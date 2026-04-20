В Москве и Пекине явно лучше изучили инструкцию, которую почивший американский геостратег Збигнев Бжезинский составил для следующих за Клинтоном администраций. США же за последние 25 лет последовательно исполняли заветы Бжезинского с точностью до наоборот.2 комментария
Глава Березовского округа на Урале Писцов ушел в отставку после выборов
Глава Березовского муниципального округа на Урале Евгений Писцов подал в отставку после выборов, на которых победила отказавшаяся от должности Юлия Маслакова.
Глава Березовского муниципального округа Евгений Писцов подал заявление об отставке, которое было принято депутатами местной думы, передает ТАСС. В администрации округа подтвердили эту информацию.
«Да», – ответили в пресс-службе на вопрос о том, действительно ли Писцов решил уйти, а дума округа утвердила его отставку.
В начале января 2025 года Писцов уступил на выборах Юлии Маслаковой. Перед голосованием Маслакова пыталась снять свою кандидатуру, однако ее решение не было принято, и она продолжила участие в выборах.
Вступление Маслаковой в должность главы города планировалось на 17 февраля прошлого года, но она не пришла на церемонию. Позже она подала иск к думе с требованием об освобождении от новой должности.
Второй иск был подан депутатом думы Березовского Михаилом Киндрасем, который считал, что решение нарушает его избирательные права. Суд объединил иски и признал избрание Маслаковой незаконным. Адвокат Дмитрий Короташ пояснил, что юридическая коллизия возникла из-за отсутствия в уставе права на самоотвод. В результате в июле прошлого года главой округа вновь избрали Евгения Писцова.
