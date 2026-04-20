Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.6 комментариев
Венгрия объявила о вероятном возобновлении транзита нефти Украиной по «Дружбе»
Министр Венгрии Бока: Киев может возобновить транзит нефти по «Дружбе» 21 апреля
Транспортировка энергоносителей из России по трубопроводу «Дружба» возобновится Украиной, вероятно, в полдень 21 апреля, сообщил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.
«Сегодня я был в Брюсселе, где обсуждал, помимо прочего, возобновление работы нефтепровода "Дружба". Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что украинская сторона объявит о возобновлении работы трубопровода примерно в полдень во вторник», – приводит слова министра ТАСС.
После официального заявления Киева оператор магистрали свяжется с энергетической компанией MOL, которая обеспечивает российским сырьем нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, сообщил он. В последнее время предприятие использовало нефть из государственных стратегических резервов по согласованию с правительством.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало, что Украина во вторник планирует запустить прокачку нефти по «Дружбе». Bloomberg также сообщало, что Будапешт может разблокировать помощь Киеву на заседании послов стран Евросоюза.