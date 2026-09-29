Мерц заявил о переговорах с лидерами стран об увеличении поставок для ПВО Киеву

Tекст: Дарья Григоренко

Мерц ведет переговоры с международными партнерами ради увеличения поставок систем противовоздушной обороны Киеву, передает ТАСС.

Подготовка к заседанию Европейского совета, намеченному на 15 и 16 октября в Брюсселе, включает консультации о дальнейшей поддержке Украины.

«Мы также обсуждаем весьма конкретную поддержку украинского бюджета», – подчеркнул Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Берлине. Важной темой обсуждений стало совершенствование системы ПВО Украины.

Канцлер ФРГ отметил, что стремится содействовать организации соответствующих поставок в ходе личных бесед с главами государств и правительств по всему миру. По его словам, противовоздушная оборона сейчас является самым слабым местом Киева, а предстоящая зима может стать для Украины очень тяжелой.

Мерц добавил, что ситуация на Украине обсуждалась и во время встречи с Токаевым. Глава правительства ФРГ обозначил позицию Германии по этому вопросу и подтвердил намерение продолжать поддержку Киева.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о планах закупить у США дополнительные комплексы Patriot для передачи Киеву.

Позже Мерц потребовал прояснить механизм замещения переданного украинской стороне американского вооружения.

До этого Берлин рассматривал возможность отправки на Украину новых систем ПВО IRIS-T.