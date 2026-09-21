Экс-генпрокурор Украины Кравченко не вернулся из командировки

Tекст: Дарья Григоренко

Бывший глава надзорного ведомства до сих пор не появился в Киеве. Гайовская подтвердила отсутствие сотрудника на рабочем месте, передает ТАСС. «Официальная дата окончания служебной командировки Руслана Кравченко – 18 сентября. По состоянию на 14:00 21 сентября он на работу в офис генерального прокурора не прибыл», – заявила Гайовская.

Она уточнила, что после увольнения с руководящего поста чиновник сохранил статус прокурора ведомства. При этом коллеги не располагают данными о том, вернулся ли он на Украину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко объяснил свой отъезд за границу рабочей командировкой.

Владимир Зеленский отстранил его от должности в обход Верховной рады.

Глава киевского режима назначил Антона Ковальского исполняющим обязанности генерального прокурора страны.