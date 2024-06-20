В ДУМ назвали причину гибели паломников в Мекке

ДУМ России: Погибшие в Мекке паломники совершали хадж нелегально, они погибли из-за жары

Tекст: Вера Басилая

По его словам, тем, кто едет в хадж по специальной путевке, предоставляют специальные палатки со всеми условиями,ипаломники в основном погибли из-за перегрузки организма, связанной с экстремальной жарой, а большое количество «нелегалов» находились под открытым солнцем. В случае, если происходит что-то во время обряда, скорая помощь реагирует сразу, передает ТАСС.

По его словам, несколько сотен российских паломников также пытались посетить нелегально Мекку, воспользоваться так называемыми «приглашениями», но власти Саудовской Аравии очень жестко выселяли их за пределы святых мест, потому что они нарушили законодательство страны, не получив аккредитацию и так далее.

Ранее сообщалось, что число умерших во время паломничества в Саудовской Аравии превысило 1 тыс. человек.

Руководитель хадж-миссии России Хизбулла Асуев сообщил, что четверо россиян из Дагестана и один из Московской области умерли во время хаджа в Саудовской Аравии, они будут похоронены в Мекке.