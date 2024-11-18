Рамасвами объявил о планах закрыть ФБР ради сокращения бюджета

Рамасвами объявил о планах закрытия ФБР и увольнения 1,5 млн сотрудников ради сокращения бюджета

Tекст: Мария Иванова

Вивек Рамасвами, возглавляющий Департамент эффективности правительства (DOGE), намерен закрыть Федеральное бюро расследований и уволить 1,5 млн сотрудников в соответствии с новым распоряжением Дональда Трампа о сокращении госрасходов, сообщает Economic Times.

Рамасвами подчеркивает, что его главной задачей станет оптимизация федерального бюджета, а его департамент будет работать вне правительственных структур, предоставляя рекомендацию Белому дому.

Рамасвами в интервью Fox News заявил, что планы реструктуризации включают полное закрытие некоторых министерств и сокращение раздутых департаментов. Он и Илон Маск договорились завершить свою работу по оптимизации расходов к 4 июля 2026 года. Рамасвами подчеркнул, что скорость, с которой они будут выполнять эти задачи, станет неожиданностью для многих.

Ранее Дональд Трамп выразил желание ликвидировать Министерство образования, передав контроль над образовательным процессом в руки государства. Среди других своих целей он намерен развеять собственную теорию о «глубинном государстве», утверждая, что федеральные служащие преследуют личные цели, расходуя на это бюджетные средства.

Ранее Рамасвами заявлял, что создаваемый департамент по достижению госэффективности (DOGE) сравним по важности с «Проектом Манхэттен».

Илон Маск, также возглавивший новый департамент по достижению госэффективности США, анонсировал проведение еженедельных прямых трансляций с сообщениями о деятельности ведомства.

Появление министерства по достижению госэффективности США объясняется борьбой с бюрократией и стремлением убрать нелояльных представителей глубинного государства, пояснял газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.