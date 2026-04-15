  Глава разведки Израиля назвал условие победы над Ираном
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ссора папы и «папочки» добила союз США и Европы
    Лидеры Канады и Финляндии создают новый альянс для защиты либерального порядка
    Генпрокурор озвучил сумму ущерба СССР от преступлений фашистов
    Лавров сообщил о планах Запада создать военный блок с Украиной
    Politico назвало «главных разрушителей ЕС» после Орбана
    Иранский супертанкер преодолел морскую блокаду США
    США заявили об участии кубинцев в украинском конфликте на стороне России
    Курс доллара опустился ниже 75 рублей
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бога пытаются взять в военные союзники

    Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?

    0 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин За что убили Николая Гумилева

    140 лет назад, 15 апреля 1886 года, родился Николай Гумилев – русский поэт и путешественник. Трижды, в 1909-1913 годах, он побывал с экспедициями в Африке. В браке Николая Гумилева и Анны Ахматовой появился на свет историк Лев Гумилев, создатель теории пассионарности.

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    11 комментариев
    15 апреля 2026, 11:54 • Новости дня

    Эксперт: Новую власть Венгрии ожидают новые «поломки» «Дружбы» на Украине

    Эксперт Лизан: Киев продолжит шантажировать Венгрию нефтью по «Дружбе»

    Эксперт: Новую власть Венгрии ожидают новые «поломки» «Дружбы» на Украине
    @ Sven Kaestner/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев снова запустит прокачку нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба», но будет манипулировать объемами поставок для шантажа Будапешта, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Тиса», выразил надежду на выполнение Украиной обещаний о запуске транзита нефти с конца апреля.

    «Нефтепровод «Дружба» с большой долей вероятности будет снова запущен в конце апреля – начале мая. У Киева сейчас нет пространства для маневров – ему нужны средства от ЕС, выделение которых блокируется Будапештом. Соответственно, украинская сторона будет вынуждена восстанавливать прокачку углеводородов для улучшения отношений с соседом», –пояснил экономист Иван Лизан.

    «Нюанс заключается в том, что прокачка, судя по всему, будет восстановлена не в полном объеме. Опцию полноценного запуска нефтепровода Киев использует для торга с Будапештом. Официально Украина сетует на якобы поврежденную часть резервуаров, но это обоснование вызывает сильные сомнения. Зачем бы тогда украинской стороне чинить препятствия для европейских инспекторов, выставляя себя в несколько нелепом виде?» – риторически заметил спикер.

    «Кроме того, думаю, нефтепровод опять «сломается» в следующем году, если противоречия между Киевом и новыми властями Венгрии в очередной раз повысят градус накала. Прокачка нефти по южной ветке «Дружбы» на Украине традиционно раз в год прекращается по техническим или санкционным причинам, либо становится дороже», – напомнил собеседник.

    Впрочем, для остановки Украиной нефтепровода ссора необязательна, уточнил эксперт. «Иногда он «ломается» просто так – как демонстрация украинской стороной своего рычага воздействия на Венгрию. В этом есть и пропагандистский эффект – Банковая преподносит торможение «Дружбы» как борьбу с получением Россией прибыли от экспорта углеводородов. Это якобы частично лишает Москву возможности финансировать продолжение СВО», – с иронией заметил Лизан.

    Ранее Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Тиса», победившей на парламентских выборах, заявил, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии чрезвычайно важное значение. По его словам, Будапешт надеется, что Украина возобновит работу транзита, как и обещала, в конце апреля, сообщает ТАСС.

    «Будапешт сейчас просто не сможет от этого отказаться. С географической точки зрения это совершенно невозможно. Россия останется на своем месте, и Венгрия тоже», – сказал он в эфире радиостанции Kossuth. По словам политика, у венгерского премьер-министра Виктора Орбана есть все возможности и право обсудить с Владимиром Зеленским эту тему. Мадьяр также спрогнозировал, что вето на предоставление Евросоюзом кредита Украине на 90 млрд евро будет снято после возобновления работы «Дружбы».

    Правительство Орбана было вынуждено предоставить сырье из стратегических запасов для НПЗ компании MOL, когда Украина заблокировала поставки по «Дружбе». Венгрия не получает сырье из России по этому маршруту с 27 января.

    14 апреля 2026, 17:15 • Новости дня
    Лихачев ответил на слова Мадьяра о стоимости АЭС «Пакш-2»
    Лихачев ответил на слова Мадьяра о стоимости АЭС «Пакш-2»
    @ ase-ec.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на брифинге заявил о готовности ответить на любые вопросы венгерской стороны по проекту АЭС «Пакш-2».

