Власти Саудовской Аравии поблагодарили россиян за образцовый хадж

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство по хаджу Саудовской Аравии высоко оценило поведение российских паломников во время хаджа, сообщает РИА «Новости». Руководитель центра обслуживания паломников Аммар Мохамед Ради на встрече с россиянами выразил благодарность за их организованность, дисциплину и чуткое отношение к другим верующим и службам королевства.

По словам чиновника, представители России показали пример другим паломникам, а также отметились чистотой и порядком в местах своего проживания. Он подчеркнул, что не возникло ни одной претензии или нарекания к группе из России, а взаимодействие с ней оказалось исключительно позитивным.

Ради отметил, что россияне заслуживают особого уважения и сравнил их поведение с эталоном для других прибывших верующих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Саудовской Аравии арестовали россиян, подозреваемых в организации незаконного хаджа. Российская миссия назвала причиной смерти семерых россиян во время хаджа несоблюдение правил паломничества. Нелегальный хадж стал причиной гибели паломников в Мекке из-за жары.