Новак охарактеризовал ближневосточный конфликт как угрозу мировой экономике

Tекст: Александра Юдина

Он пояснил, что геополитические факторы, связанные с этим регионом, порождают серьезную неопределенность, поскольку неясно, каким образом завершится нынешний конфликт, передает ТАСС.

Новак также указал, что мировой экономике приходится сталкиваться с дополнительными вызовами, среди которых он выделил санкции в отношении большого числа государств. По его словам, такие меры активно используются и приводят к нарушению устоявшихся торговых цепочек.

Вице-премьер отметил, что еще одним дестабилизирующим фактором стали тарифные войны между ведущими странами, вторая волна которых началась весной. Он добавил, что эти процессы способствуют замедлению темпов роста мировой экономики.

Новак подчеркнул, что смещение центров экономического роста в страны Азиатско-Тихоокеанского региона вынуждает западные государства прибегать к неадекватным мерам для сохранения своего влияния в мировой экономике. По его словам, это одна из ключевых тенденций современности.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Основной темой форума в этом году стала идея общих ценностей как основы роста в многополярном мире.

Ранее глава Управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что действия Израиля стали причиной «пожара» на всем Ближнем Востоке.