    Он подчеркнул, что это касается и вопросов стоимости строительства, которые были затронуты после парламентских выборов в Венгрии, передает «Интерфакс». Лихачев отметил, что Петер Мадьяр не раз упоминал проект «Пакш-2».

    «Глава победившей партии уже несколько раз произнес название нашего проекта, в том числе немного критически в части цены. Мы открыты и ждем такого же доверия в реализации этого проекта», – пояснил Лихачев.

    Ранее Лихачев назвал проект АЭС «Пакш-2» приоритетом Росатома.

    Напомним, Мадьяр заявил о намерении пересмотреть все контракты, связанные с проектом АЭС «Пакш-2».

    Комментарии (45)
    14 апреля 2026, 17:51 • Новости дня
    Мерц предложил Венгрии замену трубопровода «Дружба»

    Мерц предложил Венгрии заменить «Дружбу» трубопроводом через Хорватию

    Мерц предложил Венгрии замену трубопровода «Дружба»
    @ Felix Zahn/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине, что Евросоюз планирует обсудить с новым правительством Венгрии возможность поставок нефти по трубопроводу, который проходит через Хорватию.

    Мерц напомнил, что аналогичное предложение уже выдвигалось прежнему венгерскому кабинету, но тогда оно не было принято, передает ТАСС. «Я могу со своей стороны подтвердить, что мы обсудим ситуацию через две недели на Кипре на неформальном саммите ЕС. Венгрии уже предложено использовать трубопровод, который идет через Хорватию», – заявил Мерц. Он выразил надежду, что нынешние перемены в Венгрии приведут к пересмотру позиции Будапешта по вопросу диверсификации поставок нефти и уменьшению сотрудничества с Россией.

    По словам канцлера, эти перемены могут отразиться и на уровне поддержки Украины. Мерц отметил, что надеется на скорейшее одобрение кредита для Киева в размере 90 млрд евро и принятие нового санкционного пакета против России.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба» к концу апреля, подчеркнув, что объект сможет функционировать после восстановления. Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба» для получения многомиллиардного кредита от Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона представила европейским дипломатам план восстановления данного нефтепровода.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал возобновление работы нефтепровода «Дружба» сразу после парламентских выборов.

    Комментарии (12)
    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 17:42 • Новости дня
    Директор Google рассказал Вовану и Лексусу о продвижении украинского контента в YouTube

    Директор Google рассказал Вовану и Лексусу об антироссийских нравах в YouTube

    Директор Google рассказал Вовану и Лексусу о продвижении украинского контента в YouTube
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские пранкеры Вован и Лексус провели разговор с управляющим директором по кибербезопасности Google Скоттом Карпентером от имени украинского чиновника.

    Карпентер в ходе беседы отметил, что инициатива по блокировке российских каналов исходила от американских властей, в частности от администрации Дональда Трампа, и допустил, что изменения в этой политике возможны лишь при изменении политической конъюнктуры.

    Карпентер заявил: «Насколько мне известно, политика Google [в отношении блокировки российских каналов] не меняется. Первоначально администрация Трампа оказала сильное давление, потребовав от Google принятия дополнительных мер в этой области». Он также подчеркнул, что YouTube не собирается покидать Россию и остается каналом коммуникации для разных групп, в том числе оппозиционных: «У нас нет намерений добровольно покинуть Россию».

    В ходе беседы Карпентер признал использование YouTube для продвижения нужного, в том числе проукраинского, контента: «Есть способы продвижения контента [украинского] через рекламу». Он также отметил, что многие российские оппозиционно настроенные организации, включая экспатов из Прибалтики, активно работают в России и используют YouTube для общения и развития своих каналов.

    Глава по кибербезопасности Google прямо заявил о поддержке Украины, подчеркнув: «Мы знаем, кто хорошие парни. И будем продолжать делать все возможное, чтобы оказывать поддержку [Украине]». Кроме того, Карпентер допустил ужесточение ограничений против российского контента при соответствующем сигнале от Евросоюза и открыто признал, что компания игнорирует запросы российских властей по удалению контента: «Мы получаем десятки тысяч запросов в день на удаление контента по всему миру. А в таких местах, как Россия, мы просто игнорируем это».

