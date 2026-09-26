Выступление Лаврова в ООН вызвало ажиотаж среди дипломатов

Tекст: Вера Басилая

Пресс-конференция главы МИД Сергея Лаврова в штаб-квартире всемирной организации прошла при полном аншлаге, передает РИА «Новости».

Мероприятие состоялось в субботу, несмотря на плохие погодные условия и шторм в городе.

Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, министра традиционно встречают с большим вниманием после его выступления на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Традиционный ажиотаж: Сергея Лаврова встречают на выходе из зала Генассамблеи десятки дипломатов, чтобы пожать ему руку и поблагодарить Россию», – написала она в своем Telegram-канале.

Захарова также опубликовала фотографию, подтверждающую интерес к российскому министру. На снимке видно, как толпа окружила Лаврова, приветствуя его и делая совместные фотографии.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН.

Лавров обвинил Киев в нарушении основополагающих принципов Устава организации. Во время своего выступления Лавров раскритиковал страны Европы за потворство киевскому режиму.