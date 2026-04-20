Венгрия объявила о вероятном возобновлении транзита нефти Украиной по «Дружбе»

Министр Венгрии Бока: Киев может возобновить транзит нефти по «Дружбе» 21 апреля

Tекст: Антон Антонов

«Сегодня я был в Брюсселе, где обсуждал, помимо прочего, возобновление работы нефтепровода "Дружба". Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что украинская сторона объявит о возобновлении работы трубопровода примерно в полдень во вторник», – приводит слова министра ТАСС.

После официального заявления Киева оператор магистрали свяжется с энергетической компанией MOL, которая обеспечивает российским сырьем нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, сообщил он. В последнее время предприятие использовало нефть из государственных стратегических резервов по согласованию с правительством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало, что Украина во вторник планирует запустить прокачку нефти по «Дружбе». Bloomberg также сообщало, что Будапешт может разблокировать помощь Киеву на заседании послов стран Евросоюза.