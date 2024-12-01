30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.12 комментариев
Трамп сменил главу ФБР
Трамп выдвинул Кэша Патела на пост главы ФБР вместо Кристофера Рея
Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Кэша Патела на пост главы ФБР, отметив его заслуги в борьбе с коррупцией и защитой американских интересов.
Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Кэша Патела на должность главы Федерального бюро расследований, передает ТАСС. Трамп заявил, что Пател является выдающимся юристом и следователем, который активно боролся за идею «Америка прежде всего». Президент добавил, что Пател сыграл ключевую роль в разоблачении российского вмешательства в выборы 2016 года.
Кэш Пател ранее работал в Пентагоне и зарекомендовал себя как борец с коррупцией и защитник правосудия. Трамп выразил уверенность, что под руководством Патела ФБР успешно справится с эпидемией преступности, ликвидирует преступные группировки мигрантов и остановит наркотрафик через границу США.
Пател сменит на посту Кристофера Рея, который был назначен в 2017 году, во время первого президентского срока Трампа. Хотя срок полномочий главы ФБР составляет десять лет, Associated Press отмечает, что отставка Рея может стать неожиданной. Трамп неоднократно критиковал ФБР за политизацию расследований и недостаточную эффективность работы службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вивек Рамасвами, возглавляющий Департамент эффективности правительства (DOGE), сообщил, что намерен закрыть Федеральное бюро расследований и уволить 1,5 млн сотрудников в соответствии с новым распоряжением Дональда Трампа о сокращении госрасходов. Куратором всех американских разведслужб, по его задумке, должна стать политик и журналист Тулси Габбард, известная своими резкими высказываниями в адрес киевского режима и Владимира Зеленского. Потенциальные главы Минюста и аппарата Белого дома из команды Трампа Пэм Бонди и Сьюзан Уайлс стали объектами угроз, включая угрозы безопасности и случаи так называемого сваттинга.