    Председатель движения «Гражданский комитет России», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Артур Шлыков заявил, что эти заявления подтверждают уже известные факты о политическом давлении и избирательном подходе к модерации контента на западных платформах. «Все это мы обсуждаем уже не первый год и уже сотню раз говорили и про модерацию, и про выборочный подход к контенту, и про политическое давление. Просто сейчас это прозвучало, скажем так, изнутри. Поэтому история не про внезапное разоблачение, а про подтверждение давно известных вещей. И в этом смысле, я надеюсь, будет понятнее, почему Россия выстраивает достаточно жесткую линию в отношении иностранных платформ и защищает свой цифровой суверенитет», – указал эксперт.

    Член комиссии по поддержке ИТ-индустрии и комиссии по защите традиционных ценностей Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян обратил внимание на тон собеседника. «Человек говорит об ограничениях, давлении и цензуре спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся. Это значит, что в США среди ИТ-гигантов такие подходы в отношении недружественных стран давно нормализованы. Другими словами, речь уже не о каких-то исключительных случаях, а о системной практике, к которой все привыкли. И это лишь укрепляет необходимость продолжения курса России на цифровой суверенитет», – заявил Гаспарян.

    Комментарии (24)
    15 апреля 2026, 08:39 • Новости дня
    Лавров прокомментировал отказ Мадьяра звонить Путину

    Лавров счел отказ Мадьяра звонить Путину личным правом

    Лавров прокомментировал отказ Мадьяра звонить Путину
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что решение победившего на выборах в Венгрии Петера Мадьяра не звонить президенту Владимиру Путину воспринимается в Москве как его личное право.

    Лавров подчеркнул, что Мадьяр имеет право распоряжаться своими желаниями, включая отказ от телефонного контакта с российским лидером, передает РИА «Новости».

    Лавров заявил, что Москва никогда не уклоняется от диалога.

    «Президент это неоднократно говорил и многократно доказывал конкретными делами», – заявил министр иностранных дел России.

    Ранее Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В то же время Мадьяр отметил, что ответит на телефонный звонок от Путина, но сам звонить не будет.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что контакты между Путиным и Мадьяром пока не запланированы.

    Песков также отметил, что Москва рассчитывает на прагматичный подход нового премьер-министра Венгрии, несмотря на отсутствие перспектив для дружественных отношений.

    Комментарии (27)
    14 апреля 2026, 14:00 • Новости дня
    Лукьянов: Орбан был ширмой для глубоких разногласий в ЕС

    Политолог Лукьянов: Орбан был ширмой для глубоких разногласий в ЕС

    Лукьянов: Орбан был ширмой для глубоких разногласий в ЕС
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    С уходом Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии противоречия внутри ЕС не исчезнут. Вряд ли появится новая фигура на роль «ширмы», скорее речь пойдет о формировании группы интересов. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Федор Лукьянов.

    «Антагонизм Виктора Орбана с Брюсселем был на руку некоторым лидерам ЕС», – отметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. В качестве примера он привел вопрос о выделении 90 млрд евро для Украины.

    Так, ряд стран закулисно скептически относились к идее выдавать средства Киеву, и нынешний премьер Венгрии оказывался замечательной «палочкой-выручалочкой». Публично же такие члены объединения выступали с заявлениями о готовности согласовать кредит, но выставляли Орбана в качестве основной помехи, детализировал собеседник.

    По его мнению, уход политика в некотором смысле вскроет внутриевропейские противоречия. «Но принципиально важно другое: разногласия внутри ЕС не исчезнут», – продолжил Лукьянов. Он усомнился, что появится новая фигура на роль «ширмы». Скорее речь пойдет о формировании группы интересов. «В результате отсутствие единой позиции среди европейцев так или иначе будет видно», – уточнил спикер.

    Аналитик указал, что крупные государства – Франция, Германия, Италия, а также страны Скандинавии и Бенилюкса «тянут немного в разные стороны». На этом фоне Лукьянов прогнозирует неизбежные структурные изменения в Евросоюзе и некоторую регионализацию.

    Напомним, триумф венгерской оппозиционной партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром вызвал волну воодушевления в Евросоюзе. Многие европейские лидеры расценили результаты голосования как возможность ослабить позиции Виктора Орбана, который долгое время блокировал инициативы ЕС, передает AP News.

    В своей победной речи Мадьяр подчеркнул, что Венгрия хочет снова жить и быть европейской страной. При этом он избегал четких позиций по спорным вопросам, таким как поддержка Украины. Как признает The New York Times, победа политика облегчит жизнь Брюсселю, но не решит проблем.

