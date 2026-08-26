Кремль спросили о контактах с американскими представителями

Песков сообщил об отсутствии планов контактов Кремля с представителями США

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время визиты высокопоставленных американских представителей не ожидаются, передает РИА «Новости».

«Пока какие-то дальнейшие договоренности по контактам я вам сказать не могу, по линии других ведомств я не могу говорить. По линии Кремля никаких пока контактов не запланировано», – сказал представитель Кремля.

В то же время он подчеркнул важность взаимодействия между российскими и американскими спецслужбами. По словам пресс-секретаря, такие связи поддерживаются даже в периоды наибольшей напряженности в отношениях двух стран. Этот процесс оценивается как позитивный и необходимый для обеих сторон.

Ранее директор ЦРУ США Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения вопросов по линии спецслужб.

Днем ранее Дмитрий Песков опроверг планы проведения переговоров с членами американской администрации.

Месяцем ранее представитель Кремля констатировал отсутствие подвижек в двусторонних отношениях России и США.