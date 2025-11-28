Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.4 комментария
Песков сообщил о высокой оценке взаимодействия России с МАГАТЭ
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул значимость сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии, отметив его регулярный и продуктивный характер на фоне ситуации вокруг Украины.
Россия очень высоко ценит опыт взаимодействия с Международным агентством по атомной энергии, передает ТАСС.
Песков заявил: «Мы очень высоко ценим опыт взаимодействия с МАГАТЭ, это конструктивный опыт, опыт сотрудничества в непростых условиях в контексте Украины».
Он уточнил, что диалог между Россией и МАГАТЭ является постоянным. Песков отметил, что глава Росатома Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси регулярно общаются, проводят встречи и обмениваются информацией, в том числе по вопросам, связанным с Запорожской атомной электростанцией.
Песков также прокомментировал вопрос о возможности поддержки Кремлем кандидатуры Гросси на пост генерального секретаря ООН, отметив в первую очередь важность конструктивного диалога с МАГАТЭ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, наблюдатели МАГАТЭ заявили о десятках взрывов и выстрелов рядом с Запорожской АЭС.
Ранее Запорожская АЭС потеряла одну из ключевых линий электроснабжения – линию «Днепровская», и специалисты агентства начали расследование причин случившегося. Вскоре работу линии «Днепровская» восстановили.