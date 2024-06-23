В российском миссии назвали причины смерти семерых россиян по время хаджа

Tекст: Ольга Иванова

Он уточнил, что семь граждан России умерли по естественным причинам. При этом лишь двое из них были зарегистрированы как паломники. По данным на воскресенье, у остальных были обычные туристические визы, по которым хадж совершать, согласно саудовским законам, нельзя, передает РИА «Новости».

По его словам, умершие были из Дагестана и Московской области.

Ранее сообщалось, что число умерших во время паломничества в Саудовской Аравии превысило тысячу человек.

Руководитель хадж-миссии России Хизбулла Асуев сообщил, что четверо россиян из Дагестана и один из Московской области умерли во время хаджа в Саудовской Аравии, они будут похоронены в Мекке.