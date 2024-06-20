Демоны украинского нацизма разбужены не сегодня. И те, кто их сознательно все эти десятилетия прикармливал, ощутят на себе в полноте их ярость, когда эти духи останутся голодны. Но нам, боюсь, уже не будет жаль. Ни тех ни других.0 комментариев
Число умерших во время хаджа в Мекку превысило 1 тыс. человек
Число умерших во время паломничества в Саудовской Аравии превысило 1 тыс. человек, передает агентство France Presse по данным собственных подсчетов.
Отмечается, что более половины из этого числа были незарегистрированными паломниками, передает РИА «Новости».
Между тем руководитель хадж-миссии России Хизбулла Асуев сообщил, что пятеро россиян, умерших во время паломничества, будут похоронены в Мекке, информация будет передана родным и близким.
Также он отметил, что трое из умерших россиян находились в паломничестве с туристическими визами и совершали хадж с нарушением законодательства Саудовской Аравии.
Асуев отметил, что при отсутствии официальной информации об умерших паломниках, которые не состоят в базе хадж-миссии, очень трудно найти о них сведения. Он добавил, что ведомство действует в тесном контакте с генеральным консульством России в Джидде.
Ранее сообщалось, что четверо россиян из Дагестана и один из Московской области умерли во время хаджа в Саудовской Аравии.
Общее число умерших во время хаджа в Саудовской Аравии паломников превысило 550 человек.