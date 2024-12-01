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    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

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    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

    0 комментариев
    1 декабря 2024, 04:21 • Новости дня

    Трамп сменил главу ФБР

    Трамп выдвинул Кэша Патела на пост главы ФБР вместо Кристофера Рея

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Кэша Патела на пост главы ФБР, отметив его заслуги в борьбе с коррупцией и защитой американских интересов.

    Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Кэша Патела на должность главы Федерального бюро расследований, передает ТАСС. Трамп заявил, что Пател является выдающимся юристом и следователем, который активно боролся за идею «Америка прежде всего». Президент добавил, что Пател сыграл ключевую роль в разоблачении российского вмешательства в выборы 2016 года.

    Кэш Пател ранее работал в Пентагоне и зарекомендовал себя как борец с коррупцией и защитник правосудия. Трамп выразил уверенность, что под руководством Патела ФБР успешно справится с эпидемией преступности, ликвидирует преступные группировки мигрантов и остановит наркотрафик через границу США.

    Пател сменит на посту Кристофера Рея, который был назначен в 2017 году, во время первого президентского срока Трампа. Хотя срок полномочий главы ФБР составляет десять лет, Associated Press отмечает, что отставка Рея может стать неожиданной. Трамп неоднократно критиковал ФБР за политизацию расследований и недостаточную эффективность работы службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вивек Рамасвами, возглавляющий Департамент эффективности правительства (DOGE), сообщил, что намерен закрыть Федеральное бюро расследований и уволить 1,5 млн сотрудников в соответствии с новым распоряжением Дональда Трампа о сокращении госрасходов. Куратором всех американских разведслужб, по его задумке, должна стать политик и журналист Тулси Габбард, известная своими резкими высказываниями в адрес киевского режима и Владимира Зеленского. Потенциальные главы Минюста и аппарата Белого дома из команды Трампа Пэм Бонди и Сьюзан Уайлс стали объектами угроз, включая угрозы безопасности и случаи так называемого сваттинга.

    30 ноября 2024, 21:22 • Новости дня
    Трамп пригрозил БРИКС торговыми пошлинами в 100% за новую валюту

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп выступил с заявлением против возможных планов стран БРИКС создать новую альтернативную валюту.

    На своей странице в соцсети Truth Social Трамп подчеркнул, что США требуют от стран БРИКС обязательства не создавать новую валюту и не поддерживать другую валюту вместо доллара, передает ТАСС. В противном случае, отметил он, эти страны столкнутся с введением 100-процентных торговых пошлин на свои товары при экспорте в США.

    «Идее о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, пока мы стоим и смотрим на это, пришел конец», – заявил Трамп.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны БРИКС взять на себя ведущую роль в реформировании мировой финансовой системы, уделяя внимание углублению финансового сотрудничества и развитию инфраструктуры. Президент России Владимир Путин отметил, что обсуждение единой валюты БРИКС пока преждевременно из-за недостаточной экономической интеграции стран-участников.

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    29 ноября 2024, 13:19 • Новости дня
    Япония и Китай продали значительную часть гособлигаций США

    Китай и Япония продали значительную часть гособлигаций США

    Tекст: Евгения Караваева

    В третьем квартале этого года Китай и Япония избавились от значительной доли американских облигаций, что связано с изменениями в политике США и снижением ставки ФРС.

    Япония и Китай – крупнейшие зарубежные держатели государственного долга США – в третьем квартале 2024 года продали значительное количество американских облигаций, сообщает РИА «Новости».

    Япония избавилась от облигаций на сумму 61,9 млрд долларов, а китайские фонды – на 51,3 млрд долларов. Аналитики связывают это с итогами президентских выборов в США и возможными изменениями в американской внешней политике с приходом Дональда Трампа.

    Есть и экономическая версия процесса. В третьем квартале Федеральная резервная система США снизила процентную ставку, что привело к увеличению рыночной стоимости казначейских облигаций и позволило японским и китайским кредиторам зафиксировать прибыль. Япония также столкнулась с девальвацией иены, что стимулировало продажи, а Китай борется с внутренними экономическими проблемами, включая дефляцию и кризис в строительном секторе.

