Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.2 комментария
В ДУМ назвали причину гибели паломников в Мекке
ДУМ России: Погибшие в Мекке паломники совершали хадж нелегально, они погибли из-за жары
Паломники, погибшие в Саудовской Аравии во время хаджа, в основном находились в Мекке незаконно, а именно без хадж-визы, поэтому находились не в специальных палатках, а оставались на открытом солнце, сообщил заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Рушан Аббясов.
По его словам, тем, кто едет в хадж по специальной путевке, предоставляют специальные палатки со всеми условиями,ипаломники в основном погибли из-за перегрузки организма, связанной с экстремальной жарой, а большое количество «нелегалов» находились под открытым солнцем. В случае, если происходит что-то во время обряда, скорая помощь реагирует сразу, передает ТАСС.
По его словам, несколько сотен российских паломников также пытались посетить нелегально Мекку, воспользоваться так называемыми «приглашениями», но власти Саудовской Аравии очень жестко выселяли их за пределы святых мест, потому что они нарушили законодательство страны, не получив аккредитацию и так далее.
Ранее сообщалось, что число умерших во время паломничества в Саудовской Аравии превысило 1 тыс. человек.
Руководитель хадж-миссии России Хизбулла Асуев сообщил, что четверо россиян из Дагестана и один из Московской области умерли во время хаджа в Саудовской Аравии, они будут похоронены в Мекке.