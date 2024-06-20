Во время хаджа в Саудовской Аравии погибли пятеро россиян

Число погибших во время хаджа в Саудовской Аравии россиян возросло до пяти человек

Tекст: Антон Антонов

При этом источник РИА «Новости» отметил, что только «двое из них были зарегистрированы как паломники», еще трое «совершали обряды нелегально, без хадж-визы».

Зарегистрированный паломник из Дагестана умер от сердечной недостаточности, это был мужчина 1955 года рождения. Две женщины без «хадж-визы» 1955 и 1956 годов рождения умерли после вынужденного перехода на несколько десятков километров. Также погиб мужчина 1961 года рождения из Дагестана.

Напомним, в российском генконсульстве в Джидде сообщали, что во время совершения обрядов погибли один мужчина и три женщины из России. Общее число умерших во время хаджа в Саудовской Аравии паломников превысило 550 человек.