    Американский внешний долг продолжает расти, достигнув более 35 трлн долларов. На его обслуживание уходит около 2% ВВП, а бюджетный дефицит составляет 5%. Инвесторы сомневаются в финансовой устойчивости США и способности страны выполнять свои обязательства. Трамп обещает сократить госдолг, но опыт его предыдущего президентства, когда долг увеличился на семь трлн долларов, вызывает у аналитиков сомнения.

    Диверсификация резервов становится важным вопросом для мировых центральных банков, что отчасти связано с заморозкой российских активов. Эксперты предупреждают, что сброс казначейских облигаций может ослабить доллар, учитывая его усиление благодаря политике ФРС. Пока аналитики не ожидают масштабной распродажи, но инвесторы готовятся к длительному периоду финансовой и политической неопределенности.

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    30 ноября 2024, 13:07 • Видео
    Война вернулась в Сирию

    В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

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    28 ноября 2024, 12:30 • Новости дня
    Дудаков: План Келлога не устроит ни Россию, ни Украину

    Политолог Дудаков: Келлогу придется адаптировать план по Украине под ситуацию на фронте

    Дудаков: План Келлога не устроит ни Россию, ни Украину
    @ Rod Lamkey/CNP/picture alliance/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Кит Келлог представляет собой стереотипного ястреба из стана республиканцев: в начале конфликта на Украине он активно поддерживал ВСУ, однако по мере затягивания боевых действий он выступил за диалог Москвы и Киева, рассказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что Дональд Трамп рассматривает вариант прекращения огня на Украине еще на ранних стадиях переговоров.

    «Кит Келлог – ветеран холодной войны. Он не раз принимал участие в военных кампаниях Вашингтона. На его счету служба во Вьетнаме, в Ираке и Афганистане. После отставки достаточно плотно сотрудничал с Республиканской партией и даже успел побывать советником по нацбезопасности вице-президента Майка Пенса», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Однако, в отличие от своего начальника, он не разрывал контакты с Дональдом Трампом после его поражения на выборах 2020 года. Это и сыграло значимую роль в его новом назначении. В принципе, Келлог является стереотипным ястребом США. В начале конфликта он с удовольствием воспринял саму идею войны с Россией через посредника», – отметил собеседник.

    «Однако по мере затягивания противостояния он начал пересматривать свои взгляды – заговорил о необходимости договоренностей, вспомнил, что у Штатов активно расходуются вооружения и боеприпасы. Собственно, на волне подобных настроений он и выпустил свой план, подразумевающий заморозку по линии боевого соприкосновения», – рассуждает эксперт.

    «Он также высказывался за частичное снятие санкций, наложенных на Москву, но выдвигал условие: признания контроля России над новыми регионами быть не должно. Конечно, данная инициатива не может устроить ни нас, ни Украину. Проект подготавливался в начале и середине 2024 года, разрабатывался он в совершенно других условиях», – считает он.

    «Поэтому сейчас многие из его тезисов кажутся странными. К моменту возвращения Дональда Трампа в Белый дом ситуация на поле боя изменится еще сильнее. В любом случае Келлогу придется пересматривать придуманные ранее положения плана, учитывая новые обстоятельства», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что будущая администрация Дональда Трампа рассматривает вариант прекращения огня на Украине еще на ранних стадиях переговоров. Так, телеканал CNN сообщает, что назначенный республиканцем на должность советника по национальной безопасности Майк Уолц допускает включение данной инициативы в стратегию Белого дома.

    В частности, основой для будущих действий Штатов может послужить план Кита Келлога, предложенный им для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом еще в июне. Его же Дональд Трамп собирается выдвинуть на пост спецпредставителя по Украине и России.

    Как сообщало издание Reuters, инициатива Келлога подразумевала прекращение огня по линии фронта и незамедлительное начало переговоров. По словам автора проекта, параллельно с этим Вашингтону необходимо выдвинуть обеим сторонам условия: в случае если Украина откажется от ведения диалога, объемы помощи ВСУ со стороны Белого дома будут сокращены.

    Если же на дипломатическое урегулирование противостояния не пойдет Москва, то Штаты якобы передадут Киеву «все необходимое», чтобы окончить конфликт. При этом Келлог допускал необходимость отказа Запада от принятия Украины в состав НАТО. Соавтором инициативы выступал другой советник Дональда Трампа – Фред Флейтц.

