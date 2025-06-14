14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.5 комментариев
Сотрудники ТЦК в Одесской области похитили священника УПЦ
Сотрудники ТЦК похитили протоиерея УПЦ Александра Московчука в Одесской области
Сотрудники военкомата в Одесской области удерживают настоятеля Троицкого храма УПЦ, протоиерея Александра Московчука уже четвертые сутки после похищения, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).
В СПЖ заявили, что сотрудники военкомата в Одесской области похитили и уже четверо суток удерживают протоиерея канонической Украинской православной церкви Александра Московчука, передает РИА «Новости».
Речь идет о настоятеле Троицкого храма в селе Трояндовое Одесской области протоиерее Александре Московчуке. За текущую неделю в украинской прессе сообщили еще о двух подобных инцидентах: военкомы похищали священнослужителей УПЦ в Ровно и Кременце Тернопольской области.
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