвобождается.

Поэтому томатная паста, тушеные помидоры или соус могут давать хорошо усваиваемый ликопин.

Почему помидоры полезно сочетать с маслом

Ликопин относится к жирорастворимым соединениям.

Добавление небольшого количества жира помогает его усвоению.

Поэтому классическое сочетание помидоров с растительным маслом имеет не только кулинарный смысл.

Подойдут, например:

• оливковое масло;

• подсолнечное масло;

• другие источники ненасыщенных жиров.

Исследования показывают, что ликопин особенно хорошо усваивается из приготовленных томатов в сочетании с пищевым жиром.

Полезны ли помидоры для сердца и сосудов

Помидоры могут быть частью рациона, благоприятного для сердечно-сосудистой системы.

В них есть калий, клетчатка и каротиноиды, включая ликопин.

Исследования ликопина показывают возможное положительное влияние на некоторые показатели сердечно-сосудистого риска.

Но формулировка «помидоры предотвращают инфаркт и инсульт» была бы слишком категоричной.

На состояние сердца влияют весь рацион, физическая активность, масса тела, курение, давление, уровень холестерина, наследственность и множество других факторов.

Защищают ли помидоры от рака

В старых публикациях ликопину нередко приписывали выраженный противоопухолевый эффект, особенно в отношении рака предстательной железы.

Сегодня такие утверждения требуют большей осторожности.

Наблюдательные исследования действительно изучали связь между потреблением ликопина и риском отдельных опухолей, однако имеющихся данных недостаточно, чтобы утверждать, что помидоры сами по себе предотвращают рак.

Поэтому правильнее говорить так: помидоры – полезный растительный продукт, который может входить в здоровый рацион, но использовать их как средство профилактики или лечения онкологических заболеваний нельзя.

Полезны ли помидоры для кишечника

В свежих помидорах есть пищевые волокна.

Клетчатка помогает:

• поддерживать нормальную работу кишечника;

• формировать объем содержимого кишечника;

• поддерживать разнообразный рацион.

Но количество клетчатки в томатах не очень велико – около 1,2 г на 100 г продукта.

Поэтому восполнять потребность в пищевых волокнах только помидорами невозможно.

В рационе должны присутствовать и другие овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты.

Полезны ли помидоры для кожи

Помидоры содержат витамин С и каротиноиды.

Витамин С необходим организму для нормального синтеза коллагена, а каротиноиды участвуют в антиоксидантной защите.

При этом салат из помидоров нельзя считать заменой солнцезащитному крему.

Даже если отдельные исследования связывают каротиноиды с устойчивостью кожи к воздействию ультрафиолета, полноценную защиту от солнечного излучения дают прежде всего одежда, тень и солнцезащитные средства.

Полезны ли помидоры для зрения

Томаты содержат бета-каротин, лютеин и зеаксантин.

Эти соединения участвуют в питании организма и входят в состав разнообразного рациона, важного для здоровья глаз.

Но утверждать, что помидоры сами по себе предотвращают возрастное ухудшение зрения, нельзя.

Для здоровья глаз имеет значение весь рацион и общее состояние организма.

Помидоры черри полезнее обычных или нет

Черри отличаются от крупных помидоров прежде всего размером, сортовыми особенностями и вкусом.

Нередко они:

• слаще;

• содержат меньше воды относительно сухого вещества;

• имеют более насыщенный вкус;

• удобны для перекуса и салатов.

Содержание сахаров, витаминов и каротиноидов сильно зависит от конкретного сорта, степени зрелости и условий выращивания.

Поэтому утверждение, что любой помидор черри содержит ровно в два раза больше ликопина, чем любой крупный томат, некорректно.

И черри, и обычные помидоры могут быть полезной частью рациона.

Сколько помидоров можно есть в день

Отдельной медицинской нормы именно для помидоров не существует.

Здоровому человеку не нужно высчитывать строго определенное количество плодов в сутки.

Один-два средних помидора могут быть обычной порцией овощей, но это не обязательная норма и не лечебная дозировка.

Количество зависит от:

• всего рациона;

• переносимости продукта;

• состояния желудочно-кишечного тракта;

• работы почек;

• уровня калия в крови;

• рекомендаций врача при хронических заболеваниях.

Главный принцип – разнообразие овощей, а не ежедневное употребление большого количества одного продукта.

Можно ли есть помидоры каждый день

Для здорового человека – обычно да, если они хорошо переносятся и рацион остается разнообразным.

