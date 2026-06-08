Бродившего по пригороду Хабаровска медведя поймали охотоведы с полицией

Tекст: Антон Антонов

Крупного хищника в селе Тополево у Хабаровска заметили местные жители, видеозаписи быстро разошлись по соцсетям, передает РИА «Новости».

На кадрах медведь спокойно идет по улице, затем резко бросается в сторону прохожего, после чего мужчина, судя по ролику, в испуге лезет по трубе вверх.

После этого зверь продолжил движение по улицам и спустя некоторое время попал в объективы камер уже в районе станции Хабаровск-2.

«[Охотоведы] совместно с полицией провели мероприятия по изъятию», – сообщили в управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью в Приморье медики из Находки оказали экстренную помощь мужчине после нападения медведя.

В сентябре в Камчатском крае власти ввели круглосуточное дежурство охотоведов и полицейских после трагического нападения медведя у школы.