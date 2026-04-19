Лут оценила ситуацию с ценами на удобрения из-за мирового энергокризиса

Лут: Рост мировых цен на газ не затронет российских производителей удобрений

Tекст: Антон Антонов

«Если у нас с вами на рынке будут стабильные цены на газ – для нас, для внутреннего производителя, – значит, на себестоимость эта часть никак не повлияет. То есть мы как производили, так и будем производить. Объемы у нас сырья достаточные. И производить можем – то есть мощности для производства азотосодержащих удобрений тоже достаточны», – заявила в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести» министр.

Лут также отметила, что экспортная стоимость удобрений будет определяться мировой конъюнктурой и биржевыми индексами. По ее словам, Россия продолжит поставлять продукцию на внешние рынки, однако итоговая цена будет зависеть от глобальных экономических факторов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти разных стран мира начали подготовку экстренных мер из-за взрывного роста цен на энергоносители. Эксперты ЮНКТАД зафиксировали растущие угрозы для уязвимых экономик на фоне сбоев в поставках удобрений.

Низкие цены на газ дают главное преимущество российским производителям удобрений. Еще год назад страны Европы ввели высокие пошлины на российские удобрения, чтобы лишить Россию миллиардных заработков.