Нет необходимости исключать помидоры просто потому, что они относятся к пасленовым.

Но если человек замечает устойчивую связь между томатами и неприятными симптомами, имеет смысл сократить порцию и обсудить ситуацию с врачом.

Кому нельзя есть помидоры

Абсолютных противопоказаний у продукта значительно меньше, чем иногда утверждается.

Полностью исключить помидоры необходимо прежде всего при подтвержденной аллергии на них.

При многих хронических заболеваниях речь идет не о полном запрете, а об индивидуальном ограничении количества или формы приготовления.

Помидоры при аллергии

Помидоры способны вызывать аллергические реакции.

Возможные проявления:

• зуд;

• крапивница;

• отек губ или слизистых;

• заложенность носа;

• неприятные ощущения во рту;

• расстройство пищеварения.

При подтвержденной пищевой аллергии продукт необходимо исключить и следовать рекомендациям врача.

При выраженном отеке, затруднении дыхания или других признаках тяжелой аллергической реакции требуется срочная медицинская помощь.

Можно ли помидоры при гастрите

Универсального запрета на помидоры при любом гастрите нет.

Переносимость зависит от:

• конкретного заболевания;

• его стадии;

• кислотности продукта;

• количества;

• индивидуальной реакции.

При обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта врач может временно рекомендовать щадящий рацион и исключить продукты, которые усиливают боль, изжогу или другие симптомы.

Поэтому диагноз «гастрит» сам по себе не означает пожизненный запрет на томаты.

Можно ли помидоры при ГЭРБ и изжоге

При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни помидоры действительно могут быть проблемным продуктом для части людей.

Кислые продукты, включая томаты и цитрусовые, относятся к распространенным пищевым триггерам симптомов ГЭРБ.

Они могут усиливать:

• изжогу;

• кислую отрыжку;

• неприятные ощущения за грудиной;

• регургитацию.

Но реакция индивидуальна.

Если помидоры не вызывают симптомов, универсального требования исключать их из рациона нет.

Можно ли помидоры при язве желудка

Сам диагноз язвенной болезни не превращает помидоры в безусловно запрещенный продукт навсегда.

Рацион зависит от стадии заболевания, симптомов и назначенного лечения.

Во время обострения врач может рекомендовать исключить кислые и раздражающие продукты.

После стабилизации рацион обычно расширяется индивидуально.

При язвенной болезни ориентироваться лучше на рекомендации гастроэнтеролога, а не на универсальные списки запрещенных продуктов из интернета.

Можно ли помидоры при подагре

Помидоры не относятся к главным продуктам, которые обычно ограничивают при подагре из-за пуринов.

Исследования питания показывают, что влияние растительных источников пуринов на риск подагры отличается от влияния большого количества красного мяса, субпродуктов и некоторых морепродуктов.

При этом есть наблюдательные данные, согласно которым некоторые люди с подагрой сами называют помидоры возможным триггером приступов.

Это не доказывает, что томаты вызывают обострение у всех пациентов.

Поэтому универсального запрета на помидоры при подагре нет.

Если человек регулярно замечает ухудшение после определенного продукта, его рацион стоит обсудить с ревматологом.

Помидоры и мочевая кислота

Связывать любое повышение мочевой кислоты именно с помидорами неправильно.

Гораздо большее значение для гиперурикемии и подагры могут иметь:

• алкоголь;

• большое количество красного мяса и субпродуктов;

• некоторые морепродукты;

• избыток фруктозы;

• масса тела;

• работа почек;

• генетические особенности.

Лечить повышенную мочевую кислоту только диетическими запретами также нельзя.

При подагре основой лечения при наличии показаний остается назначенная врачом терапия.

Можно ли помидоры при камнях в почках

Распространенное утверждение о том, что людям с камнями в почках обязательно нужно отказаться от помидоров, не подтверждается современными рекомендациями.

National Kidney Foundation прямо указывает, что употребление томатов само по себе не влияет на образование камней в почках.

При кальций-оксалатных камнях врачи действительно могут рекомендовать контролировать количество оксалатов, однако к основным продуктам, которые обычно ограничивают из-за высокого содержания оксалатов, относятся, например, шпинат, ревень, орехи и пшеничные отруби.

Поэтому исключать помидоры из-за самого факта мочекаменной болезни без рекомендации врача не требуется.

Можно ли помидоры при заболеваниях почек

Здесь ситуация отличается от мочекаменной болезни.

Томаты содержат калий.

У большинства людей это не проблема, но при хронической болезни почек способность организма выводить калий может снижаться.

