История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.25 комментариев
Россиянку спасли из рабства в мошенническом колл-центре Мьянмы
Обманутую фальшивым трудоустройством гражданку России в Мьянме заставляли заниматься аферами под угрозой расправы, пока ей не удалось тайно связаться с дипломатами, сообщило российское посольство в Янгоне.
Гражданка благополучно покинула опасный район азиатского государства, указали в дипмиссии, передает РИА «Новости».
«В результате скоординированных действий посольства России в Мьянме, представителя МВД России во Вьетнаме (с аккредитацией в Мьянме и Лаосе) и сил полиции Мьянмы
Россиянка была освобождена из мошеннического колл-центра Мьянмы 6 июня.
В апреле пострадавшая получила заманчивое предложение о работе за границей. Она прилетела в Янгон из Таиланда, после чего девушку увезли в город Мьявади. Там злоумышленники силой принуждали ее участвовать в криминальных схемах.
В начале июня пленнице удалось попросить помощи у посольства. Сейчас спасенная находится в депортационном центре. Возвращение на родину организуют через территорию Таиланда при содействии дипломатов в Бангкоке.
В мае одна из пострадавших рассказала о схеме похищения через вакансии в Telegram. Месяцем ранее на границе с Таиландом дипломатам передали спасенную из аналогичного рабства Ольгу П.