    Кит Келлог родился в 1944 году в Дейтоне, напоминает «Газета.ru». Он является ветераном конфликта во Вьетнаме. Дослужившись до звания генерал-лейтенанта, ушел в отставку в 2003 году, после чего занимал пост главного управляющего директора во Временной коалиционной администрации в период вторжения в Ирак.

    В период первого президентского срока Трампа Келлог занимал пост советника по безопасности Майка Пенса и был исполнительным секретарем совета национальной безопасности. Во время начала СВО занимал проукраинские позиции, однако по мере затягивания конфликта его тон смягчился. Он активно продвигает тезис о том, что противостояние должно закончиться не военной победой, а за столом переговоров.

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    29 ноября 2024, 10:29 • Новости дня
    Главное здание СК впервые признано местом преступления

    Здание центрального аппарата СК впервые признано местом преступления

    Главное здание СК впервые признано местом преступления
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Помещения в здании центрального аппарата СК России в Москве впервые признаны местом преступления, по данным следствия, в них полковник юстиции Александр Избенко похищал вещественные доказательства по уголовным делам.

    По данным следствия, бывший заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет СК Александр Избенко в центральном аппарате Следственного комитета в Москве совершал хищения вещественных доказательств из резонансных уголовных дел, пишет «Коммерсантъ».

    Избенко обвиняется в семи эпизодах растраты в особо крупном размере и девяти в крупном. Похищенные драгоценности и ценные вещи Избенко, по версии следствия, использовал для приобретения автомобилей и недвижимости в Москве, оформляя их на членов своей семьи и жену.

    Первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин утвердил обвинительное заключение по делу Избенко, десятки томов дела направлены в Басманный районный суд.

    Ранее Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Александра Избенко, который обвиняется в растрате в особо крупном размере. Избенко участвовал в расследовании громких дел, таких как авиакатастрофа во Внуково, теракт над Синаем и стрельба в казанской школе.

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    28 ноября 2024, 23:25 • Новости дня
    Западный политолог предсказал раздел Украины из-за усилий Трампа

    Политолог Бреммер предрек скорейший раздел Украины из-за вмешательства Трампа

    Tекст: Максим Попов

    Политолог Ян Бреммер заявил, что раздел Украины неизбежен из-за слабости Киева на фронте и влияния Дональда Трампа, который стремится к урегулированию конфликта.

    По словам Бремена, Европа должна готовиться к разделу Украины. В настоящее время Россия контролирует значительные территории, а Украина не имеет военных возможностей для их возвращения. При этом никто не ожидает, что Москва добровольно отдаст эти земли, передает ТАСС.

    Бреммер подчеркнул, что ситуация развивается не в пользу Киева, и избранный президент США Трамп может настаивать на скорейшем заключении сделки по урегулированию конфликта. Политолог указал на назначение Кита Келлога спецпосланником США по Украине и России как на свидетельство таких намерений. Эксперт также заметил, что Владимир Зеленский все чаще высказывается с нотками усталости от конфликта.

    По мнению Бреммера, Трамп воспользуется тем, что Киев испытывает проблемы на фронте, чтобы завершить войну. При этом американский лидер может не согласовывать свои предложения с европейскими союзниками.

    Напомним, накануне издание American Thinker опубликовало материал, в котором говорится, что конфликт на Украине может завершиться прекращением огня. В этом случае Киев и Москва сохранят контроль над разными частями бывшего государства. По мнению обозревателей, Киев будет контролировать западные области, а Москва получит контроль над территорией вдоль Черного моря до Крыма.

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    28 ноября 2024, 16:29 • Новости дня
    Долгов: Администрации Трампа не стоит думать о заморозке конфликта на Украине

    Дипломат Долгов: Россия не собирается менять ранее озвученные условия начала диалога с Киевом

    Долгов: Администрации Трампа не стоит думать о заморозке конфликта на Украине
    @ Sarah Silbiger/picture alliance/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Запад не готов учитывать интересы Москвы. При этом Россия не намерена отказываться от поставленных целей СВО, а временные меры приостановки конфликта ее не интересуют, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее стало известно, что администрация Трампа изучает несколько предложений по прекращению огня на Украине. Среди них – заморозка конфликта на время переговоров сторон.

