Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.24 комментария
Дрон врезался в жилой дом в Уфе, один человек ранен
Средства противовоздушной обороны отразили нападение нескольких украинских БПЛА на промышленные объекты и жилые районы Уфы, один человек получил ранение, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
«Один упал в промзоне, возникло небольшое возгорание, сейчас мы его тушим», – заявил Хабиров в Max.
Еще один беспилотник врезался в жилой дом в микрорайоне Затон.
В результате попадания дрона в жилое здание повреждено остекление верхних этажей. Обломки аппарата упали на припаркованные во дворе автомобили.
По предварительным данным, один человек получил ранения. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
В середине августа обломки украинского беспилотника упали в промышленной зоне башкирского города Салават.
В начале месяца системы противовоздушной обороны перехватили дроны над предприятиями Уфы.
Весной другой аппарат попал в жилой дом на улице Гафури.