В России решили запустить проект «История семьи – история страны»
Автономная некоммерческая организация «Комитет семей воинов Отечества» и Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» накануне 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне запускают проект «История семьи – история страны».
В рамках проекта россияне смогут установить на рабочем месте именную табличку с данными участника Великой Отечественной войны или спецоперации, а затем опубликовать фото таблички в социальных сетях с хэштегом #ИсторияСемьиИсторияСтраны.
«История семьи – история страны» – это возможность через личные судьбы, семейную память и живую сопричастность ещё раз напомнить о том, что подвиг защитников Отечества навсегда остаётся частью общего национального наследия», – подчеркнула Юлия Белехова, руководитель Комитета семей воинов Отечества.
«Каждый из нас – хранитель самой важной истории. Истории своей семьи. Размещая на своём рабочем месте табличку с именем Героя, мы делаем шаг к тому, чтобы память стала частью нашей повседневности. Пока мы помним своих героев, пока рассказываем о них другим – жива связь настоящего с прошлым. Этот проект позволяет сделать историю семьи частью истории целой страны. Уверен, что наша совместная инициатива с Комитетом семей воинов Отечества найдет отклик среди жителей России», – отметил и.о. исполнительного директора ВОД «Волонтёры Победы» Артемий Киселев.
Дополнительные сведения и шаблоны табличек доступны в штабе Комитета семей воинов Отечества и в региональных отделениях «Волонтёров Победы».