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Стало известно о погибших во время хаджа в Саудовской Аравии россиянах
Генконсульство: Четыре россиянина погибли во время хаджа в Саудовской Аравии
Среди погибших во время хаджа в Саудовской Аравии паломников есть граждане России, сообщили в российском генконсульстве в Джидде.
Во время совершения обрядов погибли один мужчина и три женщины из России, сообщили в генконсульстве, передает РИА «Новости». Они скончались от естественных причин, связанных с состоянием их здоровья и возрастом, добавили в диппредставительстве. Погибших похоронят в Мекке.
Как сообщил руководитель российской хадж-миссии Хизбулла Асуев, один из погибших россиян – мужчина 1955 года рождения из Дагестана, страдавший сердечно-сосудистым заболеванием. Он скончался во время давки три дня назад. Еще одна умершая – женщина 1962 года рождения из Подмосковья.
Отмечается, что гибель паломников во время хаджа – не редкость, так как в сложное паломничество отправляются пожилые люди и люди, имеющие различные заболевания.
Напомним, число умерших во время хаджа в Саудовской Аравии паломников превысило 550 человек.