    «Если Вашингтон действительно хочет прекращения огня, то Западу следует остановить поставки оружия Киеву. Только принятие такого решения станет первым шагом к конструктивному участию Соединенных Штатов в урегулировании украинского кризиса», – сказал Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    Он отметил: американские «хотелки» прекратить огонь на ранних стадиях переговоров не устраивают Москву. «Такое развитие событий повторило бы ближневосточный сценарий. Израиль и «Хезболла» при посредничестве Вашингтона сейчас договорились о перемирии. Возобновление боевых действий в регионе – вопрос времени, поскольку нет основы для политического урегулирования конфликта. Мы видим, что Запад не готов учитывать наши интересы. Поэтому зачем нам какие-то временные меры? Россия не для этого начинала спецоперацию», – подчеркнул дипломат.

    Собеседник также напомнил условия прекращения огня и начала переговоров, озвученные президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года. Среди них – обязательство Украины не вступать в военные союзы и ее безъядерный статус, признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими территориями и снятие санкций с Москвы. «Наша позиция заявлена. Пока противник идет лишь на эскалацию и бьет дальнобойным оружием по гражданским. О чем с ними можно разговаривать?» – рассуждает он.

    «Если новая администрация США будет учитывать позицию Москвы, то диалог возможен. Но это не отменит наших задач в рамках СВО. Мы исходим из того, какие реальные угрозы существуют для России и наших граждан, и их купируем», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что будущая администрация Дональда Трампа рассматривает вариант прекращения огня на Украине еще на ранних стадиях переговоров. Так, телеканал CNN сообщает, что назначенный республиканцем на должность советника по национальной безопасности Майк Уолтц допускает включение данной инициативы в стратегию Белого дома.

    В частности, основой для будущих действий Штатов может послужить план Кита Келлога, предложенный им для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом еще в июне. Его же Дональд Трамп собирается выдвинуть на пост спецпредставителя по Украине и России.

    Как сообщало издание Reuters, инициатива Келлога подразумевала прекращение огня по линии фронта и незамедлительное начало переговоров. По словам автора проекта, параллельно с этим Вашингтону необходимо выдвинуть обеим сторонам условия: в случае если Украина откажется от ведения диалога, объемы помощи ВСУ со стороны Белого дома будут сокращены.

    Если же на дипломатическое урегулирование противостояния не пойдет Москва, то Штаты якобы передадут Киеву «все необходимое», чтобы окончить конфликт. При этом Келлог допускал необходимость отказа Запада от принятия Украины в состав НАТО. Соавтором инициативы выступал другой советник Дональда Трампа – Фред Флейтц.

    Кит Келлог родился в 1944 году в Дейтоне, напоминает «Газета.ru». Он является ветераном конфликта во Вьетнаме. Дослужившись до звания генерал-лейтенанта, ушел в отставку в 2003 году, после чего занимал пост главного управляющего директора во Временной коалиционной администрации в период вторжения в Ирак.

    В период первого президентского срока Трампа Келлог занимал пост советника по безопасности Майка Пенса и был исполнительным секретарем Совета национальной безопасности. Во время начала СВО занимал проукраинские позиции, однако по мере затягивания конфликта его тон смягчился. Он активно продвигает тезис о том, что противостояние должно закончиться не военной победой, а за столом переговоров.

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    28 ноября 2024, 14:51 • Новости дня
    Кандидаты команды Трампа на посты в США получили угрозы

    CBS News: Кандидаты на ключевые посты в администрации Трампа получили угрозы

    Кандидаты команды Трампа на посты в США получили угрозы
    @ Ron Sachs/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потенциальные главы Минюста и аппарата Белого дома из команды Трампа получили угрозы, сообщает CBS News. Атаки затронули Пэм Бонди и Сьюзан Уайлс, а также других кандидатов будущего кабинета.

    Потенциальные главы Минюста и аппарата Белого дома из команды Дональда Трампа Пэм Бонди и Сьюзан Уайлс стали объектами угроз, передает телеканал CBS News. Эти угрозы включали в себя как угрозы безопасности, так и случаи так называемого сваттинга – звонков в экстренные службы от имени жертв, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт подтвердила, что несколько кандидатов на должности в новой администрации получили угрозы. Газета Guardian сообщала о том, что угрозы также поступали в адрес кандидатов на посты главы Пентагона Пита Хегсета и постоянного представителя США при ООН Элиз Стефаник.

    Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило, что в курсе сложившейся ситуации. Ведомство работает над изучением угроз и обеспечением безопасности потенциальных членов администрации.

    Напомним, накануне в США задержали жителя Аризоны, угрожавшего убить Трампа с семьей.

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    28 ноября 2024, 17:42 • Новости дня
    Путин заявил, что Трампу может грозить опасность

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность за безопасность избранного президента США Дональда Трампа.

    Путин считает, что Трампу может угрожать опасность, передает ТАСС. Он заявил, что против Трампа применялись «абсолютно нецивилизованные средства борьбы». «В отношении Трампа применялись абсолютно нецивилизованные средства борьбы – вплоть до попытки убийства, причем неоднократной», – сказал президент России.

    Российский лидер считает, что, на его взгляд, даже сейчас Трамп не находится в безопасности. Путин также напомнил, что в истории Соединенных Штатов «были разные случаи».

    Ранее Путин отметил мужество Дональда Трампа в экстремальных условиях и выразил готовность работать с ним после избрания на пост президента США.

    Напомним, 13 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, произошло первое покушение на Дональда Трампа во время предвыборного митинга. Второе покушение во время предвыборной кампании Трампа было совершено у гольф-клуба во Флориде.

    Накануне сообщалось, что в США арестовали жителя Аризоны Мануэля Тамайо-Торреса за публикацию видеороликов с угрозами в адрес Дональда Трампа и его семьи, а также за заявления о том, что Трамп «похитил его детей».

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    28 ноября 2024, 13:00 • Новости дня
    Эксперт: Мобилизация в ВСУ 18-леток зависит от Трампа

    Политолог Скачко: Мобилизация в ВСУ 18-леток зависит от Трампа

    Эксперт: Мобилизация в ВСУ 18-леток зависит от Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ананстасия Куликова

    Снижение возраста мобилизации на Украине во многом будет зависеть от курса Дональда Трампа. Если избранный президент США не сменит миротворческую риторику, то до таких шагов дело не дойдет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Киев в ответ потребовал от Вашингтона больше вооружений.

    «Разговоры о снижении возраста мобилизации на Украине до 18 лет ведутся довольно давно. Запад аргументирует это тем, что во времена конфликта во Вьетнаме США призывали в армию молодых людей, которые буквально год назад окончили школу», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, нынешние требования Вашингтона крайне весомы.

    «Соединенные Штаты поставляют ВСУ оружие, а офис Зеленского должен обеспечить пополнение войск «пушечным мясом». При этом последние не могут выполнить свои обязательства по увеличению числа вооруженных сил. Отсюда и требования снизить возраст мобилизации со стороны Вашингтона», – пояснил собеседник.

    Как уточнил политолог, подобные призывы США логичны еще и потому, что Украина избрана ими как «негодный актив». «Американцам совсем не жалко простых граждан», – подчеркнул Скачко. При этом в Киеве на заявления Белого дома отреагировали довольно дерзко, отметил он. «Объясняется такое «бесстрашие» довольно просто: в офисе Зеленского понимают, что война нужна сейчас именно администрации Джо Байдена», – указал эксперт.

    Кроме того, Киев таким образом выставляет свои условия Вашингтону – «вы нам больше помощи, а потом будем вести разговор». «Дело в том, что украинская сторона явно терпит поражение. Однако налаженная схема разворовывания всего, что передается ВСУ, пока продолжает работать. На этом фоне киевские чиновники и западные контрагенты, которые «дербанят» поставки, хотят напоследок еще чего-нибудь урвать. Кто о чем думает, а страсть к наживе у офиса Зеленского в крови», – детализировал Скачко.

    По его мнению, снижение возраста мобилизации во многом будет зависеть от того, какой курс выберет Дональд Трамп. «Если избранный президент США не сменит свою миротворческую риторику, то, на мой взгляд, до этого дело не дойдет. Если же он продолжит политику уходящей администрации Байдена, то он может в более жесткой манере потребовать от Киева призыва 18-леток. В этом случае в «топку» боевых действий будет брошено все», – рассуждает собеседник.

    При реализации второго сценария, по оценкам политолога, в ВСУ могут мобилизовать до миллиона человек. «Другое дело, что они будут слабо обучены, если вообще пройдут какую-то боевую подготовку. Эти меры Киева не остановят продвижение российских войск. Но внутри Украины очередные кадры «бусификации» могут спровоцировать региональные антивоенные бунты», – заключил Скачко.

    Ранее власти Украины отвергли предложение США о снижении призывного возраста. По данным Financial Times, вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Вашингтону стоило бы сосредоточиться на поставках вооружений для ВСУ. По ее словам, Белому дому необходимо обеспечить не только подготовку бригад, но и их оснащенность боевыми орудиями.

    Против данной инициативы высказался и советник офиса Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. Он заявил, что в призыве молодежи нет особого смысла, поскольку «ранее объявленное оборудование не поступает вовремя». По его словам, из-за сложившейся ситуации у ВСУ не хватает вооружений даже для уже мобилизованных солдат.

    Напомним, во вторник стало известно, что американские власти рекомендовали Украине снизить призывной возраст с 25 до 18 лет. «Русские добиваются значительного прогресса на востоке, и они начинают оттеснять позиции ВСУ в Курской области. Мобилизация и дополнительная рабочая сила могут сыграть существенную роль для Киева», – цитирует Reuters чиновника из США.

    По его оценке, нехватка боеприпасов и транспортных средств – не самая главная проблема украинской армии. Он отметил, что в настоящий момент в рядах ВСУ имеется большое число солдат, которые не могут «выезжать на отдых, дополнительные тренировки или переоснащение» в связи с острой нехваткой людей. Приток новобранцев может облегчить данный процесс.

    При этом, по словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Штаты готовы увеличить объемы обучения военнослужащих в случае, если Киев сможет справиться с проблемой дефицита кадров в армии. Он добавил, что пополнение личного состава является наиболее важной потребностью для ВСУ.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что тотальная мобилизация, которая сопровождается «бусификацией» мужчин, и перспектива снижения призывного возраста приводит к оттоку школьников с Украины.

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    30 ноября 2024, 00:39 • Новости дня
    Маск отметил День благодарения в имении Трампа в компании Сталоне

    Илон Маск отпраздновал День благодарения с Трампом и Сталоне в Мар-а-Лаго

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский миллиардер Илон Маск провел День благодарения в имении Дональда Трампа на Флориде, где его компанию составили избранный президент США и актер Сильвестер Сталоне.

    Как пишет РИА «Новости», американский миллиардер Илон Маск отметил День благодарения в имении Дональда Трампа, расположенном во Флориде. Видеозапись, подтверждающая это событие, была опубликована в его социальной сети. На записи Маск находится в компании избранного президента США Дональда Трампа и известного актера Сильвестера Сталоне.

    На другом видео Маск за столом с Трампом, его сыном Бэрроном и супругой Меланьей, а также другими гостями. Маск прокомментировал публикацию, вызвавшую резонанс, отметив, что он действительно присутствовал на мероприятии.

    Ранее СМИ США сообщали, что Трамп шутил о том, что не может «отделаться» от Маска, так как миллиардеру очень нравится его резиденция Мар-а-Лаго. Также источники отмечали, что окружение Трампа выражало недовольство из-за поведения Маска, который якобы вел себя как сопрезидент.

    Трамп одержал победу на выборах 5 ноября, и 17 декабря коллегия выборщиков должна будет утвердить результаты голосования, а 6 января новый состав конгресса США утвердит окончательные итоги выборов. Инаугурация планируется на 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп и Илон Маск присутствовали на запуске ракеты Starship 20 ноября. При этом Маск вновь стал богатейшим человеком на планете с состоянием в 347,8 млрд долларов, превысив предыдущее достижение 2021 года в 340,4 млрд долларов.

    В то же время Маск недавно предупредил, что США быстро движутся к банкротству, так как страна в 2023 финансовом году потратила более 6 трлн долларов, заработав только 4,47 трлн долларов, а ее долг достиг 34,5 трлн долларов.

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    30 ноября 2024, 18:26 • Новости дня
    Британский политик назвал конфликт на Украине сложной задачей для Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранному президенту США Дональду Трампу предстоит решить сложный конфликт на Украине, который может стать для него как вызовом, так и возможностью, заявил британский политик лорд Майкл Эшкрофт.

    В статье для Express лорд Майкл Эшкрофт отметил, что конфликт на Украине может стать для Дональда Трампа Гордиевым узлом (выражение, означающее сложную или даже неразрешимую проблему), когда тот вступит в должность президента США, передает РИА «Новости».

    Политик подчеркнул, что задача достижения мира на Украине гораздо сложнее, чем может казаться Трампу, и требует не временного прекращения огня, а долгосрочной договоренности, отвечающей интересам всех сторон.

    «Может быть, в глубине души он думает, что такая сделка может принести ему Нобелевскую премию мира, сопоставимую с достижением Барака Обамы, но более реальным, заслуживающим награды?» – пишет Эшкрофт.

    Политик также отметил, что Трамп, не славящийся терпением, может попытаться решить проблему Украины нестандартными методами, сравнив его с Александром Македонским, который разрубил Гордиев узел мечом.

    Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение о возможности избранного президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине. Издание Washington Post писало, что генсек НАТО Марк Рютте планирует обсудить с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России.

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    28 ноября 2024, 10:59 • Новости дня
    СМИ: Трамп задумал военное вторжение в Мексику против картелей

    Rolling Stone: Трамп обсуждал планы военного вторжения в Мексику для борьбы с наркокартелями

    Tекст: Мария Иванова

    Команда Дональда Трампа обсуждает возможное военное вторжение в Мексику для борьбы с наркокартелями, рассматривая варианты от спецопераций до авиаударов, при этом подчеркивая необходимость сотрудничества с правительством Мексики, пишет журнал Rolling Stone.

    Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа обсуждает возможность военного вторжения в Мексику с целью борьбы с наркокартелями, пишет Rolling Stone. Издание ссылается на слова представителя команды Трампа, который задался вопросом о масштабе возможного вторжения, отмечает ТАСС.

    В обсуждении участвуют кандидаты на ключевые посты в администрации, включая будущих министра обороны и госсекретаря, которые публично поддержали использование вооруженных сил в Мексике.

    По сведениям источников, рассматриваются различные сценарии вмешательства – от ограниченного участия спецподразделений для ликвидации лидеров картелей до авиаударов по их инфраструктуре.

    Сенатор Марко Рубио, кандидат на пост госсекретаря, поддержал это предложение, но указал на необходимость сотрудничества с мексиканскими властями и координации с армией и полицией Мексики.

    В ходе частных бесед Трамп подчеркнул, что потребует от мексиканского правительства прекратить поток фентанила в США в течение нескольких месяцев. В противном случае он пригрозил отправкой американских войск в страну.

    Кроме того, Трамп заявил о намерении ввести пошлины 25% на все товары из Мексики и Канады из-за нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Мексиканские власти, в свою очередь, пообещали предпринять ответные меры, предупреждая о негативных последствиях для экономики США.

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    30 ноября 2024, 07:47 • Новости дня
    Трюдо прибыл во Флориду на встречу с Трампом для обсуждения торговых тарифов

    СМИ сообщили о визите Трюдо во Флориду для обсуждения пошлин с Трампом на встрече в Мар-а-Лаго

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл во Флориду на встречу с Дональдом Трампом для обсуждения возможного введения американской администрацией тарифов на канадские товары и вопросов миграции.

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в штат Флорида для встречи с Дональдом Трампом, сообщает Globe and Mail со ссылкой на источники. В пятницу вечером, по местному времени (ночью в субботу по московскому времени), Трюдо приземлился в международном аэропорту Палм-Бич. Он отправился на личную встречу с Трампом на его курорте Мар-а-Лаго.

    Основными темами переговоров Трюдо и Трампа станут возможные тарифы на товары из Канады и миграционные вопросы. Во встрече также принимают участие министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан, сопредседатель переходного комитета Трампа Говард Лютник и номинированный Трампом на пост министра внутренних дел США миллиардер Дуг Бергам.

    Дональд Трамп, выигравший президентские выборы в ноябре, планирует повысить пошлины на продукцию из Китая и других стран. Он уже объявил о намерении ввести 25-процентные тарифы на все товары из Мексики и Канады после своего вступления в должность 20 января.

    Администрация Джо Байдена заявила о готовности мирно передать власть Трампу, и уже 13 ноября в Белом доме состоялась встреча для обсуждения переходного процесса. Инаугурация нового президента США запланирована на 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о планах ввести 25-процентные пошлины на товары из Мексики и Канады в ответ на миграцию и наркотрафик. После этого Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

    По мнению экспертов, Трамп считает наркокартели серьезной угрозой для Соединенных Штатов и возможным введением пошлин хочет заставить Канаду и Мексику активнее бороться с контрабандой опиоидов и потоком нелегальной миграции.

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    30 ноября 2024, 22:21 • Новости дня
    Трюдо пообещал Трампу сотрудничать в борьбе с наркотрафиком в США

    Трамп заявил о сотрудничестве с Трюдо по борьбе с наркотрафиком и нелегальной миграцией

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп сообщил, что Джастин Трюдо пообещал сотрудничать с США для борьбы с контрабандой наркотиков, связанных с ростом нелегальной миграции, и обсудил с ним ключевые вопросы, включая энергетику и торговлю.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал ему сотрудничество в борьбе с контрабандой наркотиков в Соединенные Штаты. Трамп отметил, что это сотрудничество связано с ростом нелегальной миграции, передает ТАСС.

    «Я провел очень продуктивную встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, мы обсудили множество важных вопросов, для решения которых потребуется работа обеих стран. Среди них наркокризис и фентаниловый кризис, унесшие множество жизней в результате нелегальной миграции», – написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. Он добавил, что на встрече обсуждались также справедливые торговые сделки и торговый дефицит США с Канадой.

    Трамп подчеркнул, что США больше «не станут сидеть сложа руки» и смотреть, как их граждане страдают от наркотической эпидемии. Среди других обсуждаемых вопросов он отметил энергетику, торговлю и Арктику. «Все это жизненно важные вопросы, которыми я займусь в первые дни после возвращения в Белый дом и даже раньше», – заявил он.

    Также стало известно, что после заявления Трампа о введении пошлин на товары из Канады и Мексики в первый день на посту президента, Трюдо прибыл в штат Флорида. По данным американских СМИ, кроме того, что он встретился с Трампом, Трюдо также провел встречи с будущим помощником Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем и губернатором Северной Дакоты Дугласом Бергамом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл во Флориду для обсуждения с Дональдом Трампом возможного введения американских тарифов на канадские товары и вопросов миграции. В ответ на заявление Трампа о пошлинах на товары из Канады и Мексики в Мехико пригрозили ответить собственными тарифами на американские товары. Трамп считает наркокартели серьезной угрозой для США и хочет заставить Канаду и Мексику активнее бороться с контрабандой опиоидов и нелегальной миграцией.

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    29 ноября 2024, 10:57 • Новости дня
    Суд арестовал замглавы ФСИН Башкирии за превышение полномочий

    Суд в Башкирии арестовал замглавы ФСИН за вымогательство у подчиненных 500 тыс. рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замглавы ФСИН Башкирии Евгений Макотин арестован по обвинению в превышении полномочий, связанных с вымогательством денег у подчиненных.

    Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Башкирии Евгений Макотин был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщает РИА «Новости». Пресс-служба управления Следственного комитета России по республике подтвердила информацию об аресте высокопоставленного чиновника.

    По данным управления ФСБ по региону, 48-летний Макотин был задержан при получении 500 тыс. рублей от своих подчиненных. В ходе расследования выяснилось, что в ноябре он потребовал от десяти сотрудников передать ему часть их итоговых ежегодных премий в размере 50 тыс. рублей.

    Макотину вменяется превышение должностных полномочий, совершенное из корыстных побуждений, в соответствии с п. «е» ч. 3 ст.286 Уголовного кодекса России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев был задержан по подозрению в превышении полномочий, а министру строительства Башкирии Рамзилю Кучербаеву предъявили обвинение по аналогичному делу.

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