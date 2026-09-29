  • Новость часаВ Кремле допустили подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина никак не определится с гимном

    Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.

    11 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    3 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

    37 комментариев
    29 сентября 2026, 20:23 • Новости дня

    Генсек ООН призвал Россию и США договориться о замене СНВ-3

    Генсек ООН призвал Москву и Вашингтон возобновить переговоры по ядерному разоружению

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США выработать новое рамочное соглашение на смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

    «Генеральный секретарь также призвал Соединенные Штаты и Российскую Федерацию провести переговоры по выработке рамочного соглашения, которое станет преемником договора СНВ-3», – заявил Дюжаррик, передает РИА «Новости».

    По словам представителя ООН, Гутерриш подчеркнул, что разоружение является обязательным юридическим требованием, а не одолжением. Генсек призвал ядерные державы возобновить переговоры для исключения применения ядерного оружия и снижения его роли в доктринах безопасности.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал истечение договора ДСНВ мрачным моментом для мира.

    Белый дом выразил надежду на присоединение Китая к соглашению по контролю над ядерными арсеналами.

    5 февраля 2026 года прекратил существование российско-американский ДСНВ. Инициатива президента России Владимира Путина о дальнейшем добровольном соблюдении сторонами установленных договором количественных ограничений была проигнорирована американской стороной.

    26 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Лавров пошутил в ответ на слова журналистки AP о приезде в ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обменялся шутками с журналисткой агентства Associated Press, поприветствовавшей его на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров с юмором отреагировал на приветствие представительницы американской прессы на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Задавая вопрос главе российской дипломатии, корреспондентка подчеркнула, что ей всегда радостно видеть его в Нью-Йорке. «Каждый год вы это говорите», – с улыбкой ответил Сергей Лавров.

    Журналистка подтвердила, что действительно произносит эти слова ежегодно. Она добавила, что искренне так считает, поскольку российский министр знает штаб-квартиру ООН лучше любого другого выступающего здесь политика.

    Глава МИД России регулярно возглавляет российскую делегацию на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. До своего назначения на министерский пост он 10 лет, с 1994 по 2004 год, работал постоянным представителем РФ при всемирной организации в Нью-Йорке.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заранее анонсировала выступление главы ведомства на Генассамблее 26 сентября.

    Речь Лаврова вызвала огромный интерес среди журналистов.

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    29 сентября 2026, 16:17 • Новости дня
    The Atlantic: Трамп одобрил план ослабления антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп поддержал план своего спецпосланника по Белоруссии Джона Коула, который предполагает смягчение санкций против России в обмен на освобождение заключенных, сообщил журнал The Atlantic.

    Инициатива направлена на достижение выгодных сделок для США по закупке российской нефти, дизельного топлива, редкоземельных металлов и других товаров, передает ТАСС со ссылкой на The Atlantic.

    По данным издания, Джон Коул ранее представил этот подход применительно к Белоруссии, а получив одобрение Трампа, предложил использовать его и с Россией. Коул отметил, что экономическое взаимодействие и компромиссы способствуют нормализации отношений и приближают мир.

    Сообщается, что инициатива пока находится на ранней стадии. При этом журналисты полагают, что она может вызвать недовольство среди украинцев, европейцев и даже некоторых сторонников Трампа в Конгрессе США. Ожидается, что Коул будет координировать действия со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на предложение Дональда Трампа о контроле над вооружениями.

    В понедельник Трамп потребовал от Киева сократить удары по российским объектам.

    На прошлой неделе президент США подписал закон о санкциях против России.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    29 сентября 2026, 19:02 • Новости дня
    В Кремле допустили подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

    Ушаков допустил подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    В Кремле допустили подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель КНР Си Цзиньпин может организовать трехстороннюю встречу с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите АТЭС, заявил помощник президента Юрий Ушаков. 

    Помощник президента России Юрий Ушаков допустил вероятность организации трехсторонней встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Она может состояться в рамках предстоящего саммита АТЭС.

    «Очевидно, будет наше участие, как и планировалось. Так как что если будет там и президент США, то я думаю, что хозяин этого мероприятия, председатель Си Цзиньпин, наверное, предпримет какие-то шаги по возможной организации и трехсторонней встречи», – заявил Ушаков в интервью «Вестям».

    Саммит АТЭС запланирован на 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Владимир Путин ранее подтверждал настрой на участие. Дональд Трамп на прошлой неделе также сообщил о намерении посетить мероприятие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко поддержал идею проведения совместных переговоров лидеров России, США и Китая. До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подтвердил вероятность проведения трехстороннего саммита на полях форума в Шэньчжэне.

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    26 сентября 2026, 21:51 • Новости дня
    Лавров: Судьбу договоренностей Анкориджа должны решать США, а не Макрон

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на слова французского лидера Эмманюэля Макрона о судьбе договоренностей Анкориджа.

    «Макрон, вот сейчас в июне был саммит в Эвиане, он гордо заявил публично журналистам: «Мы похоронили Анкоридж, теперь Америка с нами». Но это судить не Макрону, а все-таки Америке судить», – подчеркнул дипломат на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что договоренности, достигнутые в Анкоридже, утратили силу, и подчеркнул солидарность Соединенных Штатов с Парижем.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков указал на неготовность Вашингтона выполнить договоренности в Анкоридже.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на сессии Генассамблеи ООН пообещал, что все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам СВО.

     Лавров обвинил США и европейские страны в срыве мирных договоренностей по Украине, достигнутых на саммите в Анкоридже.


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    26 сентября 2026, 22:07 • Новости дня
    Лавров: Россия готова вернуться к договоренностям саммита в Анкоридже

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона готова вернуться к договоренностям, которые были достигнуты с американской стороной на саммите в Анкоридже, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Но тем не менее Соединенные Штаты активно продолжают свои усилия. И я уже комментировал то, что произошло в Анкоридже. Мы считаем, что в Анкоридже была договоренность, и по-прежнему готовы к ней вернуться. А Европа чувствует, что ее оставляют за бортом», – отметил министр, передает ТАСС.

    Кроме того, Лавров подчеркнул, что Москва и Вашингтон поддерживают регулярный диалог в различных форматах. По его словам, наличие контактов с администрацией президента США Дональда Трампа является признаком нормальности в двусторонних отношениях.

    Ранее Лавров ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона о судьбе договоренностей Анкориджа.

    Глава российского дипведомства указал на готовность Соединенных Штатов к диалогу. Он также пояснял, что конфликт на Украине мог закончиться год назад.

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    29 сентября 2026, 03:17 • Новости дня
    Мирошник: Делегации в Женеве задали вопрос о сроках наказания Украины

    Мирошник: Делегации в Женеве спросили о сроках наказания Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители международных делегаций в Женеве заинтересовались сроками привлечения Украины к ответственности после ознакомления с доказательствами преступлений Киева, которые в ходе выступления представил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Мирошник рассказал о реакции международных делегаций на предоставленные доказательства преступлений Киева, когда дипломат выступил в рамках 63-й сессии Совета ООН по правам человека.

    «У меня был час, чтобы в деталях рассказать о ситуации, которая есть на Украине с народовластием. А также я отреагировал на выступление министра иностранных дел Украины, который позволил себе просто откровенно врать (о ситуации в Алешках – прим. ВЗГЛЯД)», – заявил Мирошник «Вестям».

    Дипломат добавил, что предъявил участникам встречи видео- и фотоматериалы, после чего последовала знаковая реакция.

    «Они на самом деле отреагировали очень простым вопросом: когда Украина понесет ответственность за совершаемые преступления?» – сказал Мирошник.

    Он подчеркнул, что часть государств и организаций адекватно оценивают происходящее и ждут привлечения Киева к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщил о планах раскрыть в ООН преступления Киева, а также отметил, что Запад не понимает, как ядерный терроризм Украины угрожает и ему.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о сложившейся гуманитарной обстановке в Алешках.

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    29 сентября 2026, 04:59 • Новости дня
    Профессор Дизен назвал причину обеспокоенности США развитием Севморпути

    Профессор Дизен: США обеспокоены развитием Севморпути

    Tекст: Катерина Туманова

    Норвежский политолог Гленн Дизен заявил, что США обеспокоены развитием Северного морского пути из-за невозможности контролировать этот перспективный транспортный коридор.

    Гленн Дизен в кулуарах заседания клуба «Валдай» пояснил, что американские власти всегда стремились доминировать на морских пространствах.

    «Северный морской путь может быть быстрее и дешевле, чем другие маршруты перевозок. Он находится полностью под контролем России. Это новый маршрут, который не будет подконтролен США. Поэтому они обеспокоены», – заявил норвежский профессор РИА «Новости».

    Этот водный коридор проходит вдоль северного побережья России и представляет собой стратегически важную артерию.

    Президент Владимир Путин называл Северный морской путь наиболее эффективным и экономически целесообразным маршрутом. По информации Минвостокразвития, за 10 лет грузопоток по СМП увеличился почти в десять раз, достигнув 37 млн тонн в 2025 году. Только за первые восемь месяцев 2026 года по нему перевезли 24,2 млн тонн грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о планах сделать Трансарктический коридор круглогодичным и заявил о развитии Северного морского пути с Китаем.

    Россия и Китай планируют к 2030 году как минимум удвоить объем грузоперевозок по Северному морскому пути.

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    27 сентября 2026, 12:46 • Новости дня
    Песков оценил текущее состояние отношений России и США

    Песков назвал отношения России и США находящимися не в лучшей форме

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал сохранение напряженности во взаимодействии Москвы и Вашингтона, оценив текущее состояние связей как далекое от идеального.

    Отношения между Москвой и Вашингтоном продолжают переживать сложный период, передает ТАСС.

    «Все-таки по-прежнему двусторонние отношения России и Соединенных Штатов находятся, ну, мягко говоря, не в лучшей форме», – сказал представитель Кремля.

    Такую оценку текущему состоянию диалога двух стран Дмитрий Песков дал в ходе беседы с журналистом программы «Вести» Павлом Зарубиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил готовность встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом.

    Месяцем ранее Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов контактов Кремля с высокопоставленными представителями США.

    В июле представитель Кремля констатировал сохранение двустороннего взаимодействия Москвы и Вашингтона на прежнем уровне.

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    28 сентября 2026, 17:17 • Новости дня
    США продлили экспортные ограничения против «Уральских авиалиний»

    США на год продлили экспортные ограничения для «Уральских авиалиний»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство торговли США на один год продлило распоряжение о временном лишении российской компании «Уральские авиалинии» экспортных привилегий.

    Помощник министра торговли США Дэвид Питерс удовлетворил запрос о продлении действия распоряжения, которое вступает в силу немедленно и будет действовать в течение года. Об этом сообщается в документах, опубликованных в Федеральном реестре правительства США, пишет ТАСС.

    В октябре 2022 года Минторг США впервые сообщил об отзыве экспортных привилегий у российской авиакомпании, с тех пор это постановление неоднократно продлевалось.

    Вашингтонская администрация считает, что «Уральские авиалинии» продолжали действовать в нарушение введенных ограничений, выполняя рейсы с использованием самолетов, попавших под экспортные рестрикции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Минфин США назвал ВТБ банком с наиболее масштабными санкционными ограничениями.

    Летом глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Бэббадж заявил, что бизнес США не видит ослабления санкционного давления на Россию.

    В апреле Минфин США заявил о новых уязвимостях союзников из-за санкций против России.

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    28 сентября 2026, 18:07 • Новости дня
    В ООН заявили об использовании ИИ террористами

    ООН: Террористы стали чаще использовать искусственный интеллект

    Tекст: Дарья Григоренко

    Террористические группировки начали активно применять искусственный интеллект и другие новые технологии для достижения своих целей, пользуясь нестабильностью в странах Африки, заявил и. о. заместителя генсека ООН, глава Контртеррористического управления всемирной организации Александр Зуев.

    Как указал Зуев, террористические группировки все активнее используют новые технологии, включая искусственный интеллект. Они пытаются воспользоваться нестабильностью и слабостью государственного управления в отдельных странах, передает ТАСС.

    «Терроризм продолжает эволюционировать. Террористические группировки все чаще используют новые и развивающиеся технологии, включая искусственный интеллект, и стремятся воспользоваться нестабильностью и слабым государственным управлением, особенно в некоторых частях Африки», – заявил Зуев.

    По словам главы Контртеррористического управления всемирной организации, для противодействия угрозе необходимы постоянные усилия и бдительность. Он отметил, что ООН координирует помощь государствам в укреплении потенциала и оказывает техническое содействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Алимов сообщил о резком росте военно-политических угроз из-за неправомерного применения искусственного интеллекта.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал ввести жесткие меры регулирования нейросетей.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о разветвленности и адаптивности террористической угрозы в мире.

