Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.12 комментариев
Глава МАГАТЭ Гросси указал причины не называть ответственных за удары по ЗАЭС
Гросси указал причины не называть ответственных за удары по ЗАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о неспособности объективной оценки ситуации с ударами по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) без независимого анализа и доступа к уликaм.
«Я неоднократно говорил, что для такого агентства, как МАГАТЭ, которое по своей сути является структурой аудиторов и инспекторов, мы могли бы пойти на такие шаги, если бы имели возможность проводить полностью независимые оценки, включая отбор и независимый анализ проб окружающей среды, изучение обломков и других материалов, которые позволили бы сделать вывод», – заявил он РИА «Новости»
По словам Гроссии, зачастую агентству не разрешают оперативно выезжать на место сразу после атаки, и только спустя сутки или более сотрудники МАГАТЭ могут попасть к месту инцидента.
Гросси подчеркнул: осмотр обломков спустя 24-30 часов усложняет проведение криминалистической экспертизы, поскольку доказательства могут быть изменены или перемещены.
По словам главы МАГАТЭ, на этом основании невозможно сделать четкое заключение, какая сторона виновна. Аналогичные трудности возникают и с другой стороны – когда просят установить, откуда были произведены удары по инфраструктуре Украины.
Гросси добавил, что подобные заявления невозможны без полноценных инспекций и понимания всех обстоятельств.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, наблюдатели МАГАТЭ заявили о десятках взрывов и выстрелов около Запорожской атомной электростанции. Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина 14 ноября сообщила о возобновлении обстрелов Энергодара и района станции со стороны ВСУ. Песков сообщил о высокой оценке взаимодействия России с МАГАТЭ.
В начале декабря на ЗАЭС прошла плановая ротация инспекторов МАГАТЭ.