    «Поражение Орбана означает уход самого активного критика Евросоюза, однако о полном согласии говорить рано. Теперь другие разногласия между государствами-членами по острым вопросам, требующим единогласия (включая расширение ЕС), могут выйти на поверхность», – пишет газета.

    Отметим, парламентские выборы в Венгрии прошли в воскресенье. Явка составила рекордные 79,51% – в голосовании приняли участие более 5,9 млн человек. По данным Национального избирательного бюро (NVI), оппозиционная партия «Тиса» набирает 53,07% голосов и получает 138 из 199 мест в парламенте, что дает ей конституционное большинство. Правящая партия «Фидес» заручилась поддержкой лишь 38% граждан, что соответствует 55 мандатам.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что победа «Тисы» на парламентских выборах лишь ускорит распад Евросоюза.

    Комментарии (3)
    15 апреля 2026, 01:50 • Новости дня
    Politico: Американские санкции против российской нефти возобновлены

    Tекст: Катерина Туманова

    Санкции США в отношении российской нефти вновь введены после того, как администрация Дональда Трампа в эти выходные (11 и 12 апреля) позволила истечь сроку действия исключения из санкций.

    Американские санкции против российской нефти вновь вступили в силу после окончания срока их временной отмены, сообщает Politico.

    Министерство финансов США отменило санкции в марте в попытке снизить цены на нефть и газ после фактической блокады Ираном Ормузского пролива в ответ на американо-израильские атаки.

    При этом издание признает, что российская нефть и без ослабления санкций все равно попадала на рынок.

    В начале апреля американская сторона заявляла, о сохранении временного ослабления санкций на поставки нефти России.

    Замминистра иностранных дел Андрей Руденко сообщил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на российское сырье.

    Комментарии (14)
    14 апреля 2026, 21:59 • Новости дня
    МВФ сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС

    МВФ спрогнозировал сильнейший энергокризис в ЕС и резкий рост цен на газ

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз ожидает серьезный экономический спад на фоне резкого подорожания энергоносителей, тогда как экономика России продолжит стабильно расти, следует из прогноза МВФ.

    Европейский союз столкнется с серьезными экономическими проблемами, следует из доклада Международного валютного фонда, передает РИА «Новости».

    По данным фонда, прогноз по росту ВВП Евросоюза снижен с 1,4% до 1,1% в 2026 году. При обострении ситуации на Ближнем Востоке цены на газ в ЕС могут вырасти на 200%, а стоимость нефти в мире увеличится на 21,4% – до 82,22 доллара за баррель, что негативно скажется на экономике Европы.

    Как отмечают эксперты, ситуацию в Евросоюзе усугубляют низкие объемы газа в подземных хранилищах и отказ от импорта из России. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил потери Европы из-за этих мер более чем в 1,3 трлн евро.

    В то же время МВФ повысил прогноз по росту российской экономики в 2026 году на 0,3% – до 1,1%. В 2027 году ожидается аналогичный прирост, а инфляция к этому времени, по оценке фонда, снизится до 4,3%.

    Минэкономразвития ранее предположило, что рост ВВП России может достичь 1,3% в 2026 году и 2,8% в 2027 году.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что экономика России сохраняет устойчивость и успешно справляется с санкционным давлением: за три года ВВП страны увеличился более чем на десять процентов, что превышает среднемировые показатели.

    Власти разных стран мира начали подготовку экстренных мер из-за взрывного роста цен на энергоносители.

    Эксперты предупреждали о возможном масштабном энергетическом дефиците.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные расходы Евросоюза на энергию в 3 млрд евро.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о риске голода для миллионов людей из-за перебоев с продовольствием.

    Эксперты ЮНКТАД зафиксировали растущие угрозы для уязвимых экономик на фоне сбоев в поставках удобрений.

    Комментарии (6)
    14 апреля 2026, 14:32 • Новости дня
    Зеленский назвал сроки частичного восстановления нефтепровода «Дружба»

    Зеленский пообещал частично отремонтировать нефтепровод «Дружба» до конца апреля

    Зеленский назвал сроки частичного восстановления нефтепровода «Дружба»
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба» к концу апреля, подчеркнув, что объект сможет функционировать после восстановления.

    Владимир Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что ремонт нефтепровода «Дружба» завершится до конца апреля. По его словам, объект будет восстановлен не полностью, но этого будет достаточно для его функционирования, передает ТАСС.

    Зеленский также выразил надежду, что завершение ремонта совпадет с выполнением других обязательств со стороны стран Евросоюза. В первую очередь он выделил Венгрию, которая, по его словам, блокировала важные решения для Украины, в том числе связанные с финансовой поддержкой.

    Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба» для получения многомиллиардного кредита от Евросоюза.

    Украинская сторона представила европейским дипломатам план восстановления данного нефтепровода.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал возобновление работы нефтепровода «Дружба» сразу после парламентских выборов.

    Комментарии (5)
    14 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Мерц похвалил Зеленского за многолетний конфликт на Украине
    Мерц похвалил Зеленского за многолетний конфликт на Украине
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил одобрение Владимиру Зеленскому за то, что тот продолжает военные действия на Украине несмотря на значительные потери среди украинских военных.

    По словам Мерца, «за последние десятилетия ни одной европейской армии не удалось получить такой уровень боевой подготовки, как у украинских вооруженных сил», передает «Московский Комсомолец».

    Канцлер также выразил надежду, что Киев продолжит конфликт. «Это особенно выгодно для нас и для нашей безопасности», – заявил он.

    Ранее недовольство немцев работой Мерца достигло рекордных 70%.

    Комментарии (9)
    15 апреля 2026, 02:20 • Новости дня
    Вэнс подтвердил прекращение поставок США оружия Украине
    Вэнс подтвердил прекращение поставок США оружия Украине
    @ Nicholas Pilch/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил на мероприятии Turning Point USA в Университете Джорджии, что по-прежнему считает необходимым для США шагом прекращение финансирования военного конфликта на Украине.

    «Я говорил, что мы должны прекратить финансирование войны на Украине. <...> И я все еще верю в это», – сказал Вэнс.

    Он назвал решение президента США Дональда Трампа прекратить поставки оружия Украине и продавать оружие одним из главных достижений Конгресса.

    По его словам, США больше не покупают и не поставляют оружие Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник в марте заявил о панике в Европе из-за угрозы прекращения поставок оружия ВСУ. FT в апреле сообщила об угрозах США лишить Киев поставок оружия из-за Ирана. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что президент США из-за войны с Ираном усилил давление на Украину.


    Комментарии (7)
    15 апреля 2026, 08:14 • Новости дня
    Лавров сообщил о планах Запада создать военный блок с Украиной
    Лавров сообщил о планах Запада создать военный блок с Украиной
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о планах западных стран сформировать новый военный альянс, где Украина станет ключевым участником.

    Сергей Лавров на пресс-конференции в Пекине заявил о том, что страны Запада разрабатывают концепцию нового военного блока, в котором Украина будет играть ведущую роль. По словам Лаврова, инициатива предусматривает, что именно Киеву отводится функция основного участника, передает RT.

    Лавров напомнил, что ранее Владимир Зеленский открыто заявлял о готовности самостоятельно «защищать» европейские государства от России. Министр подчеркнул, что западные партнеры рассматривают Украину как центральную фигуру в будущем альянсе.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выразил одобрение Владимиру Зеленскому за продолжение военных действий на Украине несмотря на значительные потери среди украинских военных.

    До этого Лавров рассказал о серьезной подготовке европейских лидеров к возможной войне против России.

    Комментарии (12)
    15 апреля 2026, 09:19 • Новости дня
    Мадьяр заявил о невозможности отказа Венгрии от российской нефти
    Мадьяр заявил о невозможности отказа Венгрии от российской нефти
    @ David Balogh/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии чрезвычайно важное значение, и Будапешт надеется, что Украина возобновит его работу, как и обещала, в конце апреля, заявил Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Тиса», победившей 12 апреля на парламентских выборах.

    Мадьяр заявил, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии чрезвычайно важное значение, передает ТАСС.

    Он заявил, что страна не может отказаться от этих поставок из-за географических и логистических особенностей.

    «Это очень важно, и Венгрия сейчас просто не сможет от этого отказаться. Если бы она захотела сейчас это сделать, то с географической точки зрения это было бы совершенно невозможно. Россия останется на своем месте, и Венгрия тоже», – подчеркнул Мадьяр в эфире радиостанции Kossuth.

    Он также выразил надежду, что Украина выполнит обещание и восстановит работу нефтепровода в конце апреля. Мадьяр добавил, что пока не обсуждал этот вопрос с Владимиром Зеленским, отметив, что у действующего премьер-министра Виктора Орбана есть полномочия для таких переговоров. Лидер «Тисы» ожидает своего избрания главой правительства на первом заседании нового парламента в начале мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр подтвердил планы продолжить закупки российской нефти.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал завершить ремонт трубопровода «Дружба» до конца апреля.

