Глава МВФ констатировала высокую уязвимость мировой экономики к потрясениям

Глава МВФ Георгиева заявила о неготовности мировой экономики к потрясениям

Tекст: Мария Иванова

Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева оценила текущее состояние глобальных рынков, передает РИА «Новости».

По ее словам, события последних лет доказали слабую защищенность мирового сообщества от внешних угроз.

«В последние годы мы пережили пандемию COVID-19, конфликт на Украине и его влияние на мировую и региональную экономику, за которым последовала инфляция, а затем торговая война. Каждое из этих потрясений напомнило нам, что мир изменился. Он не только многополярный, но и гораздо более уязвим к таким внешним потрясениям», – подчеркнула руководитель организации.

Главная задача фонда сегодня состоит в помощи государствам при преодолении наступивших трудностей. Организация намерена активно укреплять способность стран самостоятельно противостоять масштабным глобальным изменениям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВФ Кристалина Георгиева спрогнозировала сокращение мирового экономического роста из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Вице-премьер России Александр Новак назвал обострение ситуации в этом регионе «черным лебедем» для глобальной экономики.