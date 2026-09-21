Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.3 комментария
Мишустин: Проект трехлетнего бюджета России должен быть сбалансированным
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил сделать проект трехлетнего государственного бюджета максимально сбалансированным и ориентированным на всестороннюю поддержку граждан.
Мишустин подчеркнул необходимость создания сбалансированного финансового плана страны на ближайшие три года, передает РИА «Новости». По его словам, документ должен быть ориентирован на поддержку граждан, обеспечение национальной безопасности и развитие государства.
«Впереди у нас формирование бюджетов на следующие три года. В этот процесс будут вовлечены все структуры от местного самоуправления до Федерального Собрания, каждый на своем уровне», – отметил глава правительства. Он добавил, что разрабатываемые планы обязаны оставаться выверенными и служить интересам россиян.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России завершило подготовку федерального бюджета на ближайшие три года.
Министерство финансов внесло сбалансированный проект документа в кабинет министров.
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал снижение инфляции ключевой задачей для экономики.