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    29 сентября 2026, 14:02 • Новости дня
    Лавров сообщил о согласовании встречи России и США по «раздражителям»

    Лавров сообщил о согласовании встречи с США по чувствительным вопросам

    Tекст: Мария Иванова

    Эксперты России и США еще должны согласовать сроки и место встречи по вопросам «раздражителей» в двусторонних отношениях, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Глава российского дипломатического ведомства отметил, что контакты между двумя странами пока не состоялись, передает РИА «Новости».

    «Мы договорились с Марко Рубио, что это произойдет скоро. Где-то там должны согласовать эксперты конкретные сроки, конкретное место. Работают соответствующие дипломатические миссии наши в Соединенных Штатах», – сказал Лавров на полях дискуссионного клуба «Валдай».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую среду Лавров и Рубио начали встречу в Нью-Йорке. Госдеп раскрыл тему прошедших переговоров.

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    29 сентября 2026, 14:57 • Новости дня
    Дмитриев и представители властей США обсудили сотрудничество в энергетике

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и представители властей США обсудили перспективы совместных энергетических проектов после завершения конфликта на Украине, сообщает Reuters.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел переговоры с американскими должностными лицами, передает РИА «Новости».

    Стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в энергетическом секторе после завершения конфликта на Украине.

    «Дмитриев и американские чиновники также обсудили возможные российско-американские инициативы в области энергетики после окончания (конфликта на Украине)», – приводит агентство слова источника Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт переговоров спецпредставителя с американской стороной в Нью-Йорке.

    Дмитриев отметил надежность Москвы на фоне роста мировых цен на нефть.

    Глава РФПИ посетил Соединенные Штаты для обсуждения кризисной ситуации на энергетических рынках.

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    29 сентября 2026, 16:31 • Новости дня
    Белый дом подтвердил встречу Дмитриева с американскими чиновниками

    Белый дом: Дмитриев обсудил в Вашингтоне конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне встречи с представителями американских властей, обсудив мирное урегулирование украинского конфликта, сообщили в Белом доме.

    Дмитриев находился в Вашингтоне в понедельник. В ходе визита он встретился с официальными лицами США для продолжения конструктивных дискуссий по вопросу мирного урегулирования на Украине, подтвердили в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Кроме того, стороны обсудили возможные совместные инициативы в сфере энергетики после окончания конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник агентство Reuters сообщило, что Дмитриев и представители властей США обсудили сотрудничество в энергетике.

    В четверг в РФПИ опровергли слухи о трехсторонних переговорах с Украиной в Нью-Йорке.

    Летом спецпредставитель президента заявил об истинности данных России о биологических лабораториях США.

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    29 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Решетников возглавил делегацию России на встрече министров торговли G20 в США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Министерства экономического развития России Максим Решетников примет участие во встрече министров торговли «Большой двадцатки» в американском Милуоки в качестве руководителя российской делегации.

    Мероприятие с участием глав торговых ведомств стран «Группы двадцати» состоится 30 сентября и 1 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

    Председательство в объединении на 2026 год перешло к Соединенным Штатам от Южно-Африканской Республики.

    На встрече планируется обсудить широкий круг вопросов. В частности, участники рассмотрят прекращение использования принудительного труда в цепочках поставок, сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства, а также осуждение использования торговли продовольствием в качестве политического инструмента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии решения о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20.

    В среду Вашингтон выразил надежду на участие российского лидера в мероприятии в Майами.

    В начале месяца глава Минцифры Максут Шадаев назвал развитие искусственного интеллекта главной темой встречи G20 в США.

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    29 сентября 2026, 21:03 • Новости дня
    В ООН обратили внимание на жертвы среди гражданского населения России из-за атак ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил серьезную обеспокоенность увеличением числа жертв среди российских мирных жителей из-за ударов ВСУ.

    Гутерриш выразил тревогу в связи с увеличением количества погибших и раненых среди мирных жителей из-за ударов украинской армии по российской территории. Об этом сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик в ходе пресс-брифинга, передает РИА «Новости».

    «Он обеспокоен ростом числа жертв среди гражданского населения», – подчеркнул Дюжаррик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Генеральной Ассамблее ООН Антониу Гутерриш признал факты гибели мирных жителей на российской территории.

    Позже генеральный секретарь организации обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глобальные последствия украинского конфликта.

    Ранее Организация Объединенных Наций потребовала немедленно остановить атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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