Если анализы показывают повышенный уровень калия, врач или диетолог может рекомендовать ограничить продукты с большим его содержанием, включая томаты, томатный сок и особенно концентрированные томатные продукты.

При ранних стадиях хронической болезни почек ограничивать помидоры требуется далеко не всем.

Решение зависит от анализов, стадии заболевания и вида диализа.

Кому нужно осторожнее с томатным соком и соусами

Свежий помидор и готовый томатный продукт – не всегда одно и то же с точки зрения рациона.

Покупные:

• томатный сок;

• кетчуп;

• соусы;

• консервированные томаты;

• готовые супы

могут содержать значительное количество соли.

Поэтому при гипертонии, заболеваниях сердца или необходимости ограничивать натрий нужно смотреть состав продукта, а не только на содержание самих томатов.

Томатная паста и соусы также более концентрированы по калию, чем несколько ломтиков свежего помидора.

Можно ли помидоры при заболеваниях желчного пузыря

Универсального запрета на свежие помидоры при заболеваниях желчного пузыря нет.

Утверждение, что томаты обязательно «сдвигают камни» благодаря выраженному желчегонному действию, слишком категорично.

При желчнокаменной болезни рацион подбирают с учетом:

• симптомов;

• размера и расположения камней;

• работы желчного пузыря;

• сопутствующих заболеваний;

• рекомендаций врача.

Если конкретный продукт провоцирует боль, тошноту или другие симптомы, его количество корректируют индивидуально.

Можно ли есть помидоры после удаления желчного пузыря

Пожизненного общего запрета на сырые помидоры после холецистэктомии нет.

В первые недели после операции рацион действительно ограничивают и расширяют постепенно.

Дальнейшая переносимость зависит от восстановления человека и реакции пищеварительной системы.

Поэтому правило «после удаления желчного пузыря можно только термически обработанные томаты» нельзя применять ко всем пациентам независимо от срока после операции.Вредны ли зеленые помидоры

В незрелых зеленых помидорах действительно выше содержание гликоалкалоидов.

Однако в случае томата главным веществом является а-томатин, а не соланин, который гораздо чаще связывают с картофелем.

По мере созревания томатов содержание а-томатина заметно снижается.

Это не означает, что любой зеленый помидор ядовит.

Зеленые томаты традиционно используют в кулинарии, в том числе для маринования, жарки и других блюд.

Но употреблять очень большие количества явно незрелых плодов не стоит.

Отдельно следует различать незрелый зеленый помидор и сорта, которые остаются зелеными даже после полного созревания.

Нужно ли снимать кожицу с помидоров

Здоровому человеку делать это необязательно.

Кожица содержит клетчатку и растительные вещества.

Но очищенные помидоры могут лучше переноситься некоторыми людьми с чувствительным желудочно-кишечным трактом.

Снять кожицу легко, если:

сделать небольшой надрез на плоде; опустить его в кипяток на несколько секунд; затем быстро переложить в холодную воду.

После этого кожица снимается значительно проще.

Какие помидоры полезнее – красные, желтые или розовые

Цвет связан с набором растительных пигментов.

Красные сорта обычно богаты ликопином.

В желтых и оранжевых томатах соотношение каротиноидов отличается.

Розовые сорта также содержат ликопин и другие растительные вещества.

Но нельзя однозначно объявить какой-либо цвет «самым полезным».

Лучший подход – разнообразие.

Когда лучше есть помидоры – утром или вечером

Для здорового человека принципиальной разницы нет.

Помидоры можно есть в любое время суток.

Исключением могут быть люди с ГЭРБ и ночной изжогой.

Им может быть полезно избегать продуктов, провоцирующих симптомы, перед сном и не ложиться сразу после еды.

Можно ли есть помидоры натощак

Специального запрета для здорового человека нет.

Однако у людей с чувствительным желудком, ГЭРБ или другими заболеваниями пищеварительной системы кислые продукты натощак могут вызывать неприятные ощущения.

В такой ситуации лучше ориентироваться на индивидуальную переносимость.

С чем лучше есть помидоры

Помидоры хорошо вписываются в блюда с:

• растительными маслами;

• зеленью;

• другими овощами;

• бобовыми;

• рыбой;

• яйцами;

• крупами;

• сыром в умеренном количестве.

Сочетание томатов с небольшим количеством жира способствует усвоению ликопина.

Но особой необходимости придумывать «идеальные» сочетания нет – важнее общий состав рациона.

