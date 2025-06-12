Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.3 комментария
Священника УПЦ насильно мобилизовали в ВСУ
В Ровенской области Украины настоятеля храма святой Параскевы канонической Украинской православной церкви Александра Жука задержали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщили в Союзе православных журналистов.
Священника доставили на военно-врачебную комиссию сразу после задержания, за одну ночь он прошел медицинское освидетельствование, пояснили в СПЖ, передает ТАСС.
После этого отец Александр был отправлен в воинскую часть для прохождения военной службы.
В Ровенской епархии УПЦ отметили, что представители других христианских и нехристианских конфессий получают отсрочку от мобилизации, тогда как священнослужители канонической церкви подлежат призыву.
До этого настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита канонической УПЦ архимандрита Пафнутия также мобилизовали в ВСУ.