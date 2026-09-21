Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.3 комментария
Экс-генпрокурор Украины Кравченко не вернулся из командировки
Уволенный с должности генерального прокурора Украины Руслан Кравченко пропал без вести, не явившись на рабочее место после окончания официальной поездки, сообщила представитель офиса Марьяна Гайовская.
Бывший глава надзорного ведомства до сих пор не появился в Киеве. Гайовская подтвердила отсутствие сотрудника на рабочем месте, передает ТАСС. «Официальная дата окончания служебной командировки Руслана Кравченко – 18 сентября. По состоянию на 14:00 21 сентября он на работу в офис генерального прокурора не прибыл», – заявила Гайовская.
Она уточнила, что после увольнения с руководящего поста чиновник сохранил статус прокурора ведомства. При этом коллеги не располагают данными о том, вернулся ли он на Украину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко объяснил свой отъезд за границу рабочей командировкой.
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