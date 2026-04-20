После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.2 комментария
МИД назвал истинную цель операции НАТО на Балтике
Грушко: НАТО пытается ограничить российские грузоперевозки на Балтике
Операция Североатлантического альянса на Балтике «Балтийский часовой» направлена на ограничение российских грузоперевозок и контроль над международными транспортными маршрутами, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
Грушко отметил, что в акватории находится группировка объединенных военно-морских сил НАТО, передает РИА «Новости».
«В январе 2025 года была запущена операция альянса «Балтийский часовой», истинная задача которой заключается в установлении контроля над международными транспортными маршрутами и ограничении грузоперевозок, осуществляемых в интересах России», – заявил Грушко.
Дипломат также отметил, что активность сил НАТО в акватории Балтийского моря формирует серьезные угрозы для международного судоходства и экономической деятельности. В данном контексте принимаются решения о размещении дополнительной военной инфраструктуры и контингента на острове Готланд в Балтийском море.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Грушко указывал, что Североатлантический альянс активно рассматривает Балтийско-Скандинавский регион как наиболее перспективное направление для возможного военного столкновения с российской стороной.
Помощник президента России Николай Патрушев заявил о попытках НАТО парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях.