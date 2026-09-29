У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.3 комментария
Токаев назвал Путина наиболее приемлемой политической фигурой для всего мира
Токаев: Путин является наиболее приемлемой фигурой для Европы и мира
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции в Берлине заявил, что считает президента России Владимира Путина наиболее приемлемой политической фигурой для всего мира.
По словам Токаева, у него сложились очень хорошие взаимоотношения с выдающимся государственным деятелем Путиным, который является оптимальным руководителем как для России и Центральной Азии, так и для Европы, передает РИА «Новости».
Токаев отметил, что президент России обладает необходимыми качествами для управления крупным государством со сложной историей и понимает стратегические цели своей страны.
В настоящий момент глава Казахстана находится с официальным визитом в Германии. Он уже провел переговоры с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и встретился с руководителями экономических ассоциаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава Казахстана поблагодарил Путина за понимание его позиции по конфликту на Украине. В понедельник Токаев прибыл в Германию с официальным визитом.
Токаев в Германии заявил о необходимости заморозить военные действия на территории Украины для перехода к процессу переговоров.