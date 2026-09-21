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Системы ПВО сбили 15 беспилотников над Уфой
Глава Башкирии Хабиров: Системы ПВО сбили 15 беспилотников над Уфой
Силы противовоздушной обороны в понедельник успешно отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов на столицу Башкирии, нейтрализовав все угрозы в небе над городом, сообщил глава республики Радий Хабиров.
Средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 15 вражеских аппаратов над Уфой, сообщил Хабиров на совещании в правительстве региона, передает ТАСС. Инцидент произошел в непосредственной близости от жилых районов города, что привело к материальному ущербу на земле.
«Мы сегодня отразили очередную атаку, насколько я знаю, автомобили пострадали. Все 15 беспилотников сбили», – заявил Хабиров.
Исполняющий обязанности мэра столицы республики Рустам Шарипов добавил, что дроны приблизились к жилой застройке. В результате их ликвидации падающие осколки нанесли повреждения нескольким припаркованным машинам.
В прошлом месяце украинский беспилотник врезался в жилой дом в Уфе.
В тот же день другой дрон повредил оборудование на местном нефтеперерабатывающем заводе.
В начале августа силы противовоздушной обороны сбили 25 аппаратов над промышленными предприятиями Башкирии.