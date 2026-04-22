В России решили запустить проект «История семьи – история страны»

Tекст: Дарья Григоренко

В рамках проекта россияне смогут установить на рабочем месте именную табличку с данными участника Великой Отечественной войны или спецоперации, а затем опубликовать фото таблички в социальных сетях с хэштегом #ИсторияСемьиИсторияСтраны.

«История семьи – история страны» – это возможность через личные судьбы, семейную память и живую сопричастность ещё раз напомнить о том, что подвиг защитников Отечества навсегда остаётся частью общего национального наследия», – подчеркнула Юлия Белехова, руководитель Комитета семей воинов Отечества.

«Каждый из нас – хранитель самой важной истории. Истории своей семьи. Размещая на своём рабочем месте табличку с именем Героя, мы делаем шаг к тому, чтобы память стала частью нашей повседневности. Пока мы помним своих героев, пока рассказываем о них другим – жива связь настоящего с прошлым. Этот проект позволяет сделать историю семьи частью истории целой страны. Уверен, что наша совместная инициатива с Комитетом семей воинов Отечества найдет отклик среди жителей России», – отметил и.о. исполнительного директора ВОД «Волонтёры Победы» Артемий Киселев.

Дополнительные сведения и шаблоны табличек доступны в штабе Комитета семей воинов Отечества и в региональных отделениях «Волонтёров Победы».