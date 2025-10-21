В Приморье мужчину второй раз спасли после нападения медведя

Медведь второй раз напал на сборщика шишек в Приморье

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, медики из Находки оказали экстренную помощь мужчине, который пострадал от нападения медведя во второй раз за свою жизнь.

Пострадавший был доставлен бригадой скорой помощи в больницу с глубокими рваными ранами головы, оскольчатыми переломами лицевых костей и повреждением глаза.

В сообщении Находкинской городской больницы говорится: «49-летний сборщик шишек столкнулся со зверем примерно в восьми километрах от села Лазо. Мужчина пытался напугать зверя, но атаки избежать не удалось.

Благо, сытый медведь быстро потерял интерес к своей жертве. Истекающий кровью таежник смог самостоятельно выйти из леса.

Когда мужчину привели в стабильное состояние, он рассказал, что медики второй раз спасают ему жизнь после нападения медведя. В предыдущий раз пострадавший побывал в зубах хищника около 10 лет назад».

Отмечается, что только на хирургическую обработку ран, длина которых достигала 16 сантиметров, врачам понадобилось полтора часа. После обследования пациента экстренно направили на операцию.

Дальнейшее лечение житель Лазовского района будет проходить в отделении челюстно-лицевой хирургии краевой клинической больницы №2.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Камчатском крае вводят дополнительные меры безопасности после нападения медведя у школы. В Приморье житель получил травмы после встречи с гималайским медведем. В Иркутской области медведь ранил пастуха при нападении на скот.

