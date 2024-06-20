Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.2 комментария
Во время хаджа в Саудовской Аравии погибли пятеро россиян
Число погибших во время хаджа в Саудовской Аравии россиян возросло до пяти человек
Четверо россиян из Дагестана и один из Московской области умерли во время хаджа в Саудовской Аравии, сообщил источник в хадж-миссии России.
При этом источник РИА «Новости» отметил, что только «двое из них были зарегистрированы как паломники», еще трое «совершали обряды нелегально, без хадж-визы».
Зарегистрированный паломник из Дагестана умер от сердечной недостаточности, это был мужчина 1955 года рождения. Две женщины без «хадж-визы» 1955 и 1956 годов рождения умерли после вынужденного перехода на несколько десятков километров. Также погиб мужчина 1961 года рождения из Дагестана.
Напомним, в российском генконсульстве в Джидде сообщали, что во время совершения обрядов погибли один мужчина и три женщины из России. Общее число умерших во время хаджа в Саудовской Аравии паломников превысило 550 человек.