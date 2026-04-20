Минтранс согласовал программу перевозки паломников на хадж в 2026 году

Минтранс утвердил план перевозки российских паломников на хадж в Саудовскую Аравию, сообщает РИА «Новости».

В министерстве подчеркнули: «Программа по перевозке российских паломников на хадж в Мекку и Медину будет выполнена в полном объеме. План-график рейсов согласовали на совещании, которое провел замминистра Владимир Потешкин с участием представителей Росавиации, хадж-миссии России, авиакомпании Jazeera Airways и Flynas».

Квота для россиян на хадж в 2026 году составляет 25 тыс. человек. Заезд паломников в Саудовскую Аравию пройдет с 5 по 21 мая, а обратный вылет намечен на период с 30 мая по 15 июня.

В Минтрансе отметили, что расписание полетов будет формироваться с учетом текущей ситуации на Ближнем Востоке и ограниченного доступа к воздушному пространству некоторых стран. Для перевозки будут задействованы аэропорты Москвы, Махачкалы, Магаса, Грозного, Уфы, Казани, Нальчика, Сочи, Екатеринбурга и Минеральных Вод.

Для выполнения рейсов зафрахтованы самолеты компаний Jazeera Airways, Centrum Air, Flyone Asia, а также, в качестве резерва, Uzbekistan Airways.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Саудовская Аравия сохранила квоту на паломничество российских мусульман в 2026 году на отметке 25 тысяч человек.

Вице-премьер Александр Новак анонсировал скорое начало выполнения прямых рейсов в королевство отечественными авиакомпаниями.

Ранее министерство по делам хаджа Саудовской Аравии поблагодарило российских верующих за примерную организованность.