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У берегов Японии зафиксировали цунами
Небольшие волны достигли нескольких японских островов, включая архипелаг Огасавара и Окинаву, сообщили в японском главном метеорологическом управлении.
Явление зарегистрировали в 13.06 по местному времени (7.06 мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на японское ведомство.
Высота волны цунами достигала 10 сантиметров.
Помимо этого, незначительные колебания уровня воды зафиксированы у острова Исигаки в префектуре Окинава. Аналогичная ситуация наблюдается у берегов острова Амамиосима, расположенного в префектуре Кагосима.
Специалисты предупреждают о вероятности ухудшения обстановки. Метеорологи отмечают, что последующие волны могут оказаться выше первоначальных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти шести японских префектур объявили экстренную эвакуацию населения из-за угрозы цунами.
Подземные толчки у Филиппин произошли в 2.38 мск, там погиб человек.