Россиянку спасли из рабства в мошенническом колл-центре Мьянмы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Гражданка благополучно покинула опасный район азиатского государства, указали в дипмиссии, передает РИА «Новости».

«В результате скоординированных действий посольства России в Мьянме, представителя МВД России во Вьетнаме (с аккредитацией в Мьянме и Лаосе) и сил полиции Мьянмы

Россиянка была освобождена из мошеннического колл-центра Мьянмы 6 июня.

В апреле пострадавшая получила заманчивое предложение о работе за границей. Она прилетела в Янгон из Таиланда, после чего девушку увезли в город Мьявади. Там злоумышленники силой принуждали ее участвовать в криминальных схемах.

В начале июня пленнице удалось попросить помощи у посольства. Сейчас спасенная находится в депортационном центре. Возвращение на родину организуют через территорию Таиланда при содействии дипломатов в Бангкоке.

В мае одна из пострадавших рассказала о схеме похищения через вакансии в Telegram. Месяцем ранее на границе с Таиландом дипломатам передали спасенную из аналогичного рабства Ольгу П.