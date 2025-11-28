Наблюдатели МАГАТЭ сообщили о десятках взрывах и выстрелах около ЗАЭС

Tекст: Катерина Туманова

«На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сотрудники МАГАТЭ, присутствующие на станции, сообщали о том, что ежедневно слышали военные действия, часто в непосредственной близости от станции. В некоторые дни команда сообщала о том, как слышала взрывы и выстрелы примерно 20 раз, а иногда и гораздо чаще. Несмотря на регулярные сообщения о военных действиях в этом районе, команда МАГАТЭ продолжает проводить обходы по всей станции для мониторинга и оценки ядерной безопасности», – говорится в отчете Гросси на сайте МАГАТЭ.

Он добавил, что в последние дни команда провела обходы двух машинных залов и хранилищ радиоактивных отходов. Они также наблюдали за испытаниями аварийного дизель-генератора и обсудили ситуацию с охлаждающей водой на объекте, что является одной из самых сложных тем для обеспечения ядерной безопасности на ЗАЭС.

Гросси также сообщил, что все высоковольтные линии электропередачи, поврежденные во время атак, восстановлены.

МАГАТЭ готовится направить группу специалистов для посещения нескольких подстанций, имеющих решающее значение для ядерной безопасности. Миссия экспертов оценит последние повреждения и потенциальное воздействие на работу АЭС. Миссия будет шестой в своем роде, сказано в сообщении.

Как писала ране газета ВЗГЛЯД, директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина 14 ноября сообщила о возобновлении обстрелов Энергодара и района Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Тогда же стало известно, что питающая ЗАЭС линия электропередачи отключена со стороны Украины. Позднее, 21 ноября, Яшина сообщила, что ВСУ почти ежедневно обстреливают территорию в районе ЗАЭС.



