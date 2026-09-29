Токаев: Путин является наиболее приемлемой фигурой для Европы и мира

Tекст: Вера Басилая

По словам Токаева, у него сложились очень хорошие взаимоотношения с выдающимся государственным деятелем Путиным, который является оптимальным руководителем как для России и Центральной Азии, так и для Европы, передает РИА «Новости».

Токаев отметил, что президент России обладает необходимыми качествами для управления крупным государством со сложной историей и понимает стратегические цели своей страны.

В настоящий момент глава Казахстана находится с официальным визитом в Германии. Он уже провел переговоры с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и встретился с руководителями экономических ассоциаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава Казахстана поблагодарил Путина за понимание его позиции по конфликту на Украине. В понедельник Токаев прибыл в Германию с официальным визитом.

Токаев в Германии заявил о необходимости заморозить военные действия на территории Украины для перехода к процессу переговоров.