Свежие помидоры или томатная паста – что выбрать

У продуктов разные преимущества.

Свежие помидоры содержат много воды и удобны как обычная порция овощей.

Томатная паста гораздо концентрированнее и может быть хорошим источником ликопина.

Но при выборе готовой пасты или соуса важно учитывать:

• содержание соли;

• добавленный сахар;

• размер порции;

• общую калорийность блюда.

Таким образом, свежие и приготовленные томаты не исключают, а дополняют друг друга.

Помидоры – польза или вред

Для большинства здоровых людей помидоры – безопасный низкокалорийный продукт, который хорошо вписывается в разнообразный рацион.

Они дают организму витамин С, калий, пищевые волокна и каротиноиды, в том числе ликопин.

Термическая обработка не делает помидоры «бесполезными» – напротив, она может повысить биодоступность ликопина.

При этом томаты не являются лечебным продуктом и не защищают гарантированно от инфаркта, рака или других заболеваний.

Ограничивать их нужно не всем людям с хроническими диагнозами подряд, а прежде всего при конкретных медицинских показаниях или плохой индивидуальной переносимости.

Вопросы и ответы

Томат и помидор – это одно и то же?

Да. В русском языке слова являются синонимами. «Помидор» чаще используется в повседневной речи, а «томат» – в профессиональной, книжной речи и названиях продуктов переработки.

Помидор – овощ или ягода?

С ботанической точки зрения плод томата является ягодой. В кулинарии его традиционно относят к овощам.

Сколько калорий в 100 г помидоров?

Около 18 ккал.

Чем полезны помидоры?

Они содержат витамин С, калий, клетчатку и каротиноиды, в том числе ликопин.

Что такое ликопин?

Это каротиноидный пигмент, который придает красным томатам цвет и обладает антиоксидантными свойствами.

Где больше доступного ликопина – в свежих или приготовленных томатах?

После тепловой обработки биодоступность ликопина обычно повышается. Его усвоению также способствует присутствие пищевого жира.

Можно ли есть помидоры каждый день?

Здоровому человеку обычно можно, если продукт хорошо переносится и рацион остается разнообразным.

Сколько помидоров можно съедать в день?

Строгой отдельной нормы нет. Один-два средних плода могут быть обычной порцией овощей, но это не медицинская рекомендация для каждого человека.

Кому нельзя есть помидоры?

Полностью исключать продукт необходимо при подтвержденной аллергии. При ГЭРБ, некоторых заболеваниях почек и других хронических состояниях вопрос количества решается индивидуально.

Можно ли помидоры при гастрите?

Универсального запрета нет. При обострении и появлении симптомов кислые продукты могут временно ограничивать по рекомендации врача.

Можно ли помидоры при изжоге?

Томаты могут провоцировать или усиливать изжогу у части людей с ГЭРБ. Если связи с симптомами нет, автоматического запрета не требуется.

Можно ли есть помидоры при подагре?

Общего запрета нет. Томаты не относятся к основным продуктам, которые ограничивают из-за высокого содержания пуринов.

Можно ли помидоры при камнях в почках?

Сам по себе диагноз мочекаменной болезни не требует исключения томатов. Диету подбирают с учетом типа камней.

Можно ли помидоры при хронической болезни почек?

Иногда количество приходится ограничивать из-за калия, особенно при его повышенном уровне в крови. Решение зависит от стадии болезни и анализов.

Черри полезнее обычных помидоров?

Не обязательно. Содержание полезных веществ зависит от сорта и зрелости, поэтому универсального преимущества всех черри над крупными томатами нет.

Главное о пользе и вреде помидоров

Помидор и томат – два названия одного растения и его плодов, хотя в русском языке они немного различаются по сфере употребления.

Свежий помидор содержит около 18 ккал на 100 г, витамин С, калий, клетчатку и ликопин.

Приготовленные томаты могут быть особенно хорошим источником доступного ликопина, а добавление небольшого количества растительного масла способствует его усвоению.

Большинству людей нет причин исключать помидоры из рациона. Осторожность нужна при подтвержденной аллергии, индивидуальном обострении симптомов ГЭРБ и в ситуациях, когда врач назначил ограничение калия из-за заболевания почек.

При этом подагра, камни в почках, заболевания печени или желчного пузыря сами по себе не означают автоматический пожизненный запрет на помидоры.

Главное правило – ориентироваться не на списки «запрещенных продуктов», а на диагноз, результаты обследований, переносимость и рекомендации лечащего врача.