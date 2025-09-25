На Камчатке решили усилить патрули после нападения медведя у школы

Tекст: Алексей Дегтярев

В состав оперативных групп включат представителей МВД и опытных охотоведов, а также организуют их круглосуточное дежурство в Петропавловске-Камчатском, сообщил Солодов, передает РИА «Новости».

Помимо этого, будет введено оперативное оповещение населения через громкоговорители при появлении диких животных в городской черте. Для повышения безопасности детей губернатор поручил ежедневно обходить территории вокруг школ и детских садов перед началом занятий.

Солодов выразил соболезнования семье погибшей женщины и пообещал оказать ей необходимую помощь. Он призвал жителей сохранять бдительность и незамедлительно сообщать о появлении медведей по телефону 112.

Инцидент произошел утром на территории школы в Петропавловске-Камчатском. Медведь напал на 84-летнюю женщину. Пострадавшая была госпитализирована, но позже скончалась.

Хищника на месте застрелил охотник. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура начала проверку безопасности вокруг школы. В течение дня оперативные службы фиксировали присутствие в городе еще двух медведей, которых продолжают разыскивать.

Ранее в Иркутской области медведь напал на поросенка, а затем ранил пастуха, пытавшегося защитить скот.

До этого на Камчатке медведь напал на туристку из Саратова. После происшествия женщину госпитализировали с травмами. Через некоторое время охотники застрелили нападавшего на женщину зверя.