    В Кремле выразили надежду на прагматичный подход нового венгерского премьера.

    Комментарии (9)
    14 апреля 2026, 14:35 • Новости дня
    Индонезия договорилась о поставках нефти и газа из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Индонезия достигла договоренностей о поставках сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа из России по результатам переговоров в Москве, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия.

    Лахадалия отметил, что эти соглашения позволят Индонезии увеличить запасы сырой нефти и получить доступ к сжиженному нефтяному газу, передает РИА «Новости».

    Переговоры стали продолжением контактов между президентом Индонезии Прабово Субианто и президентом России Владимиром Путиным.

    Как уточнили в министерстве, встреча была посвящена обсуждению долгосрочных поставок энергоносителей, развитию инфраструктуры хранения и переработки. В ведомстве подчеркнули, что сотрудничество будет строиться как на уровне правительств, так и между компаниями, что обеспечит стабильность национальных энергетических резервов.

    Лахадалия особо отметил готовность российской стороны поддержать энергетическую безопасность Индонезии, включая поставки нефти и газа, а также развитие систем хранения. Он подчеркнул, что результаты переговоров подают позитивный сигнал для укрепления энергетической устойчивости страны на фоне нестабильной мировой ситуации.

    «Еще раз хочу сказать, что я доволен сегодняшними результатами – по поручению президента Прабово мы довели процесс до конца. И, с Божьей помощью, рассчитываем получить хорошие результаты», – заявил министр. Точные объемы поставок и детали сделки пока не раскрываются.

    Накануне министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил о желании Индонезии приобрести у России нефтепродукты и другие энергоносители на взаимовыгодных условиях.

    Ранее Россия и Индонезия договорились расширить сотрудничество в энергетике.

    Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто в Москве.

    Комментарии (7)
    14 апреля 2026, 14:19 • Новости дня
    Зеленский спустя четыре года подписал закон о наказании за антисемитизм
    Зеленский спустя четыре года подписал закон о наказании за антисемитизм
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Уголовное наказание за проявления антисемитизма теперь официально закреплено в украинском законодательстве, максимальный срок лишения свободы составит восемь лет.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность за антисемитизм. В соответствии с новым документом, за антисемитские действия предусмотрен штраф до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет примерно 8,5 тыс. гривен или 14,8 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет, передают «Вести».

    Если подобное правонарушение совершено должностным лицом или сопровождается насилием, срок заключения увеличивается и может составить от двух до пяти лет. Для лиц, совершивших преступление группой, максимальное наказание составит до восьми лет лишения свободы.

    Законопроект об уголовной ответственности за проявления антисемитизма был принят Верховной Радой еще в феврале 2022 года. С того времени документ находился на подписи у Зеленского, и только сейчас был им утвержден.

    Глава киевского режима закрепил на законодательном уровне оскорбляющий иудеев термин «рашизм».

    Комментарии (4)
    14 апреля 2026, 12:38 • Новости дня
    ФСБ: Киев применяет ИИ и игровые платформы для вербовки молодежи

    Директор ФСБ Бортников: Киев применяет ИИ и игровые платформы для вербовки молодежи

    ФСБ: Киев применяет ИИ и игровые платформы для вербовки молодежи
    @ Александр КазаковТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы активно используют ИИ и игровые онлайн-платформы для поиска и вовлечения российской молодежи в диверсионно-террористическую деятельность, заявил глава Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.

    Украинские спецслужбы широко применяют современные технологии, включая искусственный интеллект, для поиска в интернете людей с радикальными взглядами, готовых совершать преступления за деньги, сказал Бортников, передает РИА «Новости».

    «Украинскими неонацистами широко применяются современные программные средства и искусственный интеллект для выявления интернет-пользователей, разделяющих радикальные взгляды и готовых за денежное вознаграждение совершать противоправные действия», – заявил Бортников.

    Противник не оставляет попыток вовлечь российскую молодежь в противоправную деятельность. Для вербовки молодых людей с целью совершения диверсий и терактов используются игровые онлайн-платформы и тематические сайты, предлагающие быстрый заработок.

    В НАК подчеркнули, что для борьбы с попытками вовлечения молодежи в террористическую деятельность необходимо активнее использовать отечественные социальные сети. Популярные у молодых людей российские информационные ресурсы должны стать важным инструментом противодействия вербовке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские спецслужбы привлекают российских подростков к террористической деятельности через сайты знакомств.

    Комментарии (